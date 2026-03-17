第2回「AEA認定試験アンバサダートークサロン」オンライン開催決定！

日本エステティック振興協議会

一般社団法人日本エステティック業協会（所在地：東京都千代田区、理事長：黛照男、略称：ＡＥＡ）は、第2回「AEA認定試験アンバサダートークサロン」を5月27日オンライン（Zoom）にて開催いたします。

本イベントでは、これまでの実技試験受験者からのアンケートを元に、AEA認定エステティシャン資格（上級・インターナショナル）の実技試験合格のポイントをAEA認定試験アンバサダーがお答えします。

AEA認定エステティシャン資格（上級・インターナショナル）取得を検討されている方、興味がある方ならどなたでもお申込み可能です。

第2回「AEA認定試験アンバサダートークサロン」開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161479/table/24_1_1c185b83c7da3f5d7ba0fea499b272e3.jpg?v=202603171251 ]

※後日アーカイブ視聴のみの希望も可能です。

※お申し込み後に当日参加用のURLを、開催日翌日以降にアーカイブURLをメールにてお送りいたします。

お申し込みはこちら :https://forms.gle/d9Mu1mcK3N4yNzGA9

AEA認定試験アンバサダーとは

AEA認定試験アンバサダーとして登録したAEA認定講師が、エステティックのイメージアップ、エステティック業界の発展を目的に、AEA認定エステティシャン資格取得のバックアップを行っております。

AEA認定試験アンバサダーについて詳しくはこちら(https://www.esthesite.jp/aea_esthetician/test_preparation/)もご覧ください。

AEA認定エステティシャン資格とは

エステティシャンの技術と知識レベルを、AEAが試験により客観的に判定し認定するエステティシャンの資格です。

資格認定を受けスキルを確実に増やしていく事で、キャリアプランを立てるサポートに繋がります。AEAの認定エステティシャン資格には、３つのレベルがあり、エステティシャンのレベルアップが図れるシステムとなっております。

AEA認定エステティシャン資格について詳しくはこちら(https://www.esthesite.jp/pdf/qualification_information.pdf)もご覧ください。

■ 本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 日本エステティック業協会

Email：aeabe@esthesite.jp

公式サイト： https://www.esthesite.jp/

一般社団法人 日本エステティック業協会について

業界大手から個人経営のエステティックサロンまで、あらゆる規模のサロン運営事業者を主な会員とするエステティック業の事業者団体です。

エステティックの正しい知識の普及を図り、業界が健全に発展することを目指しています。

当協会について詳しくはこちら(https://www.esthesite.jp/pdf/whats_aea.pdf)もご覧ください。