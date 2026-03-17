アニメ『暗殺教室』より、ボイス搭載ワイヤレスイヤホンが登場 全3種類の完全受注生産で販売決定！3月18日（水）15：00から受注開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「ANIMA AOW04」とアニメ『暗殺教室』※1とのコラボレーションモデルとして、3月18日（水）15時よりワイヤレスイヤホンの受注販売をいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344167/images/bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したモデルです。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質はオンキヨー監修、高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、「殺せんせー」「潮田渚」「赤羽業」の3モデルで、左右のハウジングと充電ケースには各キャラクターのイメージカラーをベースにデザインを起こし、キャラクターごとのモチーフを装飾した作品ならではの世界観を本体に落とし込んだ商品となっております。
音声ガイダンスは「殺せんせー(CV：福山潤)」、「潮田渚(CV：渕上舞)」、「赤羽業(CV：岡本信彦)」の録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、各モデル全11ワードの豪華内容となっております。
通販サイト「ONKYO DIRECT」および弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE－Lifestyle－（以下、音アニ2号店）」にて、3月18日（水）15:00より販売を開始いたします。
また、弊社秋葉原店舗「音アニ2号店」では3月18日（水）15:00より実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしボイスや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。
※1
■アニメ『暗殺教室』とは
2015年1月から2016年7月まで2シーズンに渡って放送された、松井優征先生による大人気漫画を原作にしたアニメ作品。2025年4月からは、放送10周年を記念した3大アニバーサリー企画『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』が進行中で、その最後を締めくくる第3弾として『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』が2026年3月20日に公開決定するなど、長く愛され続けている作品です。
■公式サイト: https://www.ansatsu-anime.com/
■公式X（@ansatsu_anime）
■公式TikTok（@ansatsu_anime）
【セット内容／録り下ろし音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344167/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344167/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■受注販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/ansatsu.aspx
■受注販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE-Lifestyle-（音アニ2号店）」 でのご注文
https://onkyoanime-lifestyle.com/ ※店舗設置専用QRコードにてご注文
■受注期間：2026年3月18日(水)15:00～4月21日(火)15:00
■製品発送：2026年6月中旬から下旬にかけて順次発送
■販売価格：18,000円(税込・送料込み)
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
■ANIMA AOW04（ワイヤレスイヤホン）の主な仕様
機種名 AOW04
Bluetooth(R)仕様 Ver.5.3／Class2
Bluetooth Profile (BR／EDR) A2DP／AVRCP／HSP／HFP／SPP
対応コーデック SBC／AAC
同時接続台数 1台(マルチポイント不可)※1
最大接続距離 約10m
電池容量 イヤホン(片側):45mAh 充電ケース:350mAh
充電時間 イヤホン本体:約1時間半 充電ケース:約2時間
連続再生時間 約6時間
連続通話時間 約6時間
防滴規格 IPX4※2 (イヤホン本体のみ、充電ケースは非防水・非防塵)
充電ケース接続端子 USB Type-C
その他 外音取り込み機能、無接点充電※3
※1 マルチペアリング、マルチポイント、LE Audio、ANIMA Studioは非対応。
※2 本製品はイヤホンのみIPX4の規格に準拠しており、防雨までの性能を有しておりますが経年や使用などにより劣化が早まる恐れがありますのでなるべく濡らさない様ご使用ください。
※3 無接点充電は接続機器により充電時間や対応可否が異なります。また当社では各充電器との互換性については保証
しかねます。
以上
配信元企業：オンキヨー株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344167/images/bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したモデルです。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質はオンキヨー監修、高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、「殺せんせー」「潮田渚」「赤羽業」の3モデルで、左右のハウジングと充電ケースには各キャラクターのイメージカラーをベースにデザインを起こし、キャラクターごとのモチーフを装飾した作品ならではの世界観を本体に落とし込んだ商品となっております。
音声ガイダンスは「殺せんせー(CV：福山潤)」、「潮田渚(CV：渕上舞)」、「赤羽業(CV：岡本信彦)」の録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、各モデル全11ワードの豪華内容となっております。
通販サイト「ONKYO DIRECT」および弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE－Lifestyle－（以下、音アニ2号店）」にて、3月18日（水）15:00より販売を開始いたします。
また、弊社秋葉原店舗「音アニ2号店」では3月18日（水）15:00より実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしボイスや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。
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■アニメ『暗殺教室』とは
2015年1月から2016年7月まで2シーズンに渡って放送された、松井優征先生による大人気漫画を原作にしたアニメ作品。2025年4月からは、放送10周年を記念した3大アニバーサリー企画『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』が進行中で、その最後を締めくくる第3弾として『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』が2026年3月20日に公開決定するなど、長く愛され続けている作品です。
■公式サイト: https://www.ansatsu-anime.com/
■公式X（@ansatsu_anime）
■公式TikTok（@ansatsu_anime）
【セット内容／録り下ろし音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344167/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344167/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■受注販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/ansatsu.aspx
■受注販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE-Lifestyle-（音アニ2号店）」 でのご注文
https://onkyoanime-lifestyle.com/ ※店舗設置専用QRコードにてご注文
■受注期間：2026年3月18日(水)15:00～4月21日(火)15:00
■製品発送：2026年6月中旬から下旬にかけて順次発送
■販売価格：18,000円(税込・送料込み)
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
■ANIMA AOW04（ワイヤレスイヤホン）の主な仕様
機種名 AOW04
Bluetooth(R)仕様 Ver.5.3／Class2
Bluetooth Profile (BR／EDR) A2DP／AVRCP／HSP／HFP／SPP
対応コーデック SBC／AAC
同時接続台数 1台(マルチポイント不可)※1
最大接続距離 約10m
電池容量 イヤホン(片側):45mAh 充電ケース:350mAh
充電時間 イヤホン本体:約1時間半 充電ケース:約2時間
連続再生時間 約6時間
連続通話時間 約6時間
防滴規格 IPX4※2 (イヤホン本体のみ、充電ケースは非防水・非防塵)
充電ケース接続端子 USB Type-C
その他 外音取り込み機能、無接点充電※3
※1 マルチペアリング、マルチポイント、LE Audio、ANIMA Studioは非対応。
※2 本製品はイヤホンのみIPX4の規格に準拠しており、防雨までの性能を有しておりますが経年や使用などにより劣化が早まる恐れがありますのでなるべく濡らさない様ご使用ください。
※3 無接点充電は接続機器により充電時間や対応可否が異なります。また当社では各充電器との互換性については保証
しかねます。
以上
配信元企業：オンキヨー株式会社
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