名正運輸株式会社、公式YouTubeチャンネル 「仕事も、筋トレも諦めない。」を開設！筋トレ採用を動画で発信

名正運輸株式会社

名正運輸株式会社（本社：愛知県飛島村、代表：加藤新一）は、公式YouTubeチャンネルを開設し、動画コンテンツの配信を開始いたします。

それに伴い、JBBFボディビルダー渡部史也選手が名正運輸株式会社の”ボディビルオフィシャルアスリート”に任命されましたので、お知らせいたします。

本チャンネルは、筋トレと仕事の両立させる働き方「筋トレ採用」を推進する当社がお届けする、筋トレと仕事にフォーカスしたYouTubeチャンネルです。

日頃はドライバーや倉庫スタッフとして働き、二足の草鞋で日本のトップボディビルダーを目指す社員に密着した「ビジネス×筋トレ エンターテインメント」を動画でお届けします。

■名正運輸の「筋トレ採用」とは？

中部地区 筋トレ採用関東地区 筋トレ採用

「筋肉中心の生活を実現させる」

筋トレ採用とは、仕事もボディビル競技も真剣に取り組みたい方を会社が全力でサポートする採用形態です。両立させるための社内環境やトレーニーに特化した福利厚生が充実しています。

■ボディビルオフィシャルアスリートのご紹介

”日本ボディビル界の超新星” 渡部史也（わたなべ ふみや）選手

渡部選手【JURASSIC CUP 2025】

2001年生まれの24歳。

2025年末に愛媛県の工場勤務を退職し、『職業：ボディビルダー』として上京。

現在日本ボディビル界で急成長を遂げている若手選手です。

2025 JURASSIC CUP グランドクラス 5位入賞

2025 JBBF主催 日本選手権 5位入賞

2024 JBBF西日本男子ボディビル選手権大会 優勝

2024 日本ジュニアボディビル70キロ以下 優勝&オーバーオール優勝

■名正運輸 公式YouTubeチャンネル

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Yf6-hcO9TDk ]

■会社概要

会社名：名正運輸株式会社

所在地：愛知県海部郡飛島村大宝7-60

代表者：加藤新一

従業員：1,500名

事業内容：一般貨物自動車運送事業、倉庫

関連リンク

公式HP：https://www.meisho-unyu.co.jp/

倉庫LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing/

配送LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/delivery/

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