日本三大桜『山高神代桜』オンライン花見を3月27日開催決定。桜ドローンプロジェクトYouTube公式チャンネルでドローンライブ配信

株式会社ドローンエンタテインメント

株式会社ドローンエンタテインメント（本社：東京都、代表取締役：横田 淳）は、桜ドローンプロジェクト７年目の取り組みとして、2026年3月27日（金）に、日本三大桜のひとつ「山高神代桜」（山梨県北杜市・実相寺）にて、オリジナル自社開発のドローンを用いた生配信をYouTube LIVEにて実施することを発表いたします。

日本三大桜の山高神代桜とは？

山高神代桜 / 提供 実相寺様

悠久の時の流れを生き、休むことなく花を咲かせてきた山高神代桜（やまたかじんだいざくら）。

神代桜は、樹齢2000年とも言われるエドヒガン種の古木で、日本三大桜(※1)の一つとされております。 伝説によると、日本武尊（ヤマトタケルノミコト）が東国へ遠征された際この地に立ち寄られ、記念にこの桜をお手植えされたと伝えられています。 また、鎌倉時代に日蓮聖人がこの地を訪れた際に、桜の衰えを見て憂い、樹勢回復を祈願されたところ再生したと伝えられおり「妙法桜」の名でも呼ばれています。 大正１１年には、国の天然記念物に指定されました。当時は、高さ13.6ｍ、枝張り東西27.0ｍ、南北30.6ｍ、高さ1.5ｍ地点の幹回りは10.6ｍ、の巨木でありました。

過去の山高神代桜の写真 / 提供 設和幹様

幾度となく自然災害にあい、最盛期の大きさに比べると小さくなったものの、高さ約１０メートル、東方に太く力強い枝を伸ばし、周囲約１２メートルもあり、それらを支える幹の姿からは、「生命」を感じさせてくれます。

毎年春、全国から多くの花見客が訪れるこの桜を、桜ドローンプロジェクト7年目となる2026年、冬季オリンピックでも活用されたFPVマイクロドローンや各種ドローンを使用し、上空から山々の景色を含めた視点や、桜の内外から観る鳥の視点など、これまで誰も見たことのない山高神代桜の今をお届けします。

※1 日本三大桜：山梨県北杜市「山高神代桜」、岐阜県本巣市「薄墨桜」、福島県三春町「滝桜」

3月27日「オンライン花見」開催概要

日時：2026年3月27日（金）6時～8時、17時30分～19時30分（予定）

配信方法：YouTube LIVE（桜ドローンプロジェクト公式チャンネル）

配信内容：実相寺の桜（山高神代桜含む）

配信チャンネル：https://www.youtube.com/@drone-entertainment

3月27日は「さくらの日」であり、桜ドローンプロジェクトが毎年実施してきた「オンライン花見の日」でもあります。コロナ禍より続けてきたこのオンライン花見が、7年目にして日本最古の桜・山高神代桜からの生中継として実現します。現地に足を運べない方も、スマートフォンやテレビの大画面で、樹齢2,000年の桜を「鳥の視点」でお楽しみいただけます。

桜ドローンプロジェクトとは

2020年より開始した、日本の象徴である「桜」を後世へつなぐ文化アーカイブプロジェクト。

自社開発のオリジナルFPVマイクロドローンを用いて、これまで人間が見ることのできなかった鳥の視点で桜を捉えてきました。映像を「見る」から「体験する」へ。6年間で47都道府県180箇所を超える桜を撮影し、すべての映像を協力自治体に無償提供しています。観光庁・在外公館・大使館・TVメディア・企業など多くの皆様への桜映像を提供しております。

桜ドローンプロジェクト公式YouTube：

https://www.youtube.com/@drone-entertainment

現在クラウドファンディング実施中

桜ドローンプロジェクト2026は現在、CAMPFIREにてクラウドファンディングを実施中です。開始直後より目標金額100万円を上回り、現在3,781,000円（支援者数68名）のご支援をいただいております。7年目は、47都道府県全国各地の桜ドローン映像を収録した特別版DVD/Blu-Rayを制作を予定しており、クラウドファンディングでは、現在先行予約受付しています。

クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/835796/view

現在、桜ドローンプロジェクトに多くのご支援・応援をいただいております。

本当にありがとうございます。以下、応援メッセージを一部紹介させていただきます。

株式会社CRAVEファウンダー エグセクティブプロデューサー 栗原 洋様

1年目の春から、この桜のプロジェクトに関わってきました。

一年のうち、わずか二週間ほどしか咲かない桜。その限られた時間を追い、47都道府県を巡りながら、空から記録し続けてきた歩みは、決して容易なものなかったはずです。

アーティストが最も輝く瞬間を作品として残すように、桜もまた、その年、その場所、その瞬間にしか存在しない美しさを宿します。その一瞬を丁寧にすくい上げてきた七年は、日本の季節の記憶を未来へとつなぐ営みだったと思います。毎年のように 三味線の輝＆輝、シンガーソングライターCAIKI、バレエヴォーカルユニット POiNT、シンガーのyuzuna.がこのプロジェクトとご一緒させていただきました。

そして七年目。世界に誇り得る桜ドローン映像として結実させ、特別映像作品の制作、そして劇場上映へと歩みを進めるとのこと。これは単なる映像制作ではなく、日本の美意識を世界へ届け、未来に残すための挑戦です。この志に、ぜひご賛同いただけましたら幸いです。この春の奇跡を、ともに未来へ。

