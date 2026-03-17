実態調査：複合機相談の44.3%が「基本料金」に言及、固定費の見落としに注意【OFFICE110】

株式会社ベルテクノス

株式会社ベルテクノスが運営する OFFICE110は、2022年12月7日から2025年7月11日までに蓄積された複合機（コピー機）関連の相談記録を分析し、「基本料金」への不安が47件、構成比で44.3%にのぼることを確認しました。



見積もり比較では印刷単価が注目されやすい一方、相談内容からは、毎月発生する固定費の仕組みが十分に理解されていない実態が明らかになりました。



なお、今回の調査は、中小企業担当者が複合機導入時に見落としやすい費用構造を可視化することを目的としています。

■ 調査概要

複合機（コピー機）の見積もりでは、モノクロ単価やカラー単価が比較軸として注目されやすい一方、カウンター保守における 「基本料金」 や 「最低利用料金」 などの固定費項目は、比較時に十分に理解されないまま検討される傾向があります。

OFFICE110 は、現場で蓄積された相談記録をもとに、固定費に関する不安の実態を調査しました。

■ 調査結果1

分析の結果、複合機（コピー機）の基本料金に関する相談は47件確認され、全体の44.3%を占めました。

これは、複合機導入を検討する担当者にとって、印刷単価だけでなく、毎月発生する固定費が重要な確認対象になっていることを示しています。

■ 調査結果2

相談内容を分類したところ、単に月額費用の高低を確認するのではなく、その金額に何が含まれているのかに関する確認が多く見られました。具体的には、

1.保守にどこまでの内容が含まれているか

2.使用しない月でも固定費が発生するのか

3.基本料金とは別に従量課金が加算されるのか

4.最低利用料金と基本料金の違いは何か

といった論点が確認されています。

■ 調査結果3

相談記録では、印刷枚数が少ない企業ほど、固定費への不安が強い傾向が見られました。

基本料金や最低利用料金の条件を十分に確認しないまま契約した場合、見積もり時の印象と実際の月額請求に差が生じる可能性があります。

複合機の費用比較では、単価だけでなく、基本料金・最低利用料金・保守範囲・使わない月の扱いを分けて確認する必要があります。

■ 監修者コメント

株式会社ベルテクノス 営業部長 千々波 一博

複合機は、本体価格や印刷単価だけで比較しにくい商材です。実際の相談でも、確認されているのは月額費用の総額だけでなく、基本料金、最低利用料金、保守範囲、カウンター料金の扱いといった内訳です。今回の調査では、中小企業担当者が価格の高低そのものよりも、継続的に発生する費用の仕組みを重視している実態が見えました。利用者が適切に比較検討できるよう、今後も費用構造の分かりやすい情報発信を続けていきます。

▼本調査の完全版レポート（詳細グラフ・解説）はこちら

https://office110.jp/copy/knowledge/point/copy-machine-basic-fee-fixed-cost/

■ 会社概要・お問い合わせ先

株式会社ベルテクノス

サービス名： OFFICE110（オフィス110）

代表者： 代表取締役 中嶋 大介

所在地：福岡県福岡市中央区薬院3-11-3 TSビル6F

事業内容： OA機器販売（ビジネスフォン、複合機・コピー機、法人携帯、クラウドPBXなど）、施工、保守、メディア運営

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

OFFICE110（オフィス110）

URL：https://office110.jp/

電話番号：0120-595-110

お問い合わせフォーム：https://office110.jp/contact/

株式会社ベルテクノス

URL：https://www.bell-group.co.jp/

電話番号：092-791-4163

お問い合わせフォーム：https://www.bell-group.co.jp/contact/