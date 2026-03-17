服選びでパーソナルカラーは意識する？半数以上が「意識していない」という結果に
アパレルOEMのマッチングサイト「アパレルOEM検索」（ https://apparel-oem.com/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～60代の男女を対象に、服を選ぶ際にパーソナルカラーをどの程度意識しているのかについて、アンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、パーソナルカラーを意識した服選びの実態について分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～60代の男女
回答数: 100名
調査日: 2026年3月3日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://apparel-oem.com/topics/72
■半数以上が「意識していない」という結果に
・常に意識している: 12
・ときどき意識している: 36
・あまり意識していない: 24
・全く意識していない: 28
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344389/images/bodyimage1】
《常に意識している》
・自分が好きな色は違うけど、やっぱり顔の色が暗くなってしまったり、くすんだりするので、パーソナルカラーに合わせるようにしています。（30代／女性／大阪府／パート、アルバイト）
・自分のパーソナルカラー似合わない服を着ると周りから「イエベなのになんでブルベの服を着てるの？」と言われたりする。また自分に似合った色の服を着たいと思ってるから、普段からパーソナルカラーにあった服を着てる（20代／女性／新潟県／学生）
・自分に似合った色だと、肌が明るく見えて雰囲気をよく見せられるからです。（20代／女性／栃木県／正社員）
・パーソナルカラーのシャツなどを試着したらやはり顔色も明るく見えて映えるので断然意識しています！（40代／女性／兵庫県／派遣社員、契約社員）
・いくら気に入ったデザインでも自分に似合わない色味だったら素敵に見えないし、せっかくお金を出して買うのだから自分に一番似合うものを選びたいから。（40代／女性／東京都／正社員）
《ときどき意識している》
・その日の予定や会う人との関係性によって変えている。仲が良い友人等と会う場合は意識しないが、初対面の相手が多い場ではパーソナルカラーを意識し、自分の印象を分かりやすくするようにしている。（20代／男性／山形県／パート、アルバイト）
・できるだけ顔色が良く見えるほうがいいからです。ただ、パーソナルカラーをいつも意識していると似たような色ばかりになるため、自分のチャレンジしてみたいカラーがあるときは、気にしないようにしています。（30代／女性／香川県／自営業、自由業）
・インターネット上の自己診断を利用しており、服を選ぶ際の参考にしています。プロの診断を受けるほど厳格ではありませんが、自分に似合う色を知ることで、買い物の失敗を防ぐ目安になると考えています。一方で、パーソナルカラーだけに縛られすぎると選べる服の選択肢が狭まってしまうため、最終的には自分の好みやその時の直感を優先するようにしています。（30代／女性／長崎県／無職）
・大学生までは好きな色を選んでいましたが、パーソナルカラーを知ってからは意識して服を購入したり着用したりしています。同じ色でも明度や彩度が違うので、自分に合いそうな色を探すようにしています。顔に近いトップスなどは特に意識しますが、パンツや靴などはそこまで気にしていません。（20代／女性／東京都／パート、アルバイト）
・仕事でセミナーを行う時や人前で演説をしなければならない時に印象を残す為に意識しています。また、自分より若い人が多い集まりの時に老けない為に意識します（40代／男性／愛知県／会社経営、役員）
■調査概要
調査対象: 全国の20代～60代の男女
回答数: 100名
調査日: 2026年3月3日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://apparel-oem.com/topics/72
■半数以上が「意識していない」という結果に
・常に意識している: 12
・ときどき意識している: 36
・あまり意識していない: 24
・全く意識していない: 28
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344389/images/bodyimage1】
《常に意識している》
・自分が好きな色は違うけど、やっぱり顔の色が暗くなってしまったり、くすんだりするので、パーソナルカラーに合わせるようにしています。（30代／女性／大阪府／パート、アルバイト）
・自分のパーソナルカラー似合わない服を着ると周りから「イエベなのになんでブルベの服を着てるの？」と言われたりする。また自分に似合った色の服を着たいと思ってるから、普段からパーソナルカラーにあった服を着てる（20代／女性／新潟県／学生）
・自分に似合った色だと、肌が明るく見えて雰囲気をよく見せられるからです。（20代／女性／栃木県／正社員）
・パーソナルカラーのシャツなどを試着したらやはり顔色も明るく見えて映えるので断然意識しています！（40代／女性／兵庫県／派遣社員、契約社員）
・いくら気に入ったデザインでも自分に似合わない色味だったら素敵に見えないし、せっかくお金を出して買うのだから自分に一番似合うものを選びたいから。（40代／女性／東京都／正社員）
《ときどき意識している》
・その日の予定や会う人との関係性によって変えている。仲が良い友人等と会う場合は意識しないが、初対面の相手が多い場ではパーソナルカラーを意識し、自分の印象を分かりやすくするようにしている。（20代／男性／山形県／パート、アルバイト）
・できるだけ顔色が良く見えるほうがいいからです。ただ、パーソナルカラーをいつも意識していると似たような色ばかりになるため、自分のチャレンジしてみたいカラーがあるときは、気にしないようにしています。（30代／女性／香川県／自営業、自由業）
・インターネット上の自己診断を利用しており、服を選ぶ際の参考にしています。プロの診断を受けるほど厳格ではありませんが、自分に似合う色を知ることで、買い物の失敗を防ぐ目安になると考えています。一方で、パーソナルカラーだけに縛られすぎると選べる服の選択肢が狭まってしまうため、最終的には自分の好みやその時の直感を優先するようにしています。（30代／女性／長崎県／無職）
・大学生までは好きな色を選んでいましたが、パーソナルカラーを知ってからは意識して服を購入したり着用したりしています。同じ色でも明度や彩度が違うので、自分に合いそうな色を探すようにしています。顔に近いトップスなどは特に意識しますが、パンツや靴などはそこまで気にしていません。（20代／女性／東京都／パート、アルバイト）
・仕事でセミナーを行う時や人前で演説をしなければならない時に印象を残す為に意識しています。また、自分より若い人が多い集まりの時に老けない為に意識します（40代／男性／愛知県／会社経営、役員）