えるぼし認定企業オープントーン、女性管理職比率20％へ育成プログラム「Women’s Next 」を開始

株式会社オープントーン

株式会社オープントーン（本社：千代田区）は、2030年までに女性管理職比率20％（現状9％）の達成を目標に、女性管理職育成プログラム「Women’s Next 2030」を始動いたします。

本構想は、2025年10月に取得した「えるぼし認定（2段階目）」を契機に体系化したもので、“挑戦意志を起点とする育成”を柱とします。IT企業としてリモートワークやフレックス制度に加えて育成を計画的に取り組むことで女性活躍の機会の拡充に取り組みます。

※えるぼし認定の詳細は以下のページをご参照下さい。

https://shokuba.mhlw.go.jp/published/special_02.htm

■背景



当社はダイバーシティ経営を経営理念として掲げ。これまで、性別や年齢、国籍などに依らず社員が能力を発揮できる職場づくりを進めてまいりました。また、IT企業としてリモートワークやフレックス制度の整備など仕事と育児の両立をしやすい労働環境の整備に努めてまいりました。こうした取り組みが評価され、2025年10月に「えるぼし認定（2段階目）」を取得いたしました。

一方で、当社の2026年時点での女性管理職の割合は「10％未満」にとどまっているのが実情です。そこで自社内の課題について分析・検討いたしました。その結果、女性の場合、役職登用の前提となるリーダー経験が、ライフステージの変化や時間的制約によって得にくいという問題があるとの結論になりました。

この解決策として、2030年までに女性管理職比率20％を目指す取り組みとして、女性社員が段階的にマネジメント経験を積めるキャリア育成制度「Women’s Next 2030」を始動することといたしました。政府の推進する女性活躍社会の一助を目指してまいります。

■Women’s Next 2030 の3つの取り組み

- 半年ごとのキャリア意思表示制度将来的に希望する役職・ビジョンを、定期的に会社へ表明できる仕組みを創設いたしました。- 希望役職別Eラーニングプログラム研修修了後、現職位から1クラス上の役職を一定期間付与し、実際のマネジメント経験を積む機会を 創出します。本人の意思により期間終了後の辞退も可能とし、「まずはやってみる」ことができる挑戦環境を整備いたしました。- 役職チャレンジ制度（試行付与型）研修修了後、現職位から1クラス上の役職を一定期間付与し、実際のマネジメント経験を積む機会を 創出します。本人の意思により期間終了後の辞退も可能とし、「まずはやってみる」ことができる挑戦環境を整備いたしました。

■ 今後の展望

本制度は女性リーダー育成を起点としていますが、将来的には性別や国籍などの個人的な属性に限らず、一人ひとりの「挑戦意志」を最大限に尊重する人材育成モデルへと発展させ、持続的な組織成長につなげてまいります。ダイバーシティ経営の実現に努めてまいります。

★会社概要★

株式会社オープントーン

https://www.opentone.co.jp/

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 須田町佐志田ビル6F

★本件に関するお問い合わせ先★

株式会社オープントーン 経営管理本部・広報担当

お問い合わせフォーム(https://www.opentone.co.jp/front/contact)