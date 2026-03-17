賃貸管理一括査定サービス「マンション貸す.com」を「いざ貸す」へ名称変更

株式会社エイムプレイス

株式会社エイムプレイス（本社：東京都新宿区、代表取締役：河上 隼人）は、当社が運営する賃貸管理一括査定サービス「マンション貸す.com」のサービス名称を、2026年3月17日（火）より「いざ貸す」へ変更いたします。

本変更は、サービス提供対象が分譲マンションに限らず、戸建てや一棟アパートなど多様な物件に対応していることを、より直感的に伝えるためのブランド刷新です。あわせて、サービスサイトのURLを「izakasu.jp」へ変更し、旧URLからは新URLへのリダイレクト対応を行います。

「いざ貸す」へ名称変更いたします

■ 名称変更の概要- 旧サービス名：マンション貸す.com- 新サービス名：いざ貸す（公式英字表記：izakasu）- 名称変更日：2026年3月17日（火）- 変更範囲：サービス名称／ロゴ／サイトUI・デザイン／ドメイン（URL）／SNSアカウント名 等- URL

旧URL：https://マンション貸す.com/(https://%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%B2%B8%E3%81%99.com/)

新URL：https://izakasu.jp/

※旧URLから新URLへのリダイレクト対応あり



※利用条件、個人情報の取り扱い等に変更はありません。

※移行期間後に、旧名称表記が一部残る場合がございます。

■ 名称変更の背景

「マンション貸す.com」は、住まいを貸したいオーナー様が、賃貸管理会社の選定や賃料・管理プランの比較検討を行う際の負担を軽減することを目的に運営してまいりました。

一方で、当サービスは戸建てや一棟アパート等にも対応しているにもかかわらず、現名称では分譲マンションに特化したサービスと受け取られやすく、物件種別の幅広さが十分に伝わりづらいという課題がありました。また、サービス名が長く、想起や記憶のしやすさの観点でも改善の余地がありました。

こうした背景を踏まえ、物件種別を問わず「思い立ったときに、すぐ貸すための一歩」を後押しできる、よりシンプルで親しみやすい名称として、「いざ貸す」への変更を決定しました。

■ 新名称「いざ貸す」に込めた想いいざ貸すトップページ

「いざ貸す」は、転勤や相続、住み替えなど、人生の節目に「住まいをどうするか」という判断を迫られたとき、自然と思い出してもらえる存在でありたいという想いから生まれた名称です。

分譲マンションに限らず、一棟アパートや一戸建てを含む不動産全般を対象に、「貸す」という意思決定の入口を、より分かりやすく、より身近なものにしていくことを目指しています。

その想いを、次のコピーに込めています。

持ち家を貸すなら、いざ貸す

■ 今後の展望

当社は「いざ貸す」への名称変更を機に、より幅広い物件種別やオーナー様の状況に対応し、「貸す」という意思決定を安心して進められるサービス体験の提供を強化してまいります。

事業としての成長目標としては、2026年中に年間約3万人のオーナー様からの査定登録を目指すとともに、3年後には年間5万人規模のご利用を想定しています。「貸す」という意思決定の入口として、多くの方にとって最初に想起されるサービスとなることを目指してまいります。

あわせて、2026年4月上旬よりWebCM動画の配信をはじめとした認知向上施策を展開し、新ブランド「いざ貸す」の浸透を図ってまいります。

■ 代表コメント株式会社エイムレイス 河上隼人

「住まいを貸す判断は、転勤や相続など“期限のある意思決定”になりやすく、初めての方ほど不安や手間が大きい領域です。加えて近年は、人口減少の進行とともに空き家が増加し、住まいの活用そのものが社会的な課題にもなりつつあります。

『いざ貸す』は、物件種別を問わず、“いざ”という瞬間に真っ先に思い出していただける存在になるためのブランド刷新です。貸すか、どう活用するか -その判断を一人で抱え込まず、安心して一歩を踏み出せる選択肢を提供したいと考えています。

今後も、分かりやすさと安心感を重視した体験づくりを通じて、オーナーの皆さまの意思決定を支え、住まいがより前向きに活かされていく社会の実現に貢献してまいります。」

■サービス概要- サービス名：いざ貸す（旧：マンション貸す.com）- 内容：賃貸管理会社の選定・比較検討を支援する賃貸管理一括査定サービス- 提供開始：提供中（名称変更は2026年3月17日）- サービスサイト：https://izakasu.jp(https://izakasu.jp/)）■株式会社エイムプレイス（ https://aimplace.co.jp/)

「おもしろい」「ありがとう」を引き出す価値あるサービスを創造する株式会社エイムプレイスは、インターネットメディア事業・Webコンサルティング事業を柱に、不動産に関する領域でメディアを複数展開しています。

会社名 ：株式会社エイムプレイス（英文表記：AIMPLACE.inc）

所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-5-6 VORT西新宿NEX3階

設立 ：2010年2月

代表取締役 ：河上隼人

資本金 ：20,000,000円

事業内容 ：インターネットメディア事業／Webコンサルティング事業