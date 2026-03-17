【目と手を使って楽しい脳体操】オールカラー「おとなの脳活パズル」第8弾は3/17発売
株式会社大洋図書は3月17日（火）に『おとなの脳活パズルvol.8』を発売いたしました。日常生活のパフォーマンスに大きな影響を与えるのが「睡眠」。実験では、記憶力を高めるためにも、睡眠が不可欠であることが判明しています。ドイツ・バンベルク大学の研究では、被験者に単語を記憶させ、3時間後にテストを行いました。その結果、起きたままのグループよりも3時間睡眠をとったグループの方が、2倍近く記憶再生率が高かったのです。良質な睡眠は、寝る2時間前の過ごし方が重要となります。就寝前はスマホやパソコンの光を避け、瞑想などで脳を休ませましょう。また、良質な睡眠は、心身の健康維持や記憶力向上に貢献するだけでなく、スッキリとした目覚めをもたらし、1日をアクティブに過ごす原動力となります。巻頭コラムでは、誰でも簡単にできる「睡眠の質」を向上させるトレーニングを紹介しています。ぜひ実践してみてください。
あなたの認知能力は大丈夫？ まずは、脳年齢をチェック！
本誌の特徴
・解いたらハマる! 17種類のパズルを掲載
名画まちがいさがし 漢字の読みと書き ことば探し ひらがな質問文 同じものさがし 買い物計算 漢字ダイヤモンド 時計クイズ 漢字パーツ合体 ぬり絵パズル etc.
・6つの能力がバランスよく鍛えられる
問題ごとに脳の『思考力・言語力・集中力・伝達力・記憶力・発想力』を刺激し、すべての力をバランスよく育みながら、脳の活性化を促します。
・難易度付きで継続できる脳トレ
レベルをクリアするたびに自信と達成感が湧き上がり、モチベーションがさらにアップ！
・文字の見やすさと答えが書きやすい紙面
オールカラーで文字も大きいため、ストレスなく解くことができます。
・できるだけ早く解いてサクサク脳を活性化！
各問題に「目標時間」を設けることで、脳トレ効果を高められます。
問題例
中心に入る漢字を推理して2文字を組み合わせて言葉を作ることで、「言語力」が向上する
バラバラに配置された文字を組み合わせて言葉を作ることは、「発想力」を刺激する
価格暗記&計算トレーニングで「記憶力」を身につける
2つの絵を比較して違いを探すことは、「集中力」を養うのに効果的です
監修
児玉 光雄（こだま みつお）
追手門学院大学 スポーツ研究センター特別顧問
右脳活性プログラムのトレーナー
錦織圭やイチローなど、トップアスリートの分析や研究をする「スポーツ天才学」の第一人者。
一流プロスポーツ選手のメンタルカウンセラー、また脳活性プログラムのトレーナーとしても活躍中。主な著書は、ベストセラーになった『大谷翔平86のメッセージ』（知的生きかた文庫）をはじめ、『突出力 村上宗隆に学ぶ「自分の限界」の超え方』(双葉社)、『大谷翔平 勇気をくれるメッセージ80』（三笠書房）、『ゴルファーの潜在能力を開花させるマインドセット革命』(実業之日本社)、『頭がよくなる「両利き」のすすめ』（アスコム）など、200冊以上にのぼる。
商品概要
【おとなの脳活パズルvol.8】
定価：620円（税込）
発売日：2026年3月17日（火）
判型：A4／オールカラー 84ページ
発行・発売：株式会社大洋図書
公式Webサイト
《パズルパーク》https://puz.cc/
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