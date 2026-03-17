『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』×「カラオケの鉄人」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』×「カラオケの鉄人」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』×「カラオケの鉄人」のコラボレーションアイテムの受注を3月9日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/3,31,298,472,653,1158,1184,1313?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

高咲 侑、上原歩夢、中須かすみ、桜坂しずく、朝香果林、宮下 愛、近江彼方、優木せつ菜、エマ・ヴェルデ、天王寺璃奈、三船栞子、ミア・テイラー、鐘 嵐珠の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 十二星座ver. トレーディングハート型缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 B 十二星座ver. レクタングル缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,865(税込)

種類 ：全13種

サイズ：本体：（約）56×52mm 特典：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 十二星座ver. トレーディングインスタントカメラ風イラストカード

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \8,250(税込)

種類 ：全30種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 十二星座ver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全22種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 集合 十二星座ver. マルチデスクマット

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし 十二星座ver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 高咲 侑 十二星座ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全13種（高咲 侑、上原歩夢、中須かすみ、桜坂しずく、朝香果林、宮下 愛、近江彼方、優木せつ菜、エマ・ヴェルデ、天王寺璃奈、三船栞子、ミア・テイラー、鐘 嵐珠）

サイズ：本体：（約）20.7×14cm 台座：（約）9.3×4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 十二星座ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 高咲 侑 十二星座ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全13種（高咲 侑、上原歩夢、中須かすみ、桜坂しずく、朝香果林、宮下 愛、近江彼方、優木せつ菜、エマ・ヴェルデ、天王寺璃奈、三船栞子、ミア・テイラー、鐘 嵐珠）

サイズ：本体：（約）15.7×10.5cm 台座：（約）直径6cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 十二星座ver. アクリルカード2枚セット

※画像は「描き下ろし 高咲 侑 十二星座ver. アクリルカード2枚セット」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,430(税込)

種類 ：全13種（高咲 侑、上原歩夢、中須かすみ、桜坂しずく、朝香果林、宮下 愛、近江彼方、優木せつ菜、エマ・ヴェルデ、天王寺璃奈、三船栞子、ミア・テイラー、鐘 嵐珠）

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 十二星座ver. BIGアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし 高咲 侑 十二星座ver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

カバンや小物につけてメンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全13種（高咲 侑、上原歩夢、中須かすみ、桜坂しずく、朝香果林、宮下 愛、近江彼方、優木せつ菜、エマ・ヴェルデ、天王寺璃奈、三船栞子、ミア・テイラー、鐘 嵐珠）

サイズ：（約）93×88mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 十二星座ver. B8硬質ケース

※画像は「描き下ろし 高咲 侑 十二星座ver. B8硬質ケース」を使用しております。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全13種（高咲 侑、上原歩夢、中須かすみ、桜坂しずく、朝香果林、宮下 愛、近江彼方、優木せつ菜、エマ・ヴェルデ、天王寺璃奈、三船栞子、ミア・テイラー、鐘 嵐珠）

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼描き下ろし 十二星座ver. ダイカットステッカー

※画像は「描き下ろし 高咲 侑 十二星座ver. ダイカットステッカー」を使用しております。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全13種（高咲 侑、上原歩夢、中須かすみ、桜坂しずく、朝香果林、宮下 愛、近江彼方、優木せつ菜、エマ・ヴェルデ、天王寺璃奈、三船栞子、ミア・テイラー、鐘 嵐珠）

サイズ：（約）11.8×8.6cm ※種類により異なる

素材 ：紙、PP

▼Tee

メンバーのアイコンを星座をイメージしたデザインのTシャツに仕上げました。

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\5,478(税込)

サイズ：ユニセックス XL、XXL

素材 ：綿100％

▼トレーディング ちびキャラ スイーツver. アクリルスタンド

高咲 侑、上原歩夢、中須かすみ、桜坂しずく、朝香果林、宮下 愛、近江彼方、優木せつ菜、エマ・ヴェルデ、天王寺璃奈、三船栞子、ミア・テイラー、鐘 嵐珠のちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \11,440(税込)

種類 ：全13種

サイズ：本体：（最大約）67×60mm 以内 台座：（約）50×25mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびキャラ スイーツver. アクリルキーホルダー

高咲 侑、上原歩夢、中須かすみ、桜坂しずく、朝香果林、宮下 愛、近江彼方、優木せつ菜、エマ・ヴェルデ、天王寺璃奈、三船栞子、ミア・テイラー、鐘 嵐珠のちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてメンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \9,295(税込)

種類 ：全13種

サイズ：（最大約）68×60mm 以内 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびキャラ スイーツver. ハート型缶バッジ

高咲 侑、上原歩夢、中須かすみ、桜坂しずく、朝香果林、宮下 愛、近江彼方、優木せつ菜、エマ・ヴェルデ、天王寺璃奈、三船栞子、ミア・テイラー、鐘 嵐珠のちびキャライラストをメインにデザインし、ハート型の缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 B ちびキャラ スイーツver. レクタングル缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,865(税込)

種類 ：全13種

サイズ：本体：（約）56×52mm 特典：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼ちびキャラ スイーツver. フレークシール

高咲 侑、上原歩夢、中須かすみ、桜坂しずく、朝香果林、宮下 愛、近江彼方、優木せつ菜、エマ・ヴェルデ、天王寺璃奈、三船栞子、ミア・テイラー、鐘 嵐珠のちびキャライラストをメインにデザインし、フレークシールに仕上げました。

身の回りのものをデコレーションしたり、プレゼントや手紙に貼るなど使い方は無限大です。

▽仕様

価格 ：\1,089(税込)

サイズ：68×63mm以内 枚数：13柄、各1枚（合計13枚）

素材 ：紙

▼集合 ちびキャラ スイーツver. A5硬質ケース

高咲 侑、上原歩夢、中須かすみ、桜坂しずく、朝香果林、宮下 愛、近江彼方、優木せつ菜、エマ・ヴェルデ、天王寺璃奈、三船栞子、ミア・テイラー、鐘 嵐珠をケースに仕上げました。

A5サイズ以内のチケットやポストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：\990(税込)

サイズ：外寸：（約）22.2×15.9cm 内寸：（約）21.0×14.8cm（A5サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼カラオケの鉄人について

カラオケの鉄人は、アニメやゲームを中心にジャンルにとらわれない、さまざまな作品、コンテンツとのコラボレーションを展開！

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/3,31,298,472,653,1158,1184,1313?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー