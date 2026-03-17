スマートホームの急速な普及を背景に、世界のホームオートメーション市場は2032年までに7,156億米ドルへと急拡大する見通し

スマートホームの急速な普及を背景に、世界のホームオートメーション市場は2032年までに7,156億米ドルへと急拡大する見通し