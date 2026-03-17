Tasty Japan 10周年記念プロジェクト「Waku-Waku Kitchen」始動！第一弾はカゴメとコラボレーション

BuzzFeed Japan株式会社

圧倒的なシズル感でトレンドを創出し、SNS累計フォロワー2000万以上を誇る国内最大級のソーシャル・フードメディア「Tasty Japan」（運営：BuzzFeed Japan株式会社、本社 東京都渋谷区）は、創刊10周年を記念した体験型新プロジェクト「Waku-Waku Kitchen（ワクワク・キッチン）」を始動いたします。

その第一弾として、2026年3月17日（火）に「WeWork アイスバーグ」にて、カゴメ株式会社（以下カゴメ）が推進する「焼きケチャップ」の記者発表会と連動した、Tasty Japan初のキッチンカーを展開いたします。

■ Waku-Waku Kitchen第一弾の内容

Tasty Japan【シンプルだからこそ伝わる「焼き」の威力】

今回のキッチンカーでは、「焼きケチャップ」の濃厚でコク深い味わいをダイレクトに楽しむためのベストパートナーとして、揚げたてのフライドポテトを提供。

誰もが慣れ親しんだポテトを添え、おなじみのケチャップと、その概念を覆す「焼きケチャップ」の究極の食べ比べ体験を実施します。

揚げたてのポテトだからこそ際立つ、2つのケチャップの味わいの違いをダイレクトに体感できるリアルな食体験をお届けします。

● 開催日： 2026年3月17日（火）

● 場所： WeWork アイスバーグ

● 提供メニュー： 揚げたてフライドポテト

（「焼きケチャップ」＆「通常ケチャップ」のディップ添え

SNSで数々の食のトレンドを仕掛けてきたTasty Japanが、カゴメの「焼きケチャップ」という新常識を、最もシンプルかつ魅力的な形でプロデュース。当日の会場では、香ばしい香りと共に、デジタル上の視聴者が「リアルに味わえる」特別な空間を創出します。

■ Waku-Waku Kitchenプロジェクトの背景

デジタル上で「見て楽しむ」レシピ動画の枠を超え、実際に「作り、味わい、シェアする」喜びをリアルな場で提供することが本プロジェクトの狙いです。Tasty Japanが持つ「思わず指を止める最高峰のクリエイティブ力」と「瞬時に情報を広めるソーシャル拡散力」を融合させ、パートナー企業様のブランド体験をオフラインでも最大化させます。

本プロジェクトでは、今後もさまざまなパートナー企業様とのコラボレーションイベントを予定しております。キッチンカーでのサンプリングや体験型プロモーションにご関心のある広告代理店・企業様からのお問い合わせをお待ちしております。

【広告・プロジェクトに関するお問い合わせ先】

BuzzFeed Japan株式会社

Business Division：鈴木・足達／bfj-frontsales@buzzfeed.com

Tasty Japanについて

https://www.instagram.com/tastyjapan/

アメリカで2015年に誕生した料理動画の元祖Tastyの日本版。日本では2016年に創刊。

SNSの総フォロワー数は2000万人以上。作って楽しんでいただくお料理コンテンツだけでなく、「食」を通じた様々なコンテンツを制作し、配信しております。

BuzzFeed Japan株式会社について

BuzzFeed Japan株式会社は、2015年に設立。

BuzzFeed Japan 株式会社では、BuzzFeed Japan 、ハフポスト日本版、BuzzFeed Kawaii、Tasty Japanの、あわせて4つのバーティカルメディアを運営しています。社会にポジティブなインパクトをうみだすことをめざし、ニュース、カルチャー、料理、ショッピング、エンターテインメントの情報を記事や動画で発信しています。

米国BuzzFeed社、朝日新聞社、朝日放送グループホールディングスの3社が出資しています。