【目と手を使って楽しい脳体操】オールカラー「おとなの脳活パズル」第8弾は3/17発売

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は3月17日（火）に『おとなの脳活パズルvol.8』を発売いたしました。日常生活のパフォーマンスに大きな影響を与えるのが「睡眠」。実験では、記憶力を高めるためにも、睡眠が不可欠であることが判明しています。ドイツ・バンベルク大学の研究では、被験者に単語を記憶させ、3時間後にテストを行いました。その結果、起きたままのグループよりも3時間睡眠をとったグループの方が、2倍近く記憶再生率が高かったのです。良質な睡眠は、寝る2時間前の過ごし方が重要となります。就寝前はスマホやパソコンの光を避け、瞑想などで脳を休ませましょう。また、良質な睡眠は、心身の健康維持や記憶力向上に貢献するだけでなく、スッキリとした目覚めをもたらし、1日をアクティブに過ごす原動力となります。巻頭コラムでは、誰でも簡単にできる「睡眠の質」を向上させるトレーニングを紹介しています。ぜひ実践してみてください。

あなたの認知能力は大丈夫？ まずは、脳年齢をチェック！

本誌の特徴

・解いたらハマる! 17種類のパズルを掲載

名画まちがいさがし 漢字の読みと書き ことば探し ひらがな質問文 同じものさがし 買い物計算 漢字ダイヤモンド 時計クイズ 漢字パーツ合体 ぬり絵パズル etc.

・6つの能力がバランスよく鍛えられる

問題ごとに脳の『思考力・言語力・集中力・伝達力・記憶力・発想力』を刺激し、すべての力をバランスよく育みながら、脳の活性化を促します。

・難易度付きで継続できる脳トレ

レベルをクリアするたびに自信と達成感が湧き上がり、モチベーションがさらにアップ！

・文字の見やすさと答えが書きやすい紙面

オールカラーで文字も大きいため、ストレスなく解くことができます。

・できるだけ早く解いてサクサク脳を活性化！

各問題に「目標時間」を設けることで、脳トレ効果を高められます。

問題例

中心に入る漢字を推理して2文字を組み合わせて言葉を作ることで、「言語力」が向上するバラバラに配置された文字を組み合わせて言葉を作ることは、「発想力」を刺激する価格暗記&計算トレーニングで「記憶力」を身につける2つの絵を比較して違いを探すことは、「集中力」を養うのに効果的です

監修

児玉 光雄（こだま みつお）

追手門学院大学 スポーツ研究センター特別顧問

右脳活性プログラムのトレーナー

錦織圭やイチローなど、トップアスリートの分析や研究をする「スポーツ天才学」の第一人者。

一流プロスポーツ選手のメンタルカウンセラー、また脳活性プログラムのトレーナーとしても活躍中。主な著書は、ベストセラーになった『大谷翔平86のメッセージ』（知的生きかた文庫）をはじめ、『突出力 村上宗隆に学ぶ「自分の限界」の超え方』(双葉社)、『大谷翔平 勇気をくれるメッセージ80』（三笠書房）、『ゴルファーの潜在能力を開花させるマインドセット革命』(実業之日本社)、『頭がよくなる「両利き」のすすめ』（アスコム）など、200冊以上にのぼる。

商品概要

【おとなの脳活パズルvol.8】

定価：620円（税込）

発売日：2026年3月17日（火）

判型：A4／オールカラー 84ページ

発行・発売：株式会社大洋図書

公式Webサイト

《パズルパーク》https://puz.cc/

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