地域展開の全国9番目のエリアとして、山形に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ山形」を3月17日にグランドオープン

地域展開の全国9番目のエリアとして、山形に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ山形」を3月17日にグランドオープン