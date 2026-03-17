【株式会社ICEとドーズ美容外科が提携】医療法人一之会が培ってきたエイジングケア、薄毛治療での知見と、ICEのiPS先端技術を掛け合わせ、コンプレックスの改善を目指す

株式会社ICE

iPS細胞技術を活用したウェルビーング（美容・スポーツ・健康/メディカルヘルスケア）エージェントの株式会社ICE（本社：東京都新宿区、代表取締役：阪本 欣也）は、九州・中国地域を中心に地域に根ざした美容医療を提供する「ドーズ美容外科」（佐賀院・長崎院）および系列の「男たちの美容外科」（福岡院・広島院）を運営する医療法人一之会と提携し、iPS細胞培養上清液を活用した新たな美容医療・毛髪再生ソリューションの提供に向けて協業を開始したことをお知らせいたします。本提携により、医療法人一之会が長年培ってきた「美肌・エイジングケア」や「薄毛・AGA治療」の臨床知見と、ICEが取り扱う高品質なiPS細胞培養上清液を掛け合わせ、男女問わず深く悩むコンプレックスの改善を目指します。

九州・中国地域を中心に地域に根ざした美容医療を提供する「ドーズ美容外科」

■ 提携の背景：人生100年時代における「Don't worry.」の実現に向けて

人生100年時代を迎え、美容医療に求められるニーズは「一時的な対処」から「細胞レベルからの根本的な若返り・維持」へとシフトしています。医療法人一之会は開院以来、「Don‘t worry.（人生の岐路に立たれた時でも、安心して未来へ踏み出せるよう応援したい）」というスローガンのもと、適正価格で高品質な美容医療を提供し、累計4万人以上の発毛実感実績を持つなど、多くの方の悩みに寄り添ってきました。 一方、株式会社ICEは「人生100年時代の80年をアクティブに」をテーマに、その１つの事業として、iPS細胞技術を軸として髪・肌・活力のコンプレックス克服を目指す「Complex Dr.(TM)」を展開しています。患者様の「不安」を取り除き、前向きな人生をサポートしたいという医療法人一之会の想いと、最先端のiPS技術でコンプレックスを解消するICEのビジョンが深く共鳴し、今回の提携に至りました。

■ iPS × 美容外科・薄毛治療のシナジー／今後の展開

iPS細胞培養上清液には、多様な成長因子（グロースファクター）やサイトカイン、エクソソームが豊富に含まれており、細胞の活性化や組織修復を強力にサポートする可能性が示唆されています。本提携では、以下の領域における次世代アプローチを想定しています。

iPS細胞培養上清液を用いた次世代「肌再生・エイジングケア」

たるみ、しわ、小じわといった加齢に伴うお悩みに対し、ダーマペン等の既存の美肌治療とiPS由来成分を組み合わせることで、肌本来の自然治癒力・再生力を最大限に引き出す、新しいエイジングケアメニューの開発・提供を目指します。

2. 男女の「薄毛・AGA治療」におけるiPS技術の応用

従来より自家脂肪由来幹細胞治療をはじめとする先進的な再生医療による豊富な頭髪治療のデータと、iPS細胞由来技術を融合。毛根の細胞レベルにアプローチする画期的な頭皮ケア・育毛・発毛ソリューションを構築し、薄毛に悩むすべての方へ新たな希望を提供します。

宮部理事長■ 医療法人一之会 宮部理事長

「当院は開院以来、『Don't worry.』というスローガンのもと、患者様が抱える外見のコンプレックスに真摯に向き合い、安心と信頼の美容医療を提供してまいりました。特にエイジングケアや薄毛治療の分野では、男女問わず多くの方が深いお悩みを抱えて来院されます。 今回、株式会社ICE様が展開する最先端のiPS細胞由来技術を当院の治療アプローチと融合させることで、これまでの美容医療からさらに一歩踏み込んだ、細胞レベルでの根本的なケアが可能になると確信しております。九州・中国地域一円の皆様へ、再生医療の知見を活かした次世代の美容医療をお届けし、いつまでも自信を持って前向きな人生を歩んでいただけるようサポートしてまいります。」

【宮部 崇】

日本麻酔学会 専門医

日本臨床麻酔学会 会員

日本医療毛髪再生 研究医

日本抗加齢医学会 会員

1999年佐賀医科大学卒業。

麻酔科医の傍ら、積極的に美容医療へも携わり知識と経験を蓄積。2006年男たちの美容外科・ドーズ美容外科総院長に就任。2014年に医療法人一之会を設立し、理事長に就任。薄毛の種類を見極め、患者様に最適な治療法を提案。最先端の薄毛治療から再生医療まで常に新しい治療に興味を向け、男性専門の発毛治療の普及に尽力。丁寧なカウンセリングと、確かな技術に基づく自然な仕上がりに定評がある。

■ 医療法人一之会について

佐賀・長崎に拠点を構える「ドーズ美容外科」は、地域に密着した温かい雰囲気と、患者様一人ひとりに寄り添う丁寧なカウンセリングを重視する美容クリニックです。美肌、エイジングケア、美容整形から医療レーザー脱毛まで幅広い診療を提供。「適正価格」と「高品質」の両立を実現し、安心と信頼の美容医療をお届けしています。また、系列として「男たちの美容外科（福岡・広島）」を展開しており、男性特有の悩み（AGA・薄毛・医療脱毛など）にも専門的に対応しています。

・ドーズ美容外科 ウェブサイト： https://www.do-s.net/

・男たちの美容外科 ウェブサイト： https://www.do-s.ne.jp/

・クリニック所在地：ドーズ美容外科 佐賀院・長崎院 / 男たちの美容外科 福岡院・広島院）

■ 株式会社ICEについて

「人生100年時代」において人々が前向きにアクティブに生きるための「ウェルビーイング（美容・スポーツ・健康/メディカルヘルスケア）」領域に特化した、独立系のプロエージェントです。最大の特長は、自社を「製造元でも販売元でもない」と位置づけ、日本が世界に誇る最先端サイエンス（特にiPS細胞培養上清液など）の希少価値を見出し、それを最も必要としている現場へ最適な形で届ける「橋渡し役（エージェント）」に徹している点です。これを実現するために、以下の強みを持っています。多様で強固なネットワークの構築: 医療機関（クリニック）、大学などの研究機関（アカデミア）、高品質な製造工場、商社、さらには美容DX（AIテクノロジー）企業など、領域を超えた多様なパートナーと独自のエコシステムを形成しています。「モノ」と「コト」の包括的なソリューション: 化粧品OEMによる商品開発や、クリニックやエステユース品の卸売といった「モノ」の提供にとどまりません。大学との共同研究を通じた地方創生（スポーツ・メディカルツーリズムなど）や、個人向けのオーダーメイドな美の体験（Private Cellar(TM)）の企画など、「コト」や「場」の創出までを総合的にプロデュースしています。総じて、「最先端のテクノロジーを用いてコンプレックスから解放し、心を豊かにする」という企業理念のもと、サイエンスと現場のニーズをスピーディに結びつけ、人々の健康寿命の延伸とウェルビーイングに貢献する次世代のビジネスモデルを展開しています。

・ウェブサイト: https://ice-ips.com

・公式ブログ：https://ameblo.jp/iceips/

・公式Facebook：https://www.facebook.com/complexdoctor/

・公式X：https://x.com/complexdoctor

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ICE 営業部 Email: info@ice-ips.com

■ 診療に関するお問い合わせ先

ドーズ美容外科へのお問い合わせ ウェブサイト： https://www.do-s.net/

男たちの美容外科へのお問い合わせ ウェブサイト： https://www.do-s.ne.jp/