東武百貨店 池袋本店では3月26日(木)から31日(火)までの6日間、第17回「IKEBUKUROパン祭」を開催します。

初出店26店舗、入れ替り含め計65店舗が集結。見た目も食べ応えもボリューム満点のお食事系パン、ビジュアルも楽しめるスイーツ系パン、ここでしか食べられない東武限定パンなどバラエティ豊かなパンが登場します。また、関心が高まっているベーグルを初特集！もちもちやザクザクなどこだわりの食感をお楽しみいただけます。

同時開催のスコーン＆ドーナツパラダイスでは、個性派揃いのスコーンやバリエーション豊かなドーナツをご紹介します。









◆見た目も食べ応えもボリューム満点！お食事系パン

＜初出店＞＜東武限定品＞＜実演＞

【COFFEE AND TOAST】

「“パンDE”だし巻きたまご」

2,800円(1本)《各日販売予定10点》

卵の中にパン！？チキンブイヨン入りのふわふわたまごで、もちもち生食パンを包んだ一品。





COFFEE AND TOAST【“パンDE”だし巻きたまご】





＜初出店＞＜実演＞

【COFFEE AND TOAST】

「“ぎゅうぎゅう”肉だくサンド」

1,681円(1個)《各日数量限定》

やわらかい国産和牛をたっぷり重ねた、お肉が主役の豪快サンド！チーズとの相性抜群。





COFFEE AND TOAST【“ぎゅうぎゅう”肉だくサンド】





＜東武限定品＞

【手づくりのデリとパン cafe cocona】

「麻辣麺麭(マーラーパン)」

789円(1個)《各日販売予定40点》

人気の「麻辣湯」をイメージしたパン。麻辣風味の焼きそばや、定番具材のスパムなどをサンドし、花椒の風味や旨味、ピリッとした辛さが楽しめるボリューム満点な一品。





手づくりのデリとパン cafe cocona【麻辣麺麭(マーラーパン)】









◆味だけじゃない、ビジュアルも主役！スイーツ系パン

＜初出店＞

【PANNARA】

「リボンクロワッサン」

(1)生クリーム

(2)東武限定品 バナナキャラメル

(3)クッキー＆クリーム

各700円(1個)

シェアしたくなる可愛さ。サクサクのクロワッサンの中に生クリームベースのフレーバークリームがたっぷり。





PANNARA【リボンクロワッサン】





＜東武限定品＞

【MONT-NOM(モンノン)】

「パンスイス いちご大福」

631円(1個)《各日販売予定60点》

もっちり求肥、有機粒あん、カスタードクリームとフレッシュないちごを贅沢に包んだ、まるで「いちご大福」なパンスイス！





MONT-NOM【パンスイス いちご大福】





＜東武限定品＞

【ぐるてんずカヌレ/小麦研究所】

「桜いちごチーズケーキベーグルサンドちゃん」

700円(1個)

いちごチーズケーキとあんこマスカルポーネクリームをむっちり桜葉ベーグルでサンド。

■出店期間：3月26日(木)～28日(土)





ぐるてんずカヌレ／小麦研究所【桜いちごチーズケーキベーグルサンドちゃん】





◆今だけここだけ！こだわりの東武限定パン

＜初出店＞＜東武限定品＞

【プラスプレ】

「ベリー・ベリーのクリームパン」

357円(1個)《各日販売予定60点》

果肉がごろっと入ったベリーソースと、たまご感あふれるカスタードクリームがマッチ。





プラスプレ【ベリー・ベリーのクリームパン】





＜東武限定品＞

【Bakery bank】

「キャラメルクリームメロンパン」

486円(1個)

ふんわりミルク生地にサクサクのクッキー生地を重ね、自家製のキャラメルクリームをイン。





Bakery bank【キャラメルクリームメロンパン】





＜東武限定品＞＜実演＞

【Boulangerie S.Igarashi】

(1)「クリームあんトロペジェンヌ」

648円(1個)《各日数量限定》

(2)「春いちごのトロペジェンヌ」

778円(1個)《各日数量限定》

ブリオッシュ生地にこだわりのクリームを挟んだ、フランス伝統のトロペジェンヌを食べ比べ。

■出店期間:3月26日(木)～29日(日)





＜初出店＞＜東武限定品＞

【リストレット＆クロワッサンラボラトリオ】

「黒トリュフ香るクロックムッシュ」

778円(1個)《各日販売予定50点》

ヨーロッパ産発酵バターを使ったクロワッサンに、チーズのコクとトリュフの香りでリッチに。





リストレット＆クロワッサンラボラトリオ【黒トリュフ香るクロックムッシュ】





＜東武限定品＞

【高久ぱん】

「桜エビと青のりバターのミニバケット」

351円(1個)《各日販売予定30点》

香ばしく焼き上げた桜エビと、青のりバターで海の恵みをぎゅっと詰め込みました。お酒のお供にもおすすめです。





＜東武限定品＞

【ANDE】

「明太子デニッシュ」

918円(3枚入)

