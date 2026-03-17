新緑に染まる郡上八幡城が舞台。「積翠城 新緑まつり2026」～城主と出会い、歴史と自然を楽しむ春の一大体験イベント～

一般財団法人郡上八幡産業振興公社

深い翠(みどり)に包まれた城山と一体となった岐阜県郡上市のシンボル・郡上八幡城は、古くから「積翠城」とも呼ばれています。新緑に包まれるこの美しい季節に合わせ、「積翠城 新緑まつり」を開催。城主による特別企画や限定御城印の発行、親子で楽しめる参加型イベントなど、風薫る青葉の季節、歴史と自然を五感で味わう城山体験をお届けします。

【実施概要】

実施期間：4月29日（水・祝）～5月24日（日）

各日 9:00～17:00（最終入城16:45）

実施場所：郡上八幡城（積翠城）

郡上八幡城最後の城主 青山家第十五代当主 青山幸紀

郡上八幡城には、全国でも珍しい存在があります。それが“城で会える城主”。郡上八幡城最後の城主家に連なる当主が、今もこの城に関わり続け、自ら来場者を迎えています。歴史上の人物として語られるだけでなく、実際に城で出会い、言葉を交わし、共に歩くことができる--それが積翠城ならではの大きな魅力です。歴史が過去の物語ではなく、今も息づくものとして感じられる特別な体験をお届けします。

郡上八幡城は、山全体が深い緑に染まることから「積翠城（せきすいじょう）」という美しい別名を持っています。一年で最も城が輝く新緑の季節に合わせ、その別名を冠した春のイベント「積翠城 新緑まつり」を開催いたします。城と自然が織りなす絶景の中で、歴史と触れ合い、学び、楽しむ多彩な企画をご用意しました。

◆ 主な企画内容

殿と御前問答 知恵比べクイズ

５月９日(土)、１６日(土)、２３日(土)

各日11：00、13：00、14：00開催

実施場所：天守前広場（有料エリア）

※参加費無料、雨天中止

本物の殿様とクイズ対決！あなたの知識を試してみては？

優勝者には豪華賞品！？がもらえるかも！！

城主が出題するクイズに挑戦。楽しみながら郡上八幡城の歴史を学べる参加型企画です。

これであなたもバッジ職人！ オリジナル缶バッジを作ろう

５月５日（土）、16日(土)、17日(日)

各日11：00～15：00実施

実施場所：天守前広場（有料エリア）

体験料1名300円

武将さんに会いにこよう！（甲冑着用体験）4月29日（土）、5月 2日(土)、3日(日)、5日（火・祝）、6日（水・祝）、10日(日)、17日(日)、24日(日)各日11：00～15：00 開催実施場所：天守前広場（有料エリア）甲冑武将の城内案内 ５月13日（水）・20日（水）各日11：00～15：00 ※12時-13時は休止金の御城印 特別発行 5月6日（水祝）終日いつもは月末最終金曜日のみ販売のレア御城印をGW最終日に特別販売。新緑で味わう みどりの茶席 期間中の毎週金曜11：00～15：00実施実施場所：見晴台広場（無料エリア）※雨天中止

殿様とめぐる御城探訪

（殿さま直筆 特別御城印発行・金の名刺付き）

期間中の毎週土曜各日11時、13時、14時に実施

城主自らが城内を案内する特別企画。参加者には「直筆署名入り特別御城印」と「金の名刺」を進呈します。

※5月4日（月祝）には名刺手渡し、直筆署名と落款押印の特別御城印販売のみ実施

参加料：500円

「城で会える城主」が自らお城をご案内！殿しか知らない城の裏話が聞けるかも！？

新緑の城を描こう！写生大会

詳しくはHPまたは記念館、城、城下町プラザ、博覧館、郡上八幡駅で配布の応募要項チラシまたはこちらをご覧ください

他にも楽しい催しが満載！

イベントカレンダー

その他気になるあの商品も発売！

- 天守を彩る 鯉のぼり（鯉のぼり常設展示）郡上八幡が誇る伝統工芸「郡上本染め」。郡上市に唯一残る紺屋「渡辺染物店」が伝統技法で染めた鯉のぼりが期間中お城の空を泳ぎます。この時期しか見られないお城と鯉のぼりの共演をお楽しみください。- 新緑まつり限定御城印発行通常の御城印とともに新緑まつり期間中だけの限定御城印を特別販売！この機会にぜひ手に入れてください。- 城下町スタンプコレクション郡上八幡には、城が見下ろす城下町にも魅力が一杯。城、旧庁舎記念館、城下町プラザ、博覧館、郡上八幡駅には記念スタンプをご用意しました。町ぶらついでにコンプリート！- 市民感謝デー5月24日（日）終日日頃の感謝を込めて郡上市民の方は入城無料です。新緑の美しいこの時期に改めてお城に登って「ウチんたぁの町」の魅力を再発見してみませんか？

画像はイメージです。実際の商品とは仕様が異なる場合がございます

郡上八幡通行手下駄限定再販売！！

もみじまつりで限定発売した下駄型の通行手形「通行手下駄」を好評につき再販売します。これさえあればお城も博覧館も入れるプレミアム共通券になっています。限定につき売り切れ御免。

画像はイメージです。実際の商品とは仕様が異なる場合がございます

ミニ「郡上踊り大提灯」新発売！

郡上八幡といえば「郡上踊り」。その郡上踊りのシンボル「大提灯」のミニチュア提灯を新発売！

売上の一部は郡上踊り保存会に寄付されます。あなたも郡上踊りの伝統を「買って応援」してください！

「歴史の中にある城」ではなく、「今も息づく城」として。

新緑に包まれた積翠城で、この春だけの特別なひとときをお楽しみください。

詳細は特設サイトでご確認ください。

＜新緑まつり特設サイトはこちら＞

https://sites.google.com/view/sekisuijo-sinryoku(https://sites.google.com/view/sekisuijo-sinryoku/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0)

＜公式サイトはこちら＞

https://hachiman-castle.com/

積翠城 新緑まつり特設サイト

【お問い合わせ】

一般財団法人 郡上八幡産業振興公社 事業部

担当／田中、青山

TEL：0575-67-1819

一般財団法人郡上八幡産業振興公社

一般財団法人郡上八幡産業振興公社は、郡上八幡の魅力を全国へ発信し、地域の産業と観光振興を担う団体です。郡上踊りをはじめとする伝統文化の継承や、郡上八幡城・郡上八幡博覧館などの施設運営を通じて、歴史と文化を体験できるまちづくりを推進。地域住民と来訪者をつなぎ、郡上八幡の豊かな自然・文化を未来へと受け継ぐ役割を果たしています。