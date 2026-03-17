もうすぐ春休み！兵庫県淡路島で“巨人”の森を駆け抜けろ！ TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント 2026年3月14日（土）～12月13日（日）開催 オープン初日の様子を最速レポート！
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▲オープニングイベントには“巨人”が登場
株式会社ニジゲンノモリ（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 貞松 宏茂）は、兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体験できるコラボイベントを2026年3月14日（土）～2026年12月13日（日）の期間限定で開催しております。
オープン初日には、多くのお客様にご来場いただき、「スモークや光、音の演出が臨場感たっぷりで、まるで作品の世界に入り込んだような感覚」「最後に登場する多画面の映像は、大迫力で思わず見入った」といった喜びの声を多く頂いております。オープニングには、なんと作中にも登場した“巨人”がお客様の目の前に！
本イベントでは、期間中にさまざまなキャンペーン等を企画してまいります。今だけしか体験できないTVアニメ『進撃の巨人』の世界を全身で体験してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344397/images/bodyimage2】
▲アトラクションの入場を待つお客様の様子
本イベントでは、「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-（夜イベント）」と「進撃の巨人スタンプラリー inニジゲンノモリ（昼イベント）」の昼夜2つの企画でTVアニメ『進撃の巨人』の世界観をお楽しみいただけます。
夜のイベントでは、約1.2kmの夜の森を進むナイトウォークの道中で、プロジェクションマッピングや臨場感あふれるサウンド演出により、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができます。参加者はエレン・イェーガーらとともに巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じます。ゴール地点では、活躍に対する報酬としてニジゲンノモリ限定のオリジナルカードをプレゼントいたします。
昼のイベントでは、オリジナルイラストのキャラクターたちのスタンプを専用の冊子に集める「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」を第1弾として開催。さらには、第2弾として「ニジゲンノモリ」と「自宅」で挑戦できる2つの謎解きイベント「進撃の巨人 ミステリークエスト」の開催も決定。参加者は、巨人の研究に没頭するハンジ・ゾエの部下となって謎を解き明かす謎解きゲームを体験することができます。第2弾の開始日は後日発表いたします。
また、ニジゲンノモリ限定のオリジナルグッズのほか、エレン・イェーガーやリヴァイなどのキャラクターをモチーフとしたオリジナルフードも新たに提供いたします。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344397/images/bodyimage4】
※ TVアニメ『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要
期間：
2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
▲オープニングイベントには“巨人”が登場
株式会社ニジゲンノモリ（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 貞松 宏茂）は、兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体験できるコラボイベントを2026年3月14日（土）～2026年12月13日（日）の期間限定で開催しております。
オープン初日には、多くのお客様にご来場いただき、「スモークや光、音の演出が臨場感たっぷりで、まるで作品の世界に入り込んだような感覚」「最後に登場する多画面の映像は、大迫力で思わず見入った」といった喜びの声を多く頂いております。オープニングには、なんと作中にも登場した“巨人”がお客様の目の前に！
本イベントでは、期間中にさまざまなキャンペーン等を企画してまいります。今だけしか体験できないTVアニメ『進撃の巨人』の世界を全身で体験してください。
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▲アトラクションの入場を待つお客様の様子
本イベントでは、「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-（夜イベント）」と「進撃の巨人スタンプラリー inニジゲンノモリ（昼イベント）」の昼夜2つの企画でTVアニメ『進撃の巨人』の世界観をお楽しみいただけます。
夜のイベントでは、約1.2kmの夜の森を進むナイトウォークの道中で、プロジェクションマッピングや臨場感あふれるサウンド演出により、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができます。参加者はエレン・イェーガーらとともに巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じます。ゴール地点では、活躍に対する報酬としてニジゲンノモリ限定のオリジナルカードをプレゼントいたします。
昼のイベントでは、オリジナルイラストのキャラクターたちのスタンプを専用の冊子に集める「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」を第1弾として開催。さらには、第2弾として「ニジゲンノモリ」と「自宅」で挑戦できる2つの謎解きイベント「進撃の巨人 ミステリークエスト」の開催も決定。参加者は、巨人の研究に没頭するハンジ・ゾエの部下となって謎を解き明かす謎解きゲームを体験することができます。第2弾の開始日は後日発表いたします。
また、ニジゲンノモリ限定のオリジナルグッズのほか、エレン・イェーガーやリヴァイなどのキャラクターをモチーフとしたオリジナルフードも新たに提供いたします。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344397/images/bodyimage4】
※ TVアニメ『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要
期間：
2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。