ピリッと辛い明太子を使用。発酵バター香る油脂と隠し味にチーズを合わせた生地は、まろやかさとコクの広がる味わいです。





ANDE【明太子デニッシュ】









新企画◆関心が高まるベーグル！こだわりの食感に注目

＜初出店＞

【BAGELBASE】

「エブリシング」

351円(1個)《各日数量限定》

セサミ・ポピーシード・オニオン・ソルトをトッピングしたニューヨークスタイルのベーグル。





BAGELBASE【エブリシング】





＜初出店＞

【テコナベーグル】

「ふか)ダブルブルーベリー」

491円(1個)《各日販売予定50点》

小麦粉・酵母・発酵時間などにこだわって作る食感とまあるいフォルムが特徴。生地もフィリングもブルーベリー尽くし！





テコナベーグル【ふか)ダブルブルーベリー】





＜初出店＞＜東武限定品＞

【ベーグリアン】

「桜のクロワッサンベーグルオザマンド」

773円(1個)《各日数量限定》

ザクむぎゅの新食感に春の訪れをプラス。

■出店期間:3月29日(日)～31日(火)





ベーグリアン【桜のクロワッサンベーグルオザマンド】









【同時開催】スコーン＆ドーナツパラダイス

◆個性派揃いのスコーンが14店舗集結

＜東武限定品＞

【MALAMA PLACE】

「バナナチョコレートクリームチーズスコーン」

702円(1個)《各日販売予定30点》

完熟バナナの自然な甘みとカカオ感のあるチョコレートに、北海道クリームチーズを合わせたスコーン。





MALAMA PLACE【バナナチョコレートクリームチーズスコーン】





＜東武限定品＞

【LITTLE SPICE THE CAFE ミライ】

「春の三色あんバターサンドスコーン」

864円(1個)《各日販売予定20点》

桜あん・こしあん・白あんの三色あんとバターをサンドした、和菓子のような春のスコーン。





LITTLE SPICE THE CAFE ミライ【春の三色あんバターサンドスコーン】





＜初出店＞

【And Tei】

「塩麹スコーン」

500円(1個)

塩麹が小麦の甘さを引き立て、ザクホロ食感がクセになるスコーン。





【紅茶屋さんTeapick】

「アメリカンビスケットハニーナッツマスタード」

540円(1個)《各日数量限定》

「紅茶専門店のつめた～いミルクティー」

660円(1杯)《各日数量限定》

催事限定のミルクティーとナッツ入りのビスケット。





【はじまりの紅茶】

「石垣いちごとフランボワーズのショコラバターサンドスコーン」

756円(1個)《各日販売予定30点》

石垣いちごジャムを練り込んだ生地に、ホワイトチョコの濃厚バタークリームをサンドしたスコーン。





はじまりの紅茶【石垣いちごとフランボワーズのショコラバターサンドスコーン】





◆バリエーション豊かなドーナツもご紹介！

【ドーナツもり】

「オリジナルグレーズ」

422円(1個)

イタリア産の有機はちみつを使用したグレーズをかけたドーナツ。





ドーナツもり【オリジナルグレーズ】





【ケスクセ？】

「ティラミス」

519円(1個)《各日販売予定50点》

コーヒーとマスカルポーネの2層仕立てのクリームが魅力。

■出店期間:3月26日(木)～29日(日)





ケスクセ？【ティラミス】





＜東武限定品＞

【TOMBOY CAFE】

「やきまんじゅう(あんホイップ)」

540円(1個)

ふわもち食感のマラサダにあんホイップがたっぷり。





TOMBOY CAFE【やきまんじゅう(あんホイップ)】





＜東武限定品＞

【洞洞(ホラホラ)】

「アスパラベーコン」

550円(1個)《各日販売予定15点》

アスパラソテーにベーコン、チーズをのせたおかずドーナツ。

■出店期間:3月26日(木)～28日(土)





洞洞（ホラホラ）【アスパラベーコン】





※3月16日(月)時点の内容です。※写真はイメージです。※表示価格は「消費税込み」の価格です。※数に限りがございます。売切れの際はご容赦くださいませ。









＜「IKEBUKUROパン祭」「スコーン＆ドーナツパラダイス」概要＞

期間 ： 2026年3月26日(木)～31日(火)

場所 ： 東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約290坪)

営業時間： 午前10時～午後7時