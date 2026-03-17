Proxmox VEにも対応したデータ保護ソリューション 「ActiveImage Protector -RE」最新版は仮想基盤の選択肢を広げます。

株式会社ラネクシー

株式会社ラネクシー（東京都新宿区、代表取締役社長：波間 晋也、以下ラネクシー）は、株式会社アクティファイ（東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：蒋 冠成、以下アクティファイ）が開発する、システム／データ保護ソリューションの最新版「ActiveImage Protector -RE（アクティブイメージ プロテクターアールイー）」をリリースいたしました。

ActiveImage Protector -REは、サーバー／クライアント向けの物理・仮想環境両方で使えるイメージバックアップツールです。OSやインストール済みのアプリケーションを含むディスク丸ごとをバックアップイメージファイルとして保存します。 システム障害などの際には、ファイル、フォルダー単位での復元はもちろん、OSを含めた全ての復元を簡単に一括処理で行えます。バックアップ元となったマシンが故障している場合には、別の物理マシンや仮想マシンに復元することも可能です。

【本リリースの背景】

昨今の仮想化基盤市場では、ライセンス体系の変化やコスト構造の見直しを背景に、既存の仮想環境から、KVMベース（Linuxに最適化された仮想化技術の一つ）の「Proxmox VE」をはじめとする代替プラットフォームへの移行を検討する企業が急増しています。

本バージョンでは、近年移行先として急速に注目を集めているオープンソースの仮想化プラットフォーム「Proxmox VE」において、待望の仮想マシンへエージェントをインストールせずにバックアップが作成できる「エージェントレスバックアップ」に対応しました。これにより、企業がOSS（オープンソースソフトウェア）を活用する際に課題となる、複雑化しがちな仮想環境の運用管理負荷を軽減し、より確実で効率的なバックアップ運用の構築が可能となります。

本最新版では、日本国内で高い実績を持つActiveImage Protector -REがProxmox VEのエージェントレスバックアップに対応したことで、仮想基盤の再設計や移行を進める企業のデータ保護を強力に支援します。

ラネクシーは、今後もアクティファイと協力し、強力で信頼性の高いシステム/データ保護ソリューションを提供することで、企業における事業ビジネス継続性の向上をお手伝いいたします。

【主な新機能とメリット】

【ActiveImage Protector -REの特長】

- Proxmox VE環境へのエージェントレスバックアップ対応VM（仮想マシン）にエージェントを導入することなく、ハイパーバイザーと同一ネットワーク上の Windows マシンに「ActiveImage Protector -RE Virtual」をインストールするだけで、当該Windowsマシンから仮想マシンのバックアップを一括取得できます。・管理コストの削減： VM一台一台への導入・アップデート作業が不要になります。・リソース消費の抑制： バックアップ時のVM負荷を最小限に抑え、業務パフォーマンスへの影響を防ぎます。- 仮想化変換機能（環境移行機能）の強化取得したバックアップデータから、異なる仮想環境（KVMやクラウド環境など）へのリストア・変換が可能です。・移行の柔軟性：Oracle Cloud Infrastructure（OCI）やGoogle Cloud Platform（GCP）へのWindowsマシンの復元・変換にも対応し、DR（災害復旧）対策としての選択肢が広がります。- エージェントレスバックアップの復元機能強化これまで制限のあったエージェントレスバックアップ環境でも、ボリューム単位での復元が可能となり、状況に応じた最適な復元方法を選択できます。これにより、運用の柔軟性と利便性が大きく向上しました。- KVM環境でのスタンバイ機能対応従来のバックアップに加え、あらかじめスタンバイマシンを用意しておくことで、障害発生時に数分でシステムを切り替えられる「スタンバイ機能」がKVM環境でも利用可能になりました。※KVM（Kernel-based Virtual Machine）は、Linuxカーネルをハイパーバイザ（仮想化基盤）に変えるオープンソースの仮想化技術です。- 運用性を高める「RescueBoot(TM)」の改善起動環境の操作性が向上し、特にクラウド環境におけるリカバリー操作がさらにシンプルになりました。専門知識がなくても迅速な復旧作業が可能です。- ディスク全体のイメージバックアップを取得／一括リカバリーが可能- 物理マシンから仮想マシンへダイレクトに変換が可能なP2V機能搭載- バックアップファイルの肥大化を防ぐ【重複排除圧縮】機能搭載- 高速バックアップ／リカバリーによるダウンタイムの大幅な短縮を実現- 遠隔地へのバックアップファイルレプリケーション機能実装- わかりやすい画面操作で、バックアップもリカバリーも簡単設定が可能

詳細は製品サイトをご覧ください。

https://www.activeimage-re.com/

【株式会社アクティファイについて】

アクティファイは、1996年の創業以来、独自のディスクイメージング技術を基盤に、ActiveImage Protector(TM)をはじめとする高速・高信頼なシステム / データ保護製品や関連ツールを自社開発しているソフトウェア会社です。多様なプラットフォームに対応した製品を展開し、導入相談からサポートまでをワンストップで提供しています。製品は国内外で幅広いユーザーに支持され、グローバルに販売・サポートをおこなっています。

【ラネクシーについて】

ラネクシーは、現代の情報化社会における課題の1つである情報セキュリティに対するリスクマネジメントの重要性を見据え、長年培ったビジネスネットワークや豊富な技術と知識を基に、自社ソフトウェアの開発や世界で使用されている最新のテクノロジーを採り入れた革新的で機能性に優れたソフトウェアを発掘し、提供しております。またICTソリューション・プロバイダーとして、業種横断的なソリューションをワンストップでご提供している他、ソフトウェアの評価やサポートなど、多様化するお客様のニーズにお応えすべく、最先端技術を用いて最高品質なトータルサービスを目指した事業を展開しております。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ラネクシー プロダクトソリューション本部

E-mail：aipre_sales@runexy.co.jp

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