入場無料でいろいろなモータースポーツを体感できるイベント「JAFモータースポーツジャパン2026 inYOKOHAMA」を3月20（金祝）～21日（土）の2日間、横浜 山下ふ頭で開催！

株式会社 三栄

いよいよ今週末、3/20日（金祝）～21（土）の両日、横浜山下ふ頭で開催される「JAFモータースポーツジャパン2026inYOKOHAMA」（主催 一般社団法人日本自動車連盟／JAF）が開催されます。

「モータースポーツジャパン」は入場無料でいろんなモータースポーツを体感できるイベントで、この度、開催地である横浜・山下ふ頭の現地会場MAPとイベントスケジュールが公開されたのでご紹介します。

主な出展車両

展示車両は最新のF1マシンからヒストリックなレーシングカーまでレースだけでなくラリーやジムカーナ、加えてトレーラー等あらゆるジャンルのマシンが勢揃い。

GR010 HYBRID 2025 ／WEC （世界耐久選手権）

YARIS WRC 2021／WRC （世界ラリー選手権）

Nissan Formula E Gen 3 Evo／（Formula E）

Honda HRC PRELUDE-GT ／（SUPER GT）

SF23 Twin Tiger(双寅)／（SUPER FORMULA）

Team SDA Engineering BRZ CNF Concept／（スーパー耐久シリーズ）

KYOJO FORMULA／（KYOJO CUP）

BINGO RACING with LM corsa PORSHE911 GT3 R EVO／（SRO JAPAN CUP）

KUDZU MAZDA DLM／（ル・マン24時間レース）

三菱パジェロ 1985年パリダカールラリー優勝車／（パリダカールラリー）

日野レンジャー ダカール・ラリー2018参戦 2号車／（ダカール・ラリー）

MONSTER SPORT 33 スーパースイフト 2026／（全日本ダートトライアル）

マツダ ロードスターRF 小倉クラッチDLロードスター／（全日本ジムカーナ）

SUBARU TEAM ARAI／（全日本ラリー）

ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ！ レーシング スープラ ／（D1GP）

会場MAP

GR010 HYBRID 2025YARIS WRC 2021Nissan Formula E Gen 3 Evo／Honda HRC PRELUDE-GTSF23 Twin Tiger(双寅)BINGO RACING with LM corsa PORSHE911 GT3 R EVO日野レンジャー ダカール・ラリー2018参戦 2号車三菱パジェロ 1985年パリダカールラリー優勝車

展示されているマシンを見るだけでなく、コクピットに乗り込んだり同乗走行まで。

さらにはキッズやファミリー向けの体験コンテンツも盛りだくさん。

お腹が減ったら”サーキットぐるめ”コーナーもあります。

主催のＪＡＦ（日本自動車連盟）ならではの働くクルマのライブが見れるのも注目です。



モータースポーツファンは勿論、誰もが１日楽しめること間違いなし。

是非遊びにおいでください。

【開催概要】

・名称／ JAFモータースポーツジャパン 2026 in 横浜

・開催日／ 2026年3月20日（金・祝）～21日（土）

・開催場所／ 横浜市 山下ふ頭 （〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町279番地）

・入場料／ 無料

・主催 ／ 一般社団法人日本自動車連盟（JAF）

・後援

スポーツ庁、横浜市、一般社団法人横浜港ハーバーリゾート協会、一般社団法人日本自動車会議所、一般社団法人日本自動車工業会、一般社団法人日本自動車販売協会連合会、一般社団法人日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会、公益社団法人自動車技術会、株式会社日本レースプロモーション（JRP）、株式会社GTアソシエイション（GTA）、一般社団法人スーパー耐久未来機構（STMO）、一般社団法人日本ラリー振興協会、一般社団法人日本eモータースポーツ機構、一般社団法人日本カート協会、公益財団法人日本スポーツ協会、株式会社テレビ神奈川、横浜エフエム放送株式会社



・企画運営／ JAFモータースポーツジャパン実行委員会／株式会社三栄

・テーマ／ 親子で『見て』『聞いて』『触って』『体感する』モータースポーツ

・協力

（順不同・敬称略）

全日本ジムカーナ選手会、富士スピードウェイ、横浜港振興協会、横浜高速鉄道、横浜市中消防署、山下公園通り会、山下町町内会、Y Cruise株式会社、横浜マリンタワー、元町エスエス会、日本レース写真家協会（JRPA）、JAF登録クラブ地域協議会（JMRC）

・スタンプラリー協力スポット

（順不同・敬称略）

Y Cruise株式会社、ウエインズトヨタ神奈川株式会社、えの木てい、カップヌードルミュージアム 横浜、株式会社ありあけ、ミハマ商会、株式会社横浜ビール、株式会社キタムラ、キタムラK2、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜、サンアロハ、重慶飯店 本館、食明記、タカラダ、ダニエル 元町本店、日産 グローバル本社ギャラリー、ニュースパーク（日本新聞博物館）、馬車道十番館、原鉄道模型博物館、帆船日本丸・横浜みなと博物館、フクゾー洋品店、ブティックミナト、Polaris coffee、ポンパドウル、松下信平商店、山手十番館 RESTAURANT&CAFE、横濱馬油商店、横浜かをり、よこはまコスモワールド、横浜大世界、横浜人形の家、横濱元町 霧笛楼、横浜マリンタワー、横浜みなとみらい 万葉倶楽部、横浜港大さん橋国際客船ターミナル



公式サイト

https://motorsports.jaf.or.jp/enjoy/motorsportjapan/2026

公式SNS

公式X @npo_jmpo

公式インスタグラム @motorsportjapan