日蓮宗妙福寺 住職 近藤 玄純様

桜ドローンプロジェクトに出会ったのは今から約5年前。「新しい角度から日本を再発見する」というコンセプトに深く共感しました。また日本のお寺には桜が付き物ですが日本文化を世界に伝えるという大きなミッションにも共感しています。

昨今の激動な社会情勢の中、この映像を見ることで皆様の心が癒され明日への活力になる事を祈っております。天候や開花時期の調整など、撮影には大変なご苦労があるかと思いますが、皆さんの挑戦が実を結ぶことを信じています。

完成した映像が、多くの人の心を動かす素晴らしいものになることを確信しています。

目標達成まで全力で駆け抜けてください！微力ながら応援しています。

有限会社疋田 代表取締役社長 疋田 忠 様

横田さんの撮影する桜は本当に素晴らしいです。

実際に見る事が出来ない角度や位置から見る桜は絶景ですね。鳥や蝶々がどのように桜を見ているのかを体験する事が出来るのもドローンだからこそ出来るんですよね。

昨年は、京都西ロータリーのメンバーの(株)植藤造園の佐野藤右衛門さん、佐野晋一さん、渡月亭の古川拓也さんや旧友の前田珈琲の前田剛さんのご協力で京都でも素敵な桜を撮影出来ましたね。皆が凄く一生懸命に協力してくれたのも、横田さんやスタッフの方の桜ドローンに対する情熱が伝わったからだと思います！今年は、もっと素晴らしい京都の桜を撮影して下さいね。そして日本や京都に見に来る事が出来ない、全国、全世界の人達に、日本の素晴らしい桜の映像をお届けして下さい！

今年も期待してます！！応援してます！

ナオライ 代表取締役社長 三宅紘一郎様

桜ドローンプロジェクト、7年目の始動おめでとうございます！

2023年の瀬戸内プロジェクトでは、私たちの拠点である三角島や瀬戸内の桜、そして神石高原町にあるナオライの樽熟成室までドローンで撮影していただきました。

桜ドローンプロジェクトさんの映像を通じて、自分たちでも気づかなかった日本の価値が再発見されていくのを肌で感じています。日本の原風景である桜を映像資産として保存し、再構築していくこの取り組みは、まさに日本文化を世界へ発信する大きな力です。

日本酒の酒蔵を再生し、その価値を世界に届けたいと願う私たちの活動にとっても、大きなインスピレーションをいただいています。

7年目のプロジェクトが、各地で満開の花を咲かせることを心より応援しています！！

ドローンレース日本代表団監督 白石麻衣様

ドローンという視点から桜を見続けてきた横田さんの活動には、いつも特別な魅力を感じています。空からしか見ることのできない桜の姿は、地上とはまた違った美しさがあり、ドローンだからこそ記録できる日本の春のもう一つの姿だと思います。

私も一度、現地で撮影に参加したことがあります。私には見えない枝の間の通り道が、何百回も桜をくぐってきた横田さんには見えていた。その積み重ねがあるからこそ、あの美しい映像が生まれているのだと感じました。

ほんの短い期間しか咲かない桜の一瞬を毎年丁寧に記録し続けるこの取り組みは、日本の春の記憶を未来へ残す、とても価値のある挑戦です。ぜひ多くの方に応援していただけたら嬉しいです。

ADDress代表 佐別当隆志様

桜前線ドローン撮影2020。日本の南から北まで桜を追いかけてドローン撮影。本当に美しい映像をいくつも見せてくれました。中には一般には入れない、撮影許可も困難な場所まで、横田さんはじめ、チームのみなさんの熱量と、過酷なスケジュールをこなしながら、映像化してくれました。

そして7年目の今年、様々な経験を積んだ彼らの新たなチャレンジが、また多くの感動とストーリーを映像とともに生み出してくれるはずです。日本は山も海も川も全国各地、本当に魅力的な自然と、お寺や神社など歴史的な建物、地域があります。桜が彩るその姿を見れるよう、ぜひこのプロジェクトに参加ください。プロジェクト関係者のみなさん、応援しています！

株式会社PUREWORKS 代表取締役 古尾谷宗一郎様

第1回のクラウドファンディングから微力ながら応援しています。

全国各地の桜をドローンという新しい視点で記録し続けるこのプロジェクトは、日本の風景や文化を未来に残すとても意義のある活動だと思っています。実際に私自身見たことのない地域の桜や様々な視点から迫力のある映像を体験できるのも、このプロジェクトならではだと感じており、完成動画を毎年家の大型モニターで見るのを楽しみにしています。

7年間の集大成となる作品の完成を楽しみですし、これからの活動も引き続き応援しています！いつか海の上で撮影もお願いしますね！

取材・桜映像提供のお問い合わせ

本プロジェクトでは、メディア関係者様からの取材や、

桜の時期のTVニュースやバラエティにおける桜ドローン映像のご提供を随時受け付けております。

また、病院や教育機関、各種施設での桜映像の上映などもお気軽にお問い合わせください。

会社概要

株式会社ドローンエンタテインメント / 桜ドローンプロジェクト

所在地：東京都渋谷区桜ヶ丘16-13 桜丘フロント2ビル3F

お問い合わせ：https://drone-entertainment.co.jp/inquiry/