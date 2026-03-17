【佐賀玉屋】3月20日(金・祝)から開催！ 陽気な国イタリアの魅力満載の10日間！「第12回 イタリア展」

株式会社 佐賀玉屋

佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路2-5、代表取締役社長 山越悠登）は2026年3月20日(金・祝)から3月29日(日)までの10日間、「第12回 イタリア展」を南館7階催場にて開催いたします。

本催事では、本場の味を堪能できるイタリアグルメが一堂に集結。人気イタリアンシェフが来場し、会場内のイートインコーナーで腕をふるう特別メニューを提供するほか、実演販売など、出来たての料理をその場で味わえる臨場感あふれる企画をご用意しています。

会場内のイートインコーナーでは、香ばしく焼き上げる本格ピッツァやこだわりのパスタなど、本場さながらのイタリア料理をお楽しみいただけます。料理の香りや調理のライブ感を感じながら味わえるのは、物産展ならではの魅力です。

また今回は、料理とワイン、チーズ、生ハムなどの相性を楽しむ「ペアリング特集」を実施。厳選したワインや食材を取り揃え、それぞれの味わいを引き立て合う組み合わせをご提案します。さらに、オリーブオイルやチーズなど自宅でもイタリアの味を楽しめる食材をはじめ、ティラミスやジェラートなどのドルチェまで幅広いグルメが勢ぞろい。お土産やご自宅用としてもお買い求めいただけます。

本場の料理人による味、厳選された食材、そして料理とワインのペアリングなど、多彩な角度からイタリアの食文化の魅力をご紹介する「イタリア展」。会場にいながら、まるでイタリアを旅するようなひとときをお楽しみいただけるグルメイベントです。

イートインコーナー

ラ・ベットラ・ダ・オチアイ

落合 務氏

東京・銀座「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」オーナーシェフ。

日本イタリア料理協会名誉会長。

※来店の予定はございません。

■3月20日(金)～3月24日(火) 〈5日間限り〉

24日(火)は午後3時30分閉店／ラストオーダーは午後3時

タカエビのトマトソーススパゲッティ1,980円（1人前）

幻の甘エビ「タカエビ」を使った贅沢なトマトソースパスタ。

〈各日20食限り〉

新鮮なうにのスパゲッティ1,870円（1人前）

濃厚な旨みが重なる、人気の一皿。

リストランテ アルポルト

片岡 護氏

東京・西麻布リストランテ「アルポルト」オーナーシェフ。

日本イタリア料理協会会長。

来店日：3月25日(水)のみ 午前11時～午後1時

■3月25日(水)～3月29日(日) 〈5日間限り〉

29日(日)は午後3時30分閉店／ラストオーダーは午後3時

ブラウンマッシュルームのラグーソーススパゲッティ トリュフ添え2,530円（1人前）

〈各日30食限り〉

サーモンとほうれん草のクリームソーススパゲッティ レモン風味1,870円（1人前）

軽やかなクリームに、爽やかなレモンの余韻を添えて。

・グラスワイン(1杯) 770円

・サラダ＆ドルチェセット(1セット) 1,430円

※車を運転される方、妊娠中・授乳中の方、20歳未満の方へのアルコール提供はお断りしております。

ジャンカルロ東京

小曽根 美佐夫氏

東京・麻布台「ピッツァイオーロ」オーナーシェフ。

il Pizza World Cup Coppa del Mondo 2019「総合優勝」

来店日：3月24日(火)のみ

29日(日)は午後3時30分閉店／ラストオーダーは午後3時

マルゲリータ(250g)1,650円

とろけるモッツァレラとトマトソース、バジルの定番ピッツァ。

クアトロフォルマッジ(250g)2,200円

カフェ・アンコーラ

バリスタマエストロ 横山 千尋氏

バリスタ・マエストロ/ジェラティエーレ 日本初のイタリア認定バリスタ

2002年・2004年 日本バリスタチャンピオン

2004年 世界ラテアート大会準優勝

2016年 エスプレッソイタリアーノチャンピオン等受賞

期間中来店

29日(日)は午後3時30分閉店／ラストオーダーは午後3時

カプチーノ(1杯)660円

イタリアで認証取得のカプチーノ。

レモンムース(1個)605円

テイクアウト(1個) 594円

ペアリング特集

果実味あふれる贅沢な一本

【サッソリーノワイン】

AKI(750ml) 3,960円

合わせるお食事

A.【ピッコロメルカ】

フレスコベルディグリーンオリーブ(100g) 1,215円

B.【IBUCA】

イタリア産プロシュートコット(100g) 1,296円

C.【ビゴーテ】

ビゴーテの肉盛りセット(1パック) 2,160円

D.【D＆C】

冷凍ピザ3枚セット(7インチ・プレミアムマルゲリータ、プレミアムバジル、マルゲリータ 各1枚)

