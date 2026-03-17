【フォロー＆コメントで当たる】春の模様替えに“敷くだけで北欧”を。

日本絨氈株式会社

創業150年のカーペットメーカー・日本絨氈株式会社（本社：大阪府堺市西区／代表：池崎雄太）が運営する直販ECサイト「joiterior（ジョイテリア）」は、公式Instagramにて、フォロー＆コメント参加型の「新生活のお部屋をアップデート！キャンペーン」を2026年3月23日より開催いたします。

本キャンペーンは、“理想のお部屋づくり”をテーマにしたInstagram参加型企画です。

抽選で5名様に、人気商品「北欧柄ホームタイルカーペットHT3000（6枚セット／税込24,420円）」をプレゼントいたします。

■ キャンペーンの特徴：フォロー&コメントするだけで応募完了

今回の企画は、Instagram上で気軽に参加できるシンプルな設計です。

参加方法は、

１. joiterior公式Instagramをフォロー

２. キャンペーン投稿に「いいね！」

３. 「欲しい柄の番号」と「アップデートしたい場所や理想のイメージ」をコメント

これだけで応募完了となります。

「ソファ前を北欧カフェ風にしたい」

「キッチンを明るくしたい」

など、理想の空間イメージを自由にコメントしていただきます。

公式Instagram：

https://www.instagram.com/joiterior_official/

■ “敷くだけ”で空間が変わる北欧柄タイルカーペット

ご希望の１.～１０.を選んでください。

プレゼント対象商品「北欧柄ホームタイルカーペットHT3000」は、50cm角のタイルを自由に組み合わせることで、ヘリンボーンやウッド調などのデザインを楽しめる家庭向けタイルカーペットです。

6枚1セットで、ラグのように使える手軽さが特長。施工不要で、賃貸住宅でも使用可能です。

また、

・1枚ずつ取り外して手洗い可能

・防音機能

・防ダニ

・防炎

・F☆☆☆☆（最高等級）

・床暖房対応

・新たに防汚加工を追加

といった機能性も備えています。

“写真を撮りたくなる床”をコンセプトに、Instagramとの親和性を意識した商品展開を行っています。

■ キャンペーン概要

6枚1セットで縦横自由に敷くことで、見え方の違う模様の雰囲気を楽しんでいただけます。従来のタイルカーペットと同様に1枚ずつ手洗いや交換ができるほか、新たに防汚加工を施し、汚れにくさも向上しました。

応募期間：

2026年3月23日（月）～2026年4月5日（日）

賞品：北欧柄ホームタイルカーペットHT3000 6枚1セット（50cm×50cm）税込24,420円

当選人数：5名様

当選発表は4月中旬頃、InstagramのDMにてご連絡いたします。

■ SNSを軸にした今後の展開

joiteriorでは、Instagramを通じて、

・レイアウト提案

・季節ごとのコーディネート事例

・ペット・子育て家庭向け使用例

・ユーザー投稿の紹介

など、参加型コンテンツを強化してまいります。

“床から始まるインテリア”をテーマに、フォロワーとともにブランドを育てていく運用を目指します。

■ブランド紹介

joiterior (R)︎(ジョイテリア)

「Join（つなぐ）」「Joy（楽しむ）」「Interior（インテリア）」を組み合わせたオリジナル造語。タイルカーペットを通じて、人や空間をつなぎ、暮らしの中に楽しさや彩りをプラスしたい──そんな想いを込めて誕生した日本絨氈株式会社のオリジナルブランドです。

■ 日本絨氈株式会社について

創業150年、大阪府堺市に本社工場を持つタイルカーペット、競技用人工芝、ホテル、カーマット等の総合カーペットメーカーです。

【会社概要】

社名：日本絨氈株式会社

本社所在地：大阪府堺市

代表取締役：池崎 雄太

事業内容：タイルカーペット、競技用人工芝、ホテル、カーマット用カーペットの製造販売

創業：1874年

設立：1951年

HP：https://japancarpet.co.jp/

オンラインショップjoiterior：https://japancarpet.com/