エコミックの簡単年調、「給与システム取込用データ納品オプション」を提供開始

株式会社エコミック

業界トップクラスの受託実績を誇る株式会社エコミック（本社所在地：北海道札幌市、代表取締役社長：熊谷 浩二、以下当社）は、年末調整アウトソーシングサービス『簡単年調』において、従来の当社指定フォーマットでのデータ納品に加え、各種給与システムへ取込可能な形式でのデータ納品を行う新オプションサービスの提供を開始しました。

本オプションにより、これまで利用企業側で必要となっていた納品データの加工・変換作業を削減し、年末調整業務のさらなる効率化と作業負担の軽減を実現します。

新サービスの背景

従来、当社の年末調整アウトソーシングサービスでは、結果データを当社指定フォーマットで納品していました。そのため、利用企業は自社の給与システムへ取込を行う際、フォーマット変換やデータ加工を自社で実施する必要がありました。

年末調整業務の効率化ニーズの高まりを受け、当社は主要給与システムへの取込に対応したデータ納品オプションの提供を開始しました。

『簡単年調』サービス概要

証明書をスマホで撮影・アップロードするだけの簡単申告（入力不要）

人事担当者向けダッシュボードで進捗を一元管理

二重入力によるミス防止（ベリファイ方式）でミス率0.03％以下を実現

1,500社以上・88万人超の豊富な導入実績（紙申告による導入実績含む）

～詳細はサービスページ：https://ecomic.jp/service/yearend/ もご参考ください！～

新オプションサービスの特長

３STEPで簡単申告！ 情報の入力はエコミックが行いますので、従業員様に年末調整知識は不要です。

1. 給与システムへ取込可能な形式で納品

各給与システムの仕様に合わせたデータ形式で納品するため、利用企業側での変換作業が不要または最小限となります。

2. 年末調整業務の工数削減

データ加工・検証作業の削減により、ご担当者様の業務負担軽減と作業時間短縮に貢献します。

3. ヒューマンエラーの低減

手作業による変換工程を削減することで、入力ミスや加工ミスのリスクを低減します。

対応給与システム（順次拡大予定）

・OBIC7

・COMPANY

・給与奉行

・その他主要給与システム（詳細はお問い合わせください）

OBIC7は、株式会社オービックの登録商標です。

COMPANYは、株式会社Works Human Intelligenceの登録商標です。

給与奉行は、株式会社オービックビジネスコンサルタントの登録商標です。

提供開始日

2026年4月1日～（2026年年末調整より）

今後の展開

エコミックでは、今後も企業の人事・労務部門が抱える業務負荷を軽減するため、デジタル技術とBPOサービスを組み合わせたソリューションを拡充してまいります。また、対応給与システムの拡大や電子申告・データ連携機能の強化も順次進めてまいります。

【株式会社エコミック 会社概要】

株式会社エコミックは、給与計算や年末調整などの人事・労務領域に特化した業務アウトソーシング（BPO）サービスを中心に、マイナンバー管理やクラウド型ソリューションの提供など、企業のバックオフィス業務をトータルにサポートしており、高い専門性と品質管理体制により、国内1,500社以上・88万人超の処理実績を誇ります。



所在地 ：札幌市中央区大通西8丁目1-1 大通あおばビル

設立 ：1997年4月1日

事業内容：給与計算や年末調整業務のアウトソーシング（『簡単年調』含む）

上場市場：東証スタンダード、札証アンビシャス（証券コード：3802）

URL ：https://ecomic.jp/

「バックヤード業務のソリューションプロバイダー」 として、すべての日本企業から管理部門のルーチンワークをなくします

【本キャンペーンに関するお問い合わせ先】

株式会社エコミック 営業部 マーケティング担当

TEL：011-206-4149

MAIL：ecsales@ecomic.jp