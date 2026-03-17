株式会社物流応援団(所在地：愛知県大府市、代表：山田 泰壮)が展開している「社内デマルシェ」は「昼食も晩のおかずも社内で買えちゃう。」をコンセプトに契約企業の社内に冷凍ショーケースを設置し、晩のおかずになる老舗精肉店のお肉商品から社内で食べるナショナルブランドのレンチン商品を他店に負けない価格帯で販売し、導入企業のES(従業員満足度)向上に貢献しています。

2026年3月1日より、「社内デマルシェ」で販売しているお肉商品やレンチン商品をギフト梱包にしてお届けする「直販マルシェ」のサービスを開始致しました。





梱包イメージ





お客様のご希望商品・価格をお伺いして梱包内容をご提案させていただきます。

お中元やお歳暮、クリスマスなど、いろんなタイミングでご活用いただけます。

贈答用として取引先様や従業員様へ日頃の感謝を物流応援団がお届けいたします。

また暖かくなってきたこの季節、お花見のBBQなどにご利用いただく事もおすすめです。









≪梱包内容例≫

(1) 2,000円プラン

お肉商品 2種、レンチン商品 2種

例：牛ホルモン・串カツ・チャーハン・パスタ





(2) 3,000円プラン

お肉商品 3種、レンチン商品 3種

例：牛ホルモン・串カツ・ハンバーグ・チャーハン・パスタ・肉まん





※上記金額に配送費は含まれておりません

お届け先確認後、お見積り致します

※ご注文いただいたタイミングによって、

上記と異なる梱包内容になる場合がございます

※お肉商品のみ、レンチン商品のみでも承ります





ご興味を頂けた企業様はお気軽に当社までお問合せ下さい。





URL： https://www.instagram.com/coldemarche/









≪社内デマルシェご紹介≫

■提供背景

サービス開始から約2年、ご依頼企業多数で設置企業が増加中です。

時代と共に従業員さんの満足度アップは企業の命題です。

ランチはもちろん夜食でも食べられる冷凍食品のレパートリーを増やす事で、タイムパフォーマンスが高いサービスを提供しております。

お仕事や家事でお忙しい主婦の皆さんや単身の男性にも大人気です。









■サービスの特徴

・初期費用ゼロ！設置はもちろん、商品補充、現金回収は当社にお任せください。

・忙しい仕事の合間に食事がとれ、甘いおやつも準備がございます。

・ほぼ原価でご購入いただけます。

・ご購入方法は、現金だけでなくPayPayも可能。

・ランチミーティング、コミュニケーションツールとしてもご活用ください。





パンフレット裏





■ご利用の流れ

・初期費用ゼロで、冷凍ショーケースを設置。

・月額サービス料金33,000円(税込)＊年払い特割制度あり

・デリバリー～補充～集金業務は、全て当社スタッフが行なうので、手間いらずです。

・購入数と集金額の差額は、当社負担なので安心。





ストッカー





■サービス概要

サービス名：社内デマルシェ

提供開始日：即日対応可能









■会社概要

商号 ： 株式会社物流応援団

代表者 ： 代表取締役 山田 泰壮(やすお)

所在地 ： 〒474-0001 愛知県大府市北崎町遠山240

設立 ： 2000年5月

事業内容： 書籍販売、食品販売

資本金 ： 100万円

URL ： https://www.instagram.com/coldemarche/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社物流応援団 お客様相談窓口

TEL：0562-38-6636