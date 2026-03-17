地域展開の全国9番目のエリアとして、山形に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ山形」を3月17日にグランドオープン
～山形版オリジナルの「すんごぐいいかも！」機能を搭載。
山形の人々が、働きたい会社と出会える求人・転職メディアを目指します！～
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、山形エリア・山形企業に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ山形」を、2026年3月17日（火）にグランドオープンしました。なおジョブアンテナ山形には、山形に拠点を持つベンチャー企業から山形の地元企業まで、本日時点で32社の企業情報・100件の求人情報が掲載されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344263/images/bodyimage1】
ジョブアンテナ山形：https://yamagata.jobantenna.jp/
■ジョブアンテナの地域展開について
ジョブアンテナは、豊富な求人数と双方向なマッチング機能を併せ持つ「地域に特化した求人マッチングサービス」です。掲載求人も登録会員も地域に特化されていることから、採用のミスマッチが起こりにくいのが特徴です。マッチングには、気になる企業や求職者にサインを送り合う「いいかも！」機能を取り入れており、「攻めの採用」により費用対効果の高い採用活動を可能にします。
2016年からの沖縄におけるサービス運営で明らかになったことは、全国規模の求人サービスは機能・情報量ともに豊富な一方で、地域の企業や求職者にとっては普段使わない機能なども搭載されており、検索結果にはノイズも含まれることから、狙いの企業や求人に辿り着くまでに「応募のミスマッチ」が発生しているということでした。また、地域の求人サービスの傾向としては、求人誌面を基にしたページ構成が主流であることから情報発信も一方通行になりがちで、双方向性を有した求人マッチングサービスは多くないという実態がありました。
このような地域の求人市場の課題を解決するべく、インタラクティブは2021年から北海道へ進出し、北海道新聞社とともに道内企業に特化してサービスを開始しました。2022年からは「地方の企業と人を結ぶプラットフォーム」をコンセプトに全国展開を進め、福岡を皮切りに熊本・京都・鹿児島・愛媛・富山において各地域の求人・転職メディア市場に参入し、現地にてジョブアンテナを立ち上げ提供を行っています。
ジョブアンテナの登録会員数は、沖縄・北海道・福岡・熊本・京都・鹿児島・愛媛・富山の8拠点合計で134,700人を突破しています。また、延べ3,650社以上の企業様から利用いただくとともに、沖縄でのサービスインから累計で265,100件以上のマッチング*1創出に成功しており、「地域の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」として、求職者が活躍できる場の紹介を着実に広げています。そして、各進出エリアにて会員・企業の獲得に取り組みながら、別の新たな地域でもジョブアンテナを展開するべく準備を進めてきました。
*1：求職者からの応募件数および「お互いにいいかも」の成立件数を合算
■山形市場への参入理由について
県内総生産の25％を製造業が占める山形は、情報通信機械や電子部品･デバイスをはじめ、食料品、一般機械、自動車部品などの製造が盛んであり、東日本有数のものづくり集積地です。また、山形では民間企業と地方大学との産学連携が積極的であり、食品やIT、環境、医療といった多彩な分野で大学発の研究開発型ベンチャー企業が生まれて活躍しており、地域課題の解決や活性化に取り組んでいます。
この他、県外への人材流出という課題を解決するべく山形県が主体となりソフト産業の誘致に力を入れていることや、山形市の人口密度が東北地方の県庁所在地として二番目に高いことなどを踏まえて、ジョブアンテナ地域展開の第九のエリアおよび東北地方における初の拠点として、インタラクティブは山形の求人・転職メディア市場に参入し「ジョブアンテナ山形」を開始することを決定しました。
山形の人々が、働きたい会社と出会える求人・転職メディアを目指します！～
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、山形エリア・山形企業に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ山形」を、2026年3月17日（火）にグランドオープンしました。なおジョブアンテナ山形には、山形に拠点を持つベンチャー企業から山形の地元企業まで、本日時点で32社の企業情報・100件の求人情報が掲載されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344263/images/bodyimage1】
ジョブアンテナ山形：https://yamagata.jobantenna.jp/
■ジョブアンテナの地域展開について
ジョブアンテナは、豊富な求人数と双方向なマッチング機能を併せ持つ「地域に特化した求人マッチングサービス」です。掲載求人も登録会員も地域に特化されていることから、採用のミスマッチが起こりにくいのが特徴です。マッチングには、気になる企業や求職者にサインを送り合う「いいかも！」機能を取り入れており、「攻めの採用」により費用対効果の高い採用活動を可能にします。
2016年からの沖縄におけるサービス運営で明らかになったことは、全国規模の求人サービスは機能・情報量ともに豊富な一方で、地域の企業や求職者にとっては普段使わない機能なども搭載されており、検索結果にはノイズも含まれることから、狙いの企業や求人に辿り着くまでに「応募のミスマッチ」が発生しているということでした。また、地域の求人サービスの傾向としては、求人誌面を基にしたページ構成が主流であることから情報発信も一方通行になりがちで、双方向性を有した求人マッチングサービスは多くないという実態がありました。
このような地域の求人市場の課題を解決するべく、インタラクティブは2021年から北海道へ進出し、北海道新聞社とともに道内企業に特化してサービスを開始しました。2022年からは「地方の企業と人を結ぶプラットフォーム」をコンセプトに全国展開を進め、福岡を皮切りに熊本・京都・鹿児島・愛媛・富山において各地域の求人・転職メディア市場に参入し、現地にてジョブアンテナを立ち上げ提供を行っています。
ジョブアンテナの登録会員数は、沖縄・北海道・福岡・熊本・京都・鹿児島・愛媛・富山の8拠点合計で134,700人を突破しています。また、延べ3,650社以上の企業様から利用いただくとともに、沖縄でのサービスインから累計で265,100件以上のマッチング*1創出に成功しており、「地域の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」として、求職者が活躍できる場の紹介を着実に広げています。そして、各進出エリアにて会員・企業の獲得に取り組みながら、別の新たな地域でもジョブアンテナを展開するべく準備を進めてきました。
*1：求職者からの応募件数および「お互いにいいかも」の成立件数を合算
■山形市場への参入理由について
県内総生産の25％を製造業が占める山形は、情報通信機械や電子部品･デバイスをはじめ、食料品、一般機械、自動車部品などの製造が盛んであり、東日本有数のものづくり集積地です。また、山形では民間企業と地方大学との産学連携が積極的であり、食品やIT、環境、医療といった多彩な分野で大学発の研究開発型ベンチャー企業が生まれて活躍しており、地域課題の解決や活性化に取り組んでいます。
この他、県外への人材流出という課題を解決するべく山形県が主体となりソフト産業の誘致に力を入れていることや、山形市の人口密度が東北地方の県庁所在地として二番目に高いことなどを踏まえて、ジョブアンテナ地域展開の第九のエリアおよび東北地方における初の拠点として、インタラクティブは山形の求人・転職メディア市場に参入し「ジョブアンテナ山形」を開始することを決定しました。