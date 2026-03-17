インタラクティブ、山形の求人・人材ビジネス領域において 株式会社XLOCALと連携を開始
～3月17日にグランドオープンの山形に特化した求人マッチングサービス
「ジョブアンテナ山形」を共に提供していきます～
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、山形における求人・人材ビジネス領域を円滑的かつ発展的に展開し、地域での採用課題を解決に導き事業成長を支援すべく、株式会社XLOCAL（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：山中 大介・坂本 大典、以下「XLOCAL」）と2026年3月17日（火）より連携を開始しましたのでお知らせいたします。
今後は、本日2026年3月17日にグランドオープンした山形エリア・山形企業に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ山形」をXLOCALと提供していくほか、地域企業の人材採用をテーマにしたセミナーなども協力して検討してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344269/images/bodyimage1】
■インタラクティブとXLOCALとの業務提携について
インタラクティブの社外取締役に、元株式会社ニューズピックス代表取締役CEOで現在はXLOCALの代表取締役である坂本 大典が就任することで、2024年2月より業務提携を通じた協業を進めています。現在は、「ジョブアンテナ」と「チイキズカン」の掲載企業数の拡大に向けてサービスを共に提供しているほか、地域の求人・人材ビジネス市場の活性化と地域企業が抱える採用課題の解決および事業成長の支援を目的に、両社共催で地域の人材採用をテーマにしたセミナーを定期的に開催しています。
■山形市場における連携について
インタラクティブは、地域の求人市場の課題を解決するべく地域に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」を運営しており、沖縄・北海道・福岡・熊本・京都・鹿児島・愛媛・富山へと範囲を広げて全国展開を進めています。一方、XLOCALは、「ヤマガタズカン」という山形県に特化したリクルートメディア「ヤマガタズカン」を運営し、地域企業の魅力発信や採用支援を通じて、山形で働きたい人と企業をつなぐ取り組みを行ってきました。
この度、インタラクティブが地域展開の第9のエリアとして「ジョブアンテナ山形」を立ち上げることになり、その事業ビジョンである「山形の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」とXLOCALが「ヤマガタズカン」の運営にあたって掲げるコンセプト「山形で働きたい、暮らしたいをつなげるポータルメディア」とは親和性が高く、ビジネス面においても大きな相乗効果が期待できることから、改めて連携を開始することになりました。
今後、「ヤマガタズカン」の役割は「ジョブアンテナ山形」に引き継がれ、インタラクティブが有する求人プラットフォームの仕組みとXLOCALがこれまで培ってきた地域ネットワークや採用支援の知見を掛け合わせることにより、県内企業と求職者の出会いを増やし、山形における採用課題の解決と人材定着の促進を目指します。
■連携の内容について
本連携を通じて、インタラクティブが有するマーケティングノウハウやリソースとXLOCALが山形エリアにおいて有するネットワークや関係性を相互に活かすことで、「ジョブアンテナ山形」の掲載企業の拡大とサービスの浸透に取り組みます。具体的には、取引先事業者とのリレーションをお互いに強化しながら、潜在的顧客の開拓からアポイントメントの取得・商談までを協力して行っていきます。そして、「山形で働くこと」や「山形で暮らすこと」に関心を持つ求職者と、地域に根ざした企業が出会う機会を増やし、山形における人流の活性化や事業の発展に繋げていくことを目指します。
「ジョブアンテナ山形」を共に提供していきます～
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、山形における求人・人材ビジネス領域を円滑的かつ発展的に展開し、地域での採用課題を解決に導き事業成長を支援すべく、株式会社XLOCAL（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：山中 大介・坂本 大典、以下「XLOCAL」）と2026年3月17日（火）より連携を開始しましたのでお知らせいたします。
今後は、本日2026年3月17日にグランドオープンした山形エリア・山形企業に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ山形」をXLOCALと提供していくほか、地域企業の人材採用をテーマにしたセミナーなども協力して検討してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344269/images/bodyimage1】
■インタラクティブとXLOCALとの業務提携について
インタラクティブの社外取締役に、元株式会社ニューズピックス代表取締役CEOで現在はXLOCALの代表取締役である坂本 大典が就任することで、2024年2月より業務提携を通じた協業を進めています。現在は、「ジョブアンテナ」と「チイキズカン」の掲載企業数の拡大に向けてサービスを共に提供しているほか、地域の求人・人材ビジネス市場の活性化と地域企業が抱える採用課題の解決および事業成長の支援を目的に、両社共催で地域の人材採用をテーマにしたセミナーを定期的に開催しています。
■山形市場における連携について
インタラクティブは、地域の求人市場の課題を解決するべく地域に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」を運営しており、沖縄・北海道・福岡・熊本・京都・鹿児島・愛媛・富山へと範囲を広げて全国展開を進めています。一方、XLOCALは、「ヤマガタズカン」という山形県に特化したリクルートメディア「ヤマガタズカン」を運営し、地域企業の魅力発信や採用支援を通じて、山形で働きたい人と企業をつなぐ取り組みを行ってきました。
この度、インタラクティブが地域展開の第9のエリアとして「ジョブアンテナ山形」を立ち上げることになり、その事業ビジョンである「山形の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」とXLOCALが「ヤマガタズカン」の運営にあたって掲げるコンセプト「山形で働きたい、暮らしたいをつなげるポータルメディア」とは親和性が高く、ビジネス面においても大きな相乗効果が期待できることから、改めて連携を開始することになりました。
今後、「ヤマガタズカン」の役割は「ジョブアンテナ山形」に引き継がれ、インタラクティブが有する求人プラットフォームの仕組みとXLOCALがこれまで培ってきた地域ネットワークや採用支援の知見を掛け合わせることにより、県内企業と求職者の出会いを増やし、山形における採用課題の解決と人材定着の促進を目指します。
■連携の内容について
本連携を通じて、インタラクティブが有するマーケティングノウハウやリソースとXLOCALが山形エリアにおいて有するネットワークや関係性を相互に活かすことで、「ジョブアンテナ山形」の掲載企業の拡大とサービスの浸透に取り組みます。具体的には、取引先事業者とのリレーションをお互いに強化しながら、潜在的顧客の開拓からアポイントメントの取得・商談までを協力して行っていきます。そして、「山形で働くこと」や「山形で暮らすこと」に関心を持つ求職者と、地域に根ざした企業が出会う機会を増やし、山形における人流の活性化や事業の発展に繋げていくことを目指します。