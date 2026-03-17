『ソニックレーシング クロスワールド』 無料アップデートでコラボレーサーが続々参戦！「レッド」「真島吾朗（キャプテン真島）」「アルル」の参戦決定

株式会社セガ

株式会社セガは、好評発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、無料アップデートにより新たなコラボレーサーを追加することを決定いたしました。

「アングリーバード」シリーズより「レッド」、「龍が如く」シリーズより「真島吾朗（キャプテン真島）」は2026年4月に、「ぷよぷよ」シリーズより「アルル」は2026年5月に参戦いたします。各作品の世界観をモチーフにした特別なマシンも追加予定です。順次無料アップデートにて配信予定ですので続報をお待ちください。

新コラボレーサーとマシンのビジュアルとトレーラーも公開しております。映像では各レーサーの走行シーンやゲーム内での姿をご覧いただけます。ぜひご注目ください。

『ソニックレーシング クロスワールド』は今後もさまざまな追加コンテンツやアップデートを予定しております。続報にぜひご期待ください。

レッド、真島吾朗（キャプテン真島）、アルルの参戦決定！

https://youtu.be/OfAeuLEiRVo(https://youtu.be/OfAeuLEiRVo)

新コラボレーサー

レッド（「アングリーバード」シリーズ）スーパーロースター

(C) Rovio Entertainment Ltd.

真島吾朗（キャプテン真島）（「龍が如く」シリーズ）ゴロー丸

アルル（「ぷよぷよ」シリーズ）とぅいんくるばよえ～ん

■製品版に引き継ぎ可能な体験版をアップデート！

2026年3月19日より、体験版に新たなマシン「エクストリームギア」が追加されます。

体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。

体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

※体験版のアップデートは、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games版のみ対象となります。

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：

デジタル版 発売中（2025年12月4日（木）発売）

パッケージ版 2026年4月10日（金）発売予定

価格：通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。

※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。

※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。