おひとりさま高齢者問題解決のために、あかり保証が三井住友海上と包括連携協定締結

株式会社あかり保証

株式会社あかり保証（以下「あかり保証」）は、2026年3月16日、三井住友海上火災保険株式会社（以下「三井住友海上」）と「包括連携協定」を締結しました。

「包括連携協定」においては、少子高齢化社会等の社会課題解決を目的として、主に、次の事項について連携して取り組むことと致しました。

■包括連携協定により解決しようとする社会課題

- 身寄り問題に関すること- 身元保証を含む終活支援・シニアライフサポートサービスに関すること- 高齢者入居問題に関すること

高齢者やその家族が抱えるシニア課題の解決を支援する三井住友海上「シニアライフサポートサービス」の提携士業・専門事業者ネットワーク（以下「パワーチーム」）にあかり保証が加入し、身元保証サービス等を提供します。

具体的には、三井住友海上の独自資格である「MSシニアライフパートナー」の認定を受けた保険代理店に所属する保険募集人（以下「パートナー」）が、お客さま・相談者のうち、身元保証・終活支援・高齢者入居問題等のシニア世代特有の悩みでお困りの方に対し、身元保証サービス等を提案・提供していきます。

また、身元保証サービスは、これまでご利用者本人の方からのご相談が多かったのですが、最近、ご本人だけでなく、ご本人のお子さまや企業からのご依頼・問合せも急増しています。

企業からのご依頼：- 従業員の福利厚生として身元保証サービスを導入したい- 先日、地方居住の両親が入院したと、従業員が不安そうにしていた。急な入院対応も大変そうだったので、地方に居住する両親をもつ従業員が安心して働けるようにするためにも身元保証サービスを導入したい

こうした身元保証の問題で悩みを持つ従業員を抱える企業に対しても、あかり保証は企業の福利厚生サービスとして“身元保証サービス”を展開することにより、柔軟な解決を提案しています。今回の業務連携により、 パートナーの法人のお客さまに対しても、身元保証サービスを企業の福利厚生サービスとして提案・提供することで、従業員の離職を防止し、身寄りの有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指してまいります。

あかり保証が身元保証サービスを企業の福利厚生サービスとして展開：- 提携する企業の従業員に対して、あかり保証のサービス料を分割払いでもご利用可能にする- 提携する企業の従業員に対して、あかり保証のサービスを利用する従業員の人数に応じて、あかり保証のサービス料を一定割り引く- 提携する企業の従業員に対して、弁護士・ケアマネジャー等が終活セミナー等のセミナーを定期的に実施する

■提携の背景

現在、日本国内における単身高齢者は約800万人にのぼり、2050年には約1,080万人に達するといわれています。

家族がいない、あるいは家族はいるものの頼れる親族がいないなど、入院・施設入所・緊急時対応に不安を抱える方々が急増していることから、身元保証サービスへの需要は年々高まっています。

このような背景にもかかわらず、お客さまからは、「どの事業者に依頼すればよいか分からない」というお声をよくいただきます。

そこで、三井住友海上と連携することにより、終身サポート・身元保証サービスの周知や、実際にサービスを必要としている方に行き届くように、今回の「包括連携協定」に至りました。

■三井住友海上 シニアライフサポートサービス について

「シニアライフサポートサービス」とは、三井住友海上が構築するパワーチームの紹介を通じて、パートナーがお客さまのお困りごとを正確に把握し、最適な解決方法をアドバイスするサービスです。

あかり保証はその「シニアライフサポートサービス」のパワーチームの一員として、お客さまに対して、安心して生活していただけるようなサービス、ご提案して参ります。

三井住友海上火災保険株式会社「～高齢者とそのご家族のお困りごとをワンストップで支援～ 「シニアライフサポートサービス」を提供開始」（2025年1月20日）

https://www.ms-ins.com/news/fy2024/pdf/0120_1.pdf

■終身サポート（身元保証サービス）とは

身元保証人は、単身高齢者の入院時・施設入所時の債務保証や緊急時の対応、身柄の引き取りをサポートし、安心して生活するための重要な存在です。

終身サポート（身元保証サービス）とは、身元保証、病院・施設の入居のサポート、具体的には、ご家族の代わりに入院・入居時に保証人になったりするだけでなく、ご家族の代わりに定期的に連絡をとり、健康状況等の確認、そして、ご家族の代わりにお亡くなりになった後の葬儀や納骨手続き、行政手続きまで行います。

主なご利用者様：- 一人暮らしで頼れる親族がいない高齢者- 子供がいないご夫婦- 家族はいるが疎遠、または関係が難しい方- 将来に備えて終活を考える40～60代の単身者の方- 親の老後を支える現役世代（リスク分散）

よくあるお悩み：- 将来、身寄りがいないため保証人が必要- 亡くなった後の手続きを家族に負担させたくない- 両親の終活対応をお願いしたい- 入院時に保証人がいないため、入院を断られた- 老人ホームに入居したいが、保証人が見つからない- 死後の手続きを任せられる人がいない

あかり保証は、弁護士・司法書士といった法律の専門家、看護師・ケアマネジャーといった医療・介護の専門家による安心と信頼のサービス提供を行っています。

介護・医療に精通した弁護士・司法書士が中心となり、債務の保証、死後事務手続きなど、高齢者一人ひとりのニーズに応じた包括的で高品質なサポートを提供しています。加えて、看護師・ケアマネジャー等の医療・介護の専門家とともに、緊急時の駆け付け等、お客様に充実した生活支援サービスを提供しています。

また、厚生労働省などが策定した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を遵守し、サービス内容や料金の透明化、弁護士等の専門家からの契約時の重要事項説明を徹底するなど、適正な事業運営に努めています。

我々、あかり保証は、安心・信頼できる終活支援サービス・身元保証サービスの提供を通して、全ての高齢者の方が安心して老後を過ごせる社会の実現を目指してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社あかり保証

所在地：〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満4丁目3-18 MF西天満ビル11階AB号室

代表者：代表取締役 清水勇希

資本金：1億円（準備金を含む）

創業：2024年7月8日

事業概要：

弁護士・司法書士・看護師・ケアマネジャー等の信頼ある専門家集団とともに、国が定めるガイドラインを遵守し、身元保証サービス（債務の保証、緊急時対応、身柄の引き取り等）「あかり保証」を提供

公式サイト：https://www.akarihosho.jp/

PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000156029.html