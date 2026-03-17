社長が自ら仕入れる鮮魚が主役。春の歓送迎会“海鮮ごちそうコース”登場｜北海道海鮮 にほんいち 福島店

株式会社N・I

株式会社Ｎ・Ｉ（本社：大阪府大阪市）が運営する北海道海鮮にほんいち福島店では、2026年3月1日(月)より、歓送迎会シーズンに合わせ、社長自らが各地の漁港や市場で目利きして仕入れる直送鮮魚を主役にした「春の歓送迎会 海鮮ごちそうコース」の提供を開始しました。

本コースでは、刺身や高知県産カツオのタタキ、海老料理などの海鮮料理に加え、カルパッチョやチリソースなど和洋折衷の料理を組み合わせ、歓送迎会などの宴席でも楽しめる内容に仕上げています。全コース飲み放題付きで、春の宴席に対応した海鮮宴会コースとして提供します。

コースの特徴

■社長が自ら目利きする“直送鮮魚”

Ｎ・Ｉでは、社長自らが漁港や市場で魚を目利きして仕入れています。その日仕入れた鮮魚を使用した刺身盛り合わせなど、鮮度を活かした料理がコースの主役です。

■高知県産カツオの藁焼き

コースでは、高知県産カツオを使用した藁焼き料理も提供。香ばしい香りと旨味を楽しめる人気の一品です。

■和洋折衷のバラエティ豊かな料理

カルパッチョやチリソースなどの洋風料理も組み込み、和食だけにとどまらない料理構成で最後まで楽しめるコース内容となっています。

コース内容

春の極上！海鮮プレミアムコース 6,990円(税込)／人

●枝豆の浅漬け

●合鴨ローストとキウイフルーツのカルパッチョ

●豚しゃぶサラダ

●漁港直送刺身5点盛り

●高知県産カツオのタタキ アイオリソース

●サーモン炙りマヨ

●鶏天の野菜あんかけ

●特大縞ホッケ焼き

●大海老チリ＆海老マヨ

●名物！かにぶっかけ出し巻き玉子

●炊き込み！漁師飯

●バニラアイス

春の海鮮バラエティコース 5,990円(税込)／人

●枝豆の浅漬け

●合鴨ローストとキウイフルーツのカルパッチョ

●豚しゃぶサラダ

●漁港直送刺身5点盛り

●高知県産カツオのタタキ アイオリソース

●北海水タコと新キャベツの西京味噌ソース

●鶏天の野菜あんかけ

●大海老と新玉ねぎのチリソース

●名物！かにぶっかけ出し巻き玉子

●炊き込み！漁師飯

春の歓送迎会 海鮮ごちそうコース 4,990円(税込)／人

●枝豆の浅漬け

●合鴨ローストとキウイフルーツのカルパッチョ

●豆腐と韓国海苔のチョレギサラダ

●漁港直送刺身3点盛り

●高知県産カツオのタタキ アイオリソース

●シューストポテトフライ

●鶏天の野菜あんかけ

●白身魚と新玉ねぎのチリソース

●名物！かにぶっかけ出し巻き玉子

●炊き込み！漁師飯

提供概要

提供店舗：北海道海鮮 にほんいち 福島店

提供開始：2026年3月1日(月)～2026年4月30日(木)

価格：4,990円／5,990円／6,990円(税込)

内容：直送鮮魚や春野菜を使用した歓送迎会向け宴会コース

※仕入れ状況により内容が変更となる場合があります。

※3人前より承ります。

※表示価格は、日曜日～木曜日のご予約限定価格となります。

店舗概要

店名：北海道海鮮 にほんいち 福島店

住所：大阪府大阪市福島区福島5-11-2

アクセス：JR福島駅 徒歩約3分

電話番号：050-5590-3736

営業時間：17:00～23:00

定休日：不定休

店舗URL：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27089887/

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〈株式会社Ｎ・Ｉ 会社概要〉

■会社名：株式会社Ｎ・Ｉ

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

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〈お問い合わせ〉

株式会社N・I 広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928