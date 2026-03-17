キオクシア：AI・GPU 主導のワークロードに最適化した新しいSSDモデルを発表



NVIDIA Storage-Next™アーキテクチャー向けに高性能・低遅延なメモリ拡張を可能にするKIOXIA Super High IOPS SSD

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、AI システム向けの新しいタイプのSSD、Super High IOPS SSDの開発を発表しました。Super High IOPS SSD「KIOXIA GPシリーズ」は、AIや高性能コンピューティングにおいて高まる性能要求に対応するために設計されており、GPUの利用可能なメモリ容量を拡大し、AI ワークロードのための高速なデータアクセスを実現します。GPUが高速フラッシュメモリに直接アクセスすることで、広帯域幅メモリ（High Bandwidth Memory：HBM）を補完し、メモリ容量を拡張することが可能です。KIOXIA GPシリーズの評価用サンプルは、2026年末までに限定顧客向けに提供を開始する予定です。

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Super High IOPS SSD「KIOXIA GPシリーズ」

NVIDIA Storage-Nextイニシアチブは、計算集約型からデータ集約型ワークロードへの移行および、現在はHBMの容量により制約となっている、GPUがアクセス可能なメモリ領域を拡大することへのニーズに対応する取り組みです。GPU が利用できるメモリ領域を拡張することにより、より大規模なデータセットへのアクセスが可能になり、加えてより多くのデータを計算リソースに配置することで、GPU利用率が向上します。

NVIDIA Storage-Nextイニシアチブは、SSDベンダーに対し、GPU主導のAIワークロード向けに最適化されたドライブの開発を呼びかけています。この取り組みでは、GPUがフラッシュベースのメモリにアクセスできるようになり、HBMの容量が実効的に増えたように扱うことができます。キオクシアは、この取り組みに対して、低遅延・高性能な KIOXIA XL-FLASH™ストレージクラスメモリを採用した、KIOXIA GP シリーズを開発しています。この新しいアーキテクチャーは、従来の当社のTLC SSDと比較して、高いIOPS、細かいデータアクセス（512 バイト）、さらにI/O当たりの低消費電力を実現しています。

「キオクシアは、NVIDIAのStorage-Nextイニシアチブを全面的に支援し、GPUがアクセスできるメモリのニーズに対応するために専用に設計されたSSDを提供します。このコラボレーションは、AIストレージアーキテクチャーの未来を築く上で非常に重要です」と、キオクシア株式会社のSSD事業部SSD応用技術部部長、濱田誠は述べています。

キオクシアは、継続的なイノベーションと戦略的なコラボレーションを通じて、AIやハイパフォーマンスコンピューティングにおける技術革新を推進していきます。KIOXIA GPシリーズは、AIワークロードのさまざまなニーズへの対応のために設計されています。

AIモデルはパラメータ数が数兆規模へ急速に拡大し、コンテキストウィンドウも数百万トークンに拡大する中、必要なKV（Key Value）キャッシュ量は前例のない規模で増加しています。NVIDIAのコンテキストメモリストレージ（CMX）などのアーキテクチャーでは、高性能ストレージを用いることでGPUのメモリ制限を超えたメモリ階層の拡張が求められています。25.6 TBのTLC容量と3 DWPDの耐久性を提供するKIOXIA CM9シリーズPCIeⓇ 5.0 E3.S SSDは、大規模な推論環境をサポートするために必要な性能、容量、耐久性を備えています。本サンプルは、2026年第3四半期より出荷開始を予定しています。キオクシアは、このクラスのストレージが、効率的でコスト最適化されたAI推論インフラを拡大する上で重要な役割を果たすと考えています。

キオクシアは、3月16日から19日まで米国サンノゼにて開催されるNVIDIA GTC 2026のキオクシアブース(3522)にて、Super High IOPS SSDエミュレーターをはじめとする当社の最新技術を展示します。

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* NVIDIAおよびStorage-Nextは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標および／または登録商標です。

* PCIeは、PCI-SIGの登録商標です。

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* 記憶容量：1 MB (1メガバイト) ＝1,000,000 (10の6乗) バイト、1 GB (1ギガバイト) ＝1,000,000,000 (10の9乗) バイト、1 TB (1テラバイト) ＝1,000,000,000,000 (10の12乗) バイトによる算出値です。しかし、1 GB=1,073,741,824 (2の30乗) バイト、1 TB=1,099,511,627,776 (2の40乗) バイトによる算出値をドライブ容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がドライブ容量として表示されます。ドライブ容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。

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Source: Kioxia Corporation