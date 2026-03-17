株式会社オーバーラップ（代表取締役社長：原田 直樹、所在地：東京都品川区）は、ビジュアルノベルブランド「OVERLAP GAMES」の完全新作となる第2弾タイトルとして『終末の明日亭で乾杯を。』の情報を公開し、Steamページも公開いたしました。

終末酒場ビジュアルノベル『終末の明日亭で乾杯を。』

『終末の明日亭で乾杯を。』は、文明が崩壊したあとの終末世界の片隅にある酒場を舞台に、人々の会話と生き方を描くフルボイスのビジュアルノベルです。ストーリー構成・シナリオは、数々の人間ドラマを軸とした作品で知られる 海法 紀光・華南 恋 の両名が担当。酒場に集う客たちとの対話を中心に、魅力的なキャラクターたちの人間ドラマが進行していきます。プレイヤーは酒場のマスターとして、客の注文に応じて酒を作り、言葉を交わし、ときにその選択を見届ける立場となります。終末世界で生きる人々の日常や葛藤を、酒場という場所から描く作品です。

ストーリー

店に訪れるのは、英雄になり切れなかった生き残りや、英雄を目指す者たちだ。老ハンター、伝説を夢見て無謀に突き進む新米ハンター、商魂たくましく命を繋ぐ女商人、「深森」の謎を追う者たち。彼らは外の世界でゾンビを倒し、仲間を失い、泥にまみれてこの店に辿り着く。そして、マスターが作り、ティナが運ぶカクテルの味に、自分がまだ「人間」であることを思い出すのだ。しかし、平穏な時間は長くは続かない。噂されるレイダーの襲撃、ゾンビの脅威。ティナが育てる芽が少しずつ大きくなるにつれ、世界の終わりは確実に、その残酷な牙を剥き始める。

■キャラクター紹介

マスター：「さてと……看板を上げるか」終末の明日亭の店主。在庫確認と掃除を欠かさず、荒野の店を守り続ける。

ティナ：「大丈夫！ だって、私、看板娘だもん」店の前に倒れていた少女。小さなくるみほどの「植物の種」を大切にしており、マスターと共に店先へ植え、芽吹くのを待っている。

グレイヴ：「ま、しかしガキのお守りは疲れる。いつものやつ、頼むわ」ベテランハンター。口は悪いが、新米ハンターの死を避けるために「ガキのお守り」を買って出るおせっかいな一面を持つ。

トビー：「どうもっす。俺っちはトビー。伝説のハンターになる男っすよ」 不死身の男を自称する、伝説を夢見るお調子者の新米ハンター。

ドロッセル：「いいじゃない、人生には刺激が必要なのよ」美貌と毒舌を武器に荒野を渡り歩く、刺激と儲け話を愛する艶やかな商人。

■ティザー映像

Steamストアページ（https://store.steampowered.com/app/4353810/）およびYoutube（オーバーラップチャンネル：https://www.youtube.com/@overlapinc）にて、ティザー映像を公開しております。

■ストーリー構成：海法 紀光氏 コメント

滅びに郷愁を感じるのは、なぜでしょう。 本作の舞台は、文明が一度滅んだ世界。電灯がなくなり、夜が果てしなく暗い世界で、人々は身を寄せ合うように暮らしています。荒野には、もちろんゾンビ。あとミュータント。 まだ来てないという意味では、未来に属するはずの世界ですが、私は、そんな風景に、どこか懐かしさを感じるのです。 ネットで、世界中とつながり、世界中の誰とでも仲良くなれる代わりに、怒りや憎しみも増幅されてしまう現在だからこそ、人と人が歩いて出会う世界に魅力があるのかもしれません。 本作の舞台は、荒野にある一軒の酒場です。酒場に来るのも命がけな世界で、一期一会の出会いを繰り返しながら、それだからこそ、人と人のふれあいに温かみがある。そんな酒場のマスターになってみませんか？ オーバーラップ社様のお誘いで、久々にノベルゲームの世界に戻ってきました。 どうか、終末の明日にまどろんでいただけますように。

■シナリオ：華南 恋氏 コメント

こんにちは！ シナリオライターの華南恋です。このたび、「終末の明日亭で乾杯を。」に関わらせていただくことになり、大変楽しくお仕事させていただきました！ポストアポカリプス、一度、滅びかかった世界で、それでも人々は逞しく生きていく……という私の大好きな世界観。様々なお客さんに最高の一杯を提供する渋いマスターと、かわいい看板娘。お客さんも「伝説のハンターを夢見る少年」や「理屈っぽく早口でしゃべるけど、恋した相手にまっすぐな青年」、「駆け落ちを計画する恋人たち」、「雨の日にしか来ない怪しい仮面の男」など一癖ある人ばかり。そんな彼らが織りなす冒険や恋物語にマスターの一杯が色を添えます。大変、私事ですが、私、お酒が大好きで、日本酒、ウイスキー、クラフトビール、ワイン、焼酎、テキーラ……と飲まない酒はほぼない人間です。なので、今作には好きなお酒の要素をちょいちょい詰めさせていただきました！できたら、そのあたりも楽しんでいただけたらいいな……と思っております。

■スタッフ

ストーリー構成：海法 紀光シナリオ：華南 恋音楽：project lightsプロデューサー：上岡 忠史(オーバーラップ)アシスタントプロデューサー：寺井 領一(オーバーラップ) ・梅崎 友一(スリィ・ウェイブ)翻訳：インピタススペシャル協力：Nekoday / YAMAYURI GAMES

■作品情報

タイトル：終末の明日亭で乾杯を。発売：株式会社オーバーラップ（OVERLAP GAMES）ジャンル：終末酒場ビジュアルノベル対応言語：日本語／英語／簡体字／繁体字／アラビア語ボイス：フルボイス（日本語のみ）プラットフォーム：PC（Steam）発売日：2026年予定Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4353810/

■OVERLAP GAMES 公式アカウント

最新情報は以下の公式サイトおよびアカウントにて随時発信予定です。公式サイト：https://game.over-lap.co.jp/公式X（旧Twitter）：@ovl_games