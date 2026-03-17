広島県福山市では、5月21日（木曜日）～24日（日曜日）に「ばらのまち福山国際音楽祭2026」を開催します。今年の目玉アーティストは、ドイツから来福する、シュトゥットガルト・フィルハーモニー管弦楽団！オープニング・ガラ・コンサートをはじめ、複数のコンサートに出演します。 そのほか音楽祭をまるごと楽しめるお得なチケットも販売中です。

ばらのまち福山国際音楽祭2026開催概要

開催期間

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5月21日（木曜日）～24日（日曜日）

会場

リーデンローズ、神辺文化会館、沼隈サンパルなど

注目公演を紹介！

会場はすべてリーデンローズ大ホール

オープニング・ガラ・コンサート

音楽祭の開幕を飾る祝賀コンサート2024年に創設100周年を迎えたドイツのオーケストラが来日し、伊藤憲孝と共演！【日時】5月22日（金曜日）19：00～20：45（開場18：30）【出演】シュトゥットガルト・フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）／アドリアン・プラバーヴァ（指揮）／伊藤憲孝（ピアノ）大島能楽堂（能舞）／池辺晋一郎（ナビゲーター）【曲目】J.シュトラウスⅡ世：喜歌劇「こうもり」序曲／ワルツ「南国のバラ」Op.388L.v.ベートーヴェン：「ピアノ協奏曲第3番 第1楽章」／交響曲第4番【料金】3,000円

若手演奏家による次世代コンサート

概ね40歳以下の市民演奏家で構成されたクラシックアンサンブル・邦楽アンサンブル・合唱団による演奏会【日時】5月23日（土曜日）13：00～15：00（開場12：30）【出演】菊津萬会 ／ 福山オリビアジュニア合唱団 ／ Zwei Blüten ／ しまなみジュニアオーケストラ ／ヒロシマ・ピース・オーケストラ ／Sifa Wind Orchestra ／ 池辺晋一郎（ナビゲーター）【料金】1,000円

フィナーレ・コンサート

ばらのまち福山国際音楽祭2026のフィナーレを飾るコンサート【日時】5月24日（日曜日）18：00～20：00（開場17：30）【出演】シュトゥットガルト・フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）／アドリアン・プラバーヴァ（指揮）／アンティエ・ヴァイトハース（ヴァイオリン）／R-class（地元バレエ団）【曲目】L.v.ベートーヴェン：「レオノーレ」序曲 第1番 Op.138 ／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61 ／交響曲第5番 ハ短調 Op.67「運命」【料金】3,500円

限定50枚！お得なスペシャルパスポート販売中！

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リーデンローズで開催される公演を1枚でお得に鑑賞できるスペシャルパスポートを販売中です。【1DAYパスポート】●5月23日（土曜日）リーデンローズ大・小ホールで開催する全4公演 6,500円●5月24日（日曜日）リーデンローズ大・小ホールで開催する全3公演 7,000円【2DAYパスポート】5月23日（土曜日）・24日（日曜日） リーデンローズ大・小ホールで開催する全7公演 12,000円

福山市について

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福山市（市長：枝広 直幹）は、瀬戸内海沿岸のほぼ中央、広島県の東南部に位置し、高速道路網のアクセスが良く新幹線「のぞみ」も停まる、人口約45万人の拠点都市です。福山市には四季折々の美しさを見せる自然、温暖な気候、海・山・川から得られる恵みがあります。100万本のばらが咲き誇る「ばらのまち」としても知られ、2025年には世界バラ会議福山大会が開催されました。また、潮待ちの港として栄え日本遺産に認定された景勝地「鞆の浦」や、JR福山駅の新幹線ホームから見え、2022年に築城400年を迎えた「福山城」、2つの国宝をもつ寺院「明王院」などの名所があります。産業としては、鉄鋼業や繊維産業など多様な製造業が集積し、ものづくりのまちとして発展してきました。デニム生地は、世界のハイブランドにも活用されるなど高い品質が評価されています。

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