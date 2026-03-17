【株式会社ICEと青山メディカルクリニックが提携】。再生医療分野に関する研究動向を踏まえた医療体制の整備と情報発信を推進

株式会社ICE

iPS細胞技術を活用したウェルビーング（美容・スポーツ・健康/メディカルヘルスケア）エージェントの株式会社ICE（本社：東京都新宿区、代表取締役：阪本 欣也）は、青山メディカルクリニック（東京都港区南青山、院長：本郷 玲）と再生医療分野において業務提携いたしました。本提携により、両者は再生医療分野に関する研究動向や制度整備の進展を踏まえ、最新の技術や知見を統合します。人生100年時代における患者様の健康管理と身体のコンディション維持を支える医療体制の整備および、適切な情報発信を表参道エリアから強力に推進してまいります。

青山メディカルクリニック

エントランス■ 青山メディカルクリニック

クリニックの基本理念は、

「私たちは、医療が本来持つ“再生する力”と“美を育む力”を融合させ、単なる外見の美しさではなく、身体の内側の健やかさ、そして心の深い充足感にまで寄り添う「再生美容医療」を提供してまいります。」

近年、再生医療をめぐっては、さまざまな研究や技術開発が進められており、健康維持やコンディション管理に関する新たな選択肢として関心が高まっています。当院では、こうした動向を踏まえ、再生医療分野に関連する技術や知見について情報収集を行いながら、患者様に対する適切な情報提供と医療提供体制の整備を進めています。

また青山メディカルクリニックでは、再生医療等安全性確保法に基づく第2種・第3種再生医療等提供計画に対応した体制を整備し、これまで再生医療分野に関連する医療にも取り組んできました。医療の提供にあたっては、安全性や制度面への配慮を前提に、患者様一人ひとりの状況に応じた丁寧な説明と対応を重視しています。

加齢や生活環境の変化に伴い、健康状態や身体のコンディションに対する意識はますます高まっています。青山メディカルクリニックでは、こうした時代背景を踏まえ、患者様のライフステージに寄り添いながら、健康・活力・生活の質（QOL）を大切にする視点を取り入れた医療の提供に努めています。

青山メディカルクリニックは、再生医療分野に関する医療の一端を担うクリニックとして、国内外の再生医療の動向を注視・発信してまいります。そして表参道・南青山という文化と感性が交差する街で、年齢を重ねることを前向きに楽しみながら長く健やかな人生を支える医療の提供を目指します。

青山メディカルクリニック院長 本郷 玲■再生医療へのこだわり

私が専門とする再生医療は、細胞レベルで修復力を引き出す、次世代の医療です。自己脂肪由来幹細胞、エクソソーム、PRP療法といった技術を駆使し、加齢による肌・組織の衰えや慢性的な不調に対し、根本的なアプローチと自然な若返りを提供しています。再生美容においては、オペの技術が結果を左右する領域も少なくありません。私自身、これまで培ってきた手術技術と美的感性を活かし、「自然で上質な仕上がり」を追求してまいりました。患者様お一人おひとりの骨格や肌質、年齢、価値観を踏まえ、医学的根拠と審美性の両立を徹底しながら、最適なプランをご提案しております。

■院長としての想い

医療の本質とは、「未来に希望をもたらすこと」だと私は考えています。当院では、単なる治療や施術にとどまらず、患者様が“本来の自分らしさ”を取り戻し、日々を前向きに、そして豊かに生きられるような医療を提供していきます。再生医療という最先端の技術と、高度な美容外科技術、そして丁寧なカウンセリングを通じて、一人ひとりの人生に寄り添う医療を。どうぞ安心してお任せください。

■経歴

聖マリアンナ医科大学医学部 卒業

川崎市立多摩病院 循環器内科

聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科

聖マリアンナ医科大学東横病院 循環器内科

大手美容外科クリニック

都内美容外科クリニック 院長

■所属学会

日本内科学会

日本循環器学会

日本心血管インターベンション学会

日本美容外科学会

■ 青山メディカルクリニックについて

青山メディカルクリニックは、令和2年4月、東京都港区南青山に開設された再生美容医療の専門クリニックです。院内は完全個室制のプライベート設計となっており、患者様一人ひとりが周囲を気にすることなく、心静かに医療と向き合える環境を整えております。照明・音・香りといった五感への細やかな配慮により、優雅で穏やかな非日常の時間をお過ごしいただけます。開院以来、「身体の内側から美と健康を育む医療」を理念に掲げ、単なる外見の変化ではなく、内面からの回復と充足感をもたらす本質的な医療を追求してまいりました。中でも当院が注力しているのが、幹細胞由来成分や自己治癒力を活かした再生医療技術を美容領域に応用した“再生美容医療”です。自己脂肪由来幹細胞療法、エクソソーム療法、PRP（多血小板血漿）療法などを用い、シミ・しわ・たるみ・くすみだけでなく、睡眠の質や慢性疲労、免疫低下といった全身的な不調にも包括的にアプローチしています。これらの治療は、美容外科・美容皮膚科・内科などの専門医が連携し、患者様の状態に応じたオーダーメイドの診療設計を行っています。初診からアフターケアに至るまで一貫して医師主導で対応し、医療としての信頼性とホスピタリティを両立した診療体制を確立しています。また、英語・中国語に対応した通訳体制を整え、訪日外国人の方にも安心してご利用いただける国際的な再生美容医療施設としての役割も担っています。



・ウェブサイト: https://amclinic.tokyo/

■ 株式会社ICEについて

「人生100年時代」において人々が前向きにアクティブに生きるための「ウェルビーイング（美容・スポーツ・健康/メディカルヘルスケア）」領域に特化した、独立系のプロエージェントです。最大の特長は、自社を「製造元でも販売元でもない」と位置づけ、日本が世界に誇る最先端サイエンス（特にiPS細胞培養上清液など）の希少価値を見出し、それを最も必要としている現場へ最適な形で届ける「橋渡し役（エージェント）」に徹している点です。これを実現するために、以下の強みを持っています。多様で強固なネットワークの構築: 医療機関（クリニック）、大学などの研究機関（アカデミア）、高品質な製造工場、商社、さらには美容DX（AIテクノロジー）企業など、領域を超えた多様なパートナーと独自のエコシステムを形成しています。「モノ」と「コト」の包括的なソリューション: 化粧品OEMによる商品開発や、クリニックやエステユース品の卸売といった「モノ」の提供にとどまりません。大学との共同研究を通じた地方創生（スポーツ・メディカルツーリズムなど）や、個人向けのオーダーメイドな美の体験（Private Cellar(TM)）の企画など、「コト」や「場」の創出までを総合的にプロデュースしています。総じて、「最先端のテクノロジーを用いてコンプレックスから解放し、心を豊かにする」という企業理念のもと、サイエンスと現場のニーズをスピーディに結びつけ、人々の健康寿命の延伸とウェルビーイングに貢献する次世代のビジネスモデルを展開しています。



・ウェブサイト: https://ice-ips.com

・公式ブログ：https://ameblo.jp/iceips/

・公式Facebook：https://www.facebook.com/complexdoctor/

・公式X：https://x.com/complexdoctor

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ICE 営業部 Email: info@ice-ips.com