キャバ嬢兼実業家・青柳菜々が、女性のセカンドキャリアをAIで支援するプロジェクト「AI with」を本格始動

株式会社Aris

AI分野の教育事業を展開する株式会社Aris（本社：東京都港区、CEO：青柳菜々）は、2026年2月の設立とともに、女性の新たなキャリア形成と自立を支援するAIリスキリングサービス「AI with（エーアイ ウィズ）」を本格始動いたしました。

本サービスは、特別な経歴に縛られず、AIを武器に自立したキャリアを築ける女性を増やすことを目的としています。カリキュラムの監修には、AI技術の実用化とビジネス活用の専門家である星野和大氏を迎え、実戦的なスキルの提供と確実な収益化をサポートします。

◼テクノロジーで女性のキャリアの「壁」を壊す

CEOの青柳は、キャバクラ業界で約10年の経験を積みながら、ネイルサロン3店舗の経営やエネルギー事業等への投資を行う実業家として活動してきました。事業を成長させたいという想いがある一方で、自身の時間・体力・経験に依存した働き方をしており、その壁を乗り越える方法を模索していました。

また、キャバクラなど夜の世界で働く女性たちがセカンドキャリアを模索する際、昼職との給与格差や求められるスキルの違いから、再挑戦を諦めてしまう現状も目の当たりにしてきました。

そこで出会ったのが、事業の効率化・仕組み化だけでなく個人のスキルを最大化できる「AI」です。

「AIの可能性を、知識としてではなく「仕事に使える形」で届けたい」

「次のステップへ踏み出したいと考える夜職の女性たちのロールモデルになりたい」

この2つの想いから、2026年1月に株式会社Arisを設立し、サービスを提供するに至りました。

◼「AI with」が提供する、本質的なリスキリング

本サービスは、単にAIツールの使い方を教えるスクールではありません。AIを「稼ぐための道具」として使いこなし、実際に人生をアップデートすることを重視しています。

１. 400以上のAIコンテンツ・動画教材を収録

初心者でも体系的に学べる構成で、プロンプト活用・AIツール・業務効率化・AIビジネスなど、現場で使えるAIスキルを段階的に習得でき、動画教材は移動中にスマホ１つで5分から受講できます。

また、常に最新のAIトレンドに合わせてコンテンツをアップデートし、実務に直結する知識を学べる環境を提供します。

２. 「学ぶだけ」ではなく「収入にする」ための徹底した出口支援

学習後の最大の難関である「案件獲得」や「求人への応募」までを徹底的にフォローします。星野氏や法人案件実績多数の講師陣、青柳自身の経験を踏まえたリアルビジネスの知見とAIを掛け合わせ、現場で使えるノウハウとして還元していきます。

３. 完全マンツーマン指導（コンサルタント担当制）

受講者一人ひとりに専属のコンサルタントが担当として付き、学習から実践までを個別サポートしていきます。AIスキルの習得だけでなく、ビジネスへの活用や案件獲得に向けた具体的なアクションまで伴走しながら支援します。

◼株式会社Aris CEO 青柳菜々 コメント

私は約10年間、夜の世界で戦ってきました。そこで培った対人スキルやエネルギーは、AIという武器を持つことで、社会を動かす大きな力に変わると確信しています。 かつての私と同じように、今の環境を変えたいけれど手段が見つからない女性たちにとって、AIが人生を変えるきっかけになることを確信しています。夜職出身者のロールモデルとなり、『AIがあれば、どこからでも、何度でもアップデートできる』という事実を証明していきたいです。

◼サービス概要

サービス名： AI with（エーアイ ウィズ）

対象 ： セカンドキャリアを模索する女性、独立を目指す方、女性経営者

主な内容 ： AI活用教育、収益化までの伴走支援、コミュニティ運営 等

詳細 ： https://sub.aris.co.jp/p/68YxeheMtxBF

◼会社概要

社名 ：株式会社Aris

本社所在地：〒106-0044 東京都港区東麻布1-4-2 THE WORKERS&CO 502

CEO ：青柳菜々

事業内容 ：AI分野に関するオンラインスクールの運営

公式HP ：https://aris.co.jp/