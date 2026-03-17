『ソニックレーシング クロスワールド』 無料アップデートでコラボレーサーが続々参戦！「レッド」「真島吾朗（キャプテン真島）」「アルル」の参戦決定

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株式会社セガ


株式会社セガは、好評発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、無料アップデートにより新たなコラボレーサーを追加することを決定いたしました。


「アングリーバード」シリーズより「レッド」、「龍が如く」シリーズより「真島吾朗（キャプテン真島）」は2026年4月に、「ぷよぷよ」シリーズより「アルル」は2026年5月に参戦いたします。各作品の世界観をモチーフにした特別なマシンも追加予定です。順次無料アップデートにて配信予定ですので続報をお待ちください。


　


新コラボレーサーとマシンのビジュアルとトレーラーも公開しております。映像では各レーサーの走行シーンやゲーム内での姿をご覧いただけます。ぜひご注目ください。


　


『ソニックレーシング クロスワールド』は今後もさまざまな追加コンテンツやアップデートを予定しております。続報にぜひご期待ください。




レッド、真島吾朗（キャプテン真島）、アルルの参戦決定！


https://youtu.be/OfAeuLEiRVo(https://youtu.be/OfAeuLEiRVo)


　


　


新コラボレーサー



レッド（「アングリーバード」シリーズ）


スーパーロースター

(C) Rovio Entertainment Ltd.


　


　



真島吾朗（キャプテン真島）（「龍が如く」シリーズ）


ゴロー丸

　


　



アルル（「ぷよぷよ」シリーズ）


とぅいんくるばよえ～ん

　


■製品版に引き継ぎ可能な体験版をアップデート！




2026年3月19日より、体験版に新たなマシン「エクストリームギア」が追加されます。


体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。


体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。


　


※体験版のアップデートは、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games版のみ対象となります。


　


　


【製品概要】


商品名：ソニックレーシング クロスワールド


対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)


発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）


価格：


通常版（パッケージ版／デジタル版）


PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）


Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）


　


デジタルデラックスエディション


PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）


Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）


ジャンル：レーシング


プレイ人数：


ローカルプレイ 1～4人


オンラインプレイ 最大12人


発売・販売：株式会社セガ


CERO表記：A区分（全年齢対象）


著作権表記：(C)SEGA


公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/


　


【製品概要】


商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition


対応機種：Nintendo Switch(TM) 2


発売日：


デジタル版 発売中（2025年12月4日（木）発売）


パッケージ版 2026年4月10日（金）発売予定


価格：通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）


ジャンル：レーシング


プレイ人数：


ローカルプレイ 1～4人


オンラインプレイ 最大12人


発売・販売：株式会社セガ


CERO表記：A区分（全年齢対象）


著作権表記：(C)SEGA


公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/


　


※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。


※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。


※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。


※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。


　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。