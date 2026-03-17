株式会社エンタケア研究所

株式会社エンタケア研究所（本社：東京都中野区、代表取締役 高丸慶、以下、当社）は、この度、当社リサーチフェローであり、下関市立大学データサイエンス学部教授でもある 窪田和巳（くぼた・かずみ、以下、窪田） が、新たに横浜市立大学で博士（医学） を取得したことをご報告いたします。

窪田はこれまで東京大学で 博士（保健学） を取得しており、本取得により 2つの博士号を有する研究者となりました。

看護師・保健師としての臨床経験、大学教員としての教育・研究活動に加え、医療・福祉の社会実装に関する提言・研究を推進をする中で、蓄積された学術論文が評価され今回の学位取得に至りました。

当社では、医療・福祉領域におけるイノベーション創出を目的に、大学教員、医療従事者、研究者など多様な専門家が参画し、「ケア×エンタテインメント×テクノロジー」をテーマとした研究・社会実装を進めています。

当社は従前より、経営陣およびフルタイムメンバー、リサーチフェローは全員が医療従事者または大学教員・研究者または博士号取得者のいずれかのみで構成されておりますが、窪田の医学博士号取得は、当社の研究基盤の強化と、ケア×エンタテインメントという新領域開拓における学術的・社会的インパクトの拡大に更に寄与するものと考えています。

エンタケア研究所は今後も、医療・介護・福祉の現場における新しいケアのあり方を探求し、研究と社会実装を通じて、対象の人々の更に尊厳ある生活と心の健康を支える取り組みを推進してまいります。

■窪田和巳 コメント

このたび横浜市立大学より博士（医学）の学位を拝受いたしました。自身にとって二つ目の博士号となります。アカデミア生活の原点でもある「働く人のメンタルヘルス」に関係した、ここ5年の研究活動をまとめた形になります。これまで支えてくださった皆様に、心より感謝申し上げます。慢心せず引き続き精進いたします。

I am honored to announce that I have been conferred the degree of Doctor of Philosophy (Medical Science) by Yokohama City University. This marks my second doctoral degree. This dissertation consolidates my research over the past five years, focusing on occupational mental health, the very starting point of my academic career. I look forward to continuing these meaningful connections and contributing further to the field.

■リサーチフェロー 窪田 和巳：プロフィール

氏名：窪田 和巳（くぼた かずみ）

所属：下関市立大学 研究機構 教授

専門分野：データサイエンス、健康心理学、看護管理学、精神保健学、医療情報学、生物統計学、公衆衛生学、臨床疫学、医療経済学

（略歴）

武蔵野赤十字病院看護師、日本医療政策機構研究員、横浜市立大学医学部臨床統計学講師等を経て2025年4月より下関市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 教授となる。

医療ビックデータを用いた政策提言や医療経済分野の教育・研究に従事。名古屋市立大学看護学部、東京大学大学院医学系研究科博士課程修了（博士（保健学））。

看護師、保健師、国会議員政策担当秘書資格取得。東京大学医学部附属病院 企画情報運営部 医療リアルワールドデータ活用人材育成事業担当および特定非営利活動法人日本医療政策機構のフェローを兼務している。

■会社情報

株式会社エンタケア研究所

設立：2024年4月11日

所在地：東京都中野区新井1-24-4 井上ビルB1階

代表者：高丸 慶

URL：https://entercare-lab.co.jp/

事業内容

・エンタテインメントコンテンツ制作

・ケアテック開発・R&D

・ヘルスケア新規事業開発支援

・研修／コンサルティング

■本件に関するお問い合わせ

株式会社エンタケア研究所

広報担当

contact@entercare-lab.co.jp