『ソニックレーシング クロスワールド』 無料アップデートでコラボレーサーが続々参戦！「レッド」「真島吾朗（キャプテン真島）」「アルル」の参戦決定
株式会社セガは、好評発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、無料アップデートにより新たなコラボレーサーを追加することを決定いたしました。
「アングリーバード」シリーズより「レッド」、「龍が如く」シリーズより「真島吾朗（キャプテン真島）」は2026年4月に、「ぷよぷよ」シリーズより「アルル」は2026年5月に参戦いたします。各作品の世界観をモチーフにした特別なマシンも追加予定です。順次無料アップデートにて配信予定ですので続報をお待ちください。
新コラボレーサーとマシンのビジュアルとトレーラーも公開しております。映像では各レーサーの走行シーンやゲーム内での姿をご覧いただけます。ぜひご注目ください。
『ソニックレーシング クロスワールド』は今後もさまざまな追加コンテンツやアップデートを予定しております。続報にぜひご期待ください。
レッド、真島吾朗（キャプテン真島）、アルルの参戦決定！
https://youtu.be/OfAeuLEiRVo(https://youtu.be/OfAeuLEiRVo)
新コラボレーサー
レッド（「アングリーバード」シリーズ）
スーパーロースター
(C) Rovio Entertainment Ltd.
真島吾朗（キャプテン真島）（「龍が如く」シリーズ）
ゴロー丸
アルル（「ぷよぷよ」シリーズ）
とぅいんくるばよえ～ん
■製品版に引き継ぎ可能な体験版をアップデート！
2026年3月19日より、体験版に新たなマシン「エクストリームギア」が追加されます。
体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。
体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。
※体験版のアップデートは、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games版のみ対象となります。
【製品概要】
商品名：ソニックレーシング クロスワールド
対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)
発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）
価格：
通常版（パッケージ版／デジタル版）
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）
Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）
デジタルデラックスエディション
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）
Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）
ジャンル：レーシング
プレイ人数：
ローカルプレイ 1～4人
オンラインプレイ 最大12人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：A区分（全年齢対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/
【製品概要】
商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition
対応機種：Nintendo Switch(TM) 2
発売日：
デジタル版 発売中（2025年12月4日（木）発売）
パッケージ版 2026年4月10日（金）発売予定
価格：通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）
ジャンル：レーシング
プレイ人数：
ローカルプレイ 1～4人
オンラインプレイ 最大12人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：A区分（全年齢対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/
※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。
※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。
※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。
※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。