3,240円〈40セット限り〉

E.【ピッコロメルカ】

パルミジャーノ レッジャーノ 24ヶ月熟成 DOP ビオ(100g) 1,998円

イタリア最高峰のスプマンテ

【日欧商事】

フェッラーリ・ブリュット(750ml・白・泡・辛口) 4,389円

〈36本限り〉

合わせるお食事

F.【ラポルティ】

オマール海老と渡り蟹の濃厚クリームソース(150g) 1,431円

G.【ラポルティ】

冷凍ジェノヴェーゼ(100g) 2,160円

H.【Dolce vita】

パルミジャーノチーズミレッジマート 15ヶ月熟成(150g) 1,780円

甘美に香る、大人のデザートワイン

【サッソリーノワイン】

レ ディ ヴィショラ(500ml) 5,500円

合わせるお食事

I.【ティラミス専門店 Del Tiramisu軽井沢】

奇跡のティラミス・クラシック(160g) 2,700円

芳醇でコク深い、伝統のティラミス。

J.【バラッティ＆ミラノ】

チョコレート量り売り(10g) 270円

その他 ワイン

K.【ワインショップ・ヌラーゲ】

稀少な古木の赤ワイン3本セット(2250ml) 36,800円

エレガントな味わいのセット。

L.【日欧商事】

最高格付DOCG＆金賞受賞入りバラエティ8本セット(750ml×8本・赤・ミディアム)

8,250円〈48セット限り〉

M.【モンテ物産】

イタリア赤ワイン5本セット(750ml×6本) 5,500円〈24セット限り〉

その他商品情報

1.【オークハウス】

ハーブ入りサルシッチャ オペラ(500g) 2,951円

ローズマリー香る、黒豚の渦巻きサルシッチャ。

2.【オークハウス】

鴨生ハム(100g) 1,188円

【バンカレッラジョイア】

3. 鴨胸肉のロースト(100g) 1,620円

4. ジョイアのラザニア(1個) 1,350円

5.【CIO】

フレーバーEX.Vオリーヴオイル“レモン”(229g) 4,320円

6.【ヨハネスベルナー】

100％エキストラバージンオリーブ(250ml) 5,184円

7.【日本人がつくるオリーブオイル】

OLIOLIVE TOSCANA610(183.2g) 3,801円

8.【ブォングスタイオ】

トリュフ＆マッシュルームのラビオリ〈ポルチーニホワイトソース〉(180g) 1,501円

【BABBI】

9. ジェラート

シングル 756円

ダブル 972円

10. グランワッフェリーニ(1個) 各378円

11.【アルモニア】

マリトッツォ・プレーン(1個) 540円

生クリームたっぷり。

ローマ生まれの愛らしいドルチェ。

12.【イタリア伝統菓子ピアットスズキ】

マエストロのパネットーネ(1個) 5,500円

本場イタリアで認められた逸品。

13. 【颯～SATSUKI～】

irohaカヌレ(米粉) 各種(1個)540円

カリカリモチモチの米粉のカヌレ。

14.【PISTACHIOMANIA】

テイスティランド(9個入) 2,700円

15.【メルカトレーディング】

イタリア産焼き栗(300g) 1,620円

イタリア・アヴェリーノ産の風味豊かな焼き栗。

16.【ポルコバッチョ】

アーモンドシロップ(500ml) 2,376円

17.【トーセトレーディング】

シェルカメオブローチペンダント(K18枠・ペルニーチェ作・45mm) 198,000円

貝の陰影が映える、気品ある一品。

18.【アムレート】

花の都フィレンツェで作られる、レースのように美しいリング。

イタリア製シルバーリング(シルバー925) 55,000円

19.【マキインポートハウス】

18金リング(ピンクゴールド) 198,000円

20.【Y’sインターナショナル】

オリビエッロ帽子(植物繊維100%) 27,500円〈3個限り〉

装いを格上げする、存在感のあるハンドメイド帽子。

21.【サフィナジャポーネ】

Antonio Zaccarella - アントニオ・ザッカレラ陶器 掛け時計 AZ-16-P02(直径16cm)

59,400円

楽焼の風合いが映える、お部屋を彩る掛け時計。

22.【ラッフィカ】

クッションカバー(約45×45cm) 各5,500円 ※中材別売

ジャカード織のクッションカバー。

23.【ドゥエミラ・ジャパン】

CAMPOMAGGIトートバッグ(イタリア製・キャンバス地：牛革製品染・縦32×横29×マチ14cm)

99,000円〈現品限り〉

24.【エスト】

ダイニング5点セット(テーブル：直径100cm 1台・チェア4脚) 484,000円〈1セット限り〉

※写真はイメージです。

奉仕品

期間中の特別奉仕品

1.【D＆C】

プレミアム マルゲリータ(7インチ・直径約18cm)フォカッチャ2枚プレゼント

1,296円〈各日10セット限り〉

2.【ピッコロメルカ】

オリーブ3種セット(195g)

1,801円から〈各日20個限り〉

3.【オークハウス】

アンティパスト(100g)

1,350円〈80個限り〉

21日(土)・22日(日)限りの奉仕品

【ピッコロメルカ】

ブッラータ(100g) 1,080円

〈各日20個限り〉

※表示価格はすべて税込価格です。

※商品は数に限りがございますので売り切れの際はご容赦ください。

※予告なしに掲載写真と一部内容や食材が変わる場合がございます。

※天候・その他 諸般の事情により、商品の入荷が遅れる場合や未入荷の場合がございますのでご了承ください。

イタリア展 開催概要

○開催日時：2026年3月20日(金・祝)～3月29日(日)

※最終日は午後5時閉場

○イートイン：午前10時～午後6時30分

※最終日は午後3時30分／ラストオーダーは午後3時

○開催場所：佐賀玉屋 南館7階催場

○店舗住所：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号

○電話番号：0952-24-1151