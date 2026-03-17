採用担当者の″1日2時間の単純作業″をゼロに――AIエージェント型採用管理システム「AI RecruitHub」パイロット企業募集開始

株式会社X-HACKAIエージェントによる自律的な情報収集・応募メッセージの提案・メトリクス分析

株式会社X-HACK（本社：東京都、代表取締役：松田信介、以下X-HACK）は、採用業務を自律代行するAIエージェントシステム「AI RecruitHub」のパイロット企業募集を開始いたします。

AI RecruitHubは、複数の採用媒体・メール・スプレッドシートを横断して候補者情報を自動で集約し、担当者が「判断と承認」だけに集中できる環境を実現します。2026年Q2よりパイロット企業での実証実験を開始予定です。

開発の背景

現在の採用現場では、求人媒体の多様化により深刻な「情報の断片化」が進行しています。Green、Wantedly、リクナビなど複数媒体の個別チェック、紹介エージェントからのメール対応、手動の転記作業が常態化し、候補者への対応遅延や二重対応といったリスクを招いています。

採用担当者の時間の多くが事務作業に費やされることで、本来注力すべき「採用戦略の立案」や「候補者との対話」に十分な時間が割きにくくなっている--これが、AI RecruitHub開発の出発点です。

ソリューション：自律型AIエージェントによる業務代行

AI RecruitHubは、受動的なツールではなく、自律的に業務を遂行する「デジタル従業員」です。お客様のPC上で動作するAIエージェント（RPA）が、各採用媒体を定期的に巡回し、候補者情報を自動で収集・統合します。

１. ローカル実行型AIエージェント：お客様PC上での自律巡回

AIエージェントはお客様のPC上にインストールされ、各採用媒体の管理画面を担当者に代わって定期巡回します。お客様自身のブラウザ環境で動作するため、媒体のアカウント情報が外部サーバーに送信されることはありません。最新のAI技術による構造化データ抽出機能により、人間と同等の精度で情報を取得します。

２. 正規化エンジン：候補者マスタの自動構築

異なる媒体から流入するデータをAIが自動で正規化します。メールアドレス・氏名・電話番号・生年月日等による高度な重複検出を行い、候補者情報の「二重持ち」を未然に防ぐ統合データベース（候補者マスタ）を自動構築・維持します。

３. ゼロ自動送信ポリシー：Human-in-the-Loop

選考ステータスに応じた返信下書きをAIが自動生成しますが、送信は一切自動化しません。AIが下書きし、人間が内容を確認して「承認」ボタンを押す--このプロセスにより、AIの効率性と人間ならではの判断力を両立させます。返信は流入元の媒体に合わせたチャネル（メール、Green管理画面、Wantedlyメッセージ等）で送信されます。

セキュリティと信頼性

ローカル実行： AIエージェントはお客様のPC上で動作。媒体のログイン情報は外部に送信されません。

データ完全分離： マルチテナントSaaSでありながら、Schema-per-Tenantアーキテクチャによりテナント間のデータを完全に分離しています。

暗号化： 通信はTLS 1.3、保存データはAES-256で暗号化されます。

複数接続方式： ブラウザ巡回に加え、Gmail API（OAuth2）連携によるメール取得にも対応。複数の接続経路を確保し、単一障害点を排除しています。

パイロット企業募集について

2026年Q2よりパイロット企業での実証実験を開始します。共同でプロダクトを磨き込んでいただけるパートナー企業を3～5社募集しております。

会社概要と問い合わせ先

X-HACKは、「AIエージェントを全ての企業の戦力に」というビジョンのもと、次世代HRテックを牽引します。

【開発元：株式会社X-HACK（X-HACK Inc.）】

事業内容： AIエージェントによる業務自動化ソリューションの開発・運営

所在地： 東京都

今後のロードマップ： 2026年Q2より実証実験を開始予定。現在、共同でプロダクトを磨き込んでいただけるパイロットパートナー企業（3～5社）を募集しております。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社X-HACK 広報担当 / 導入検討に関するご相談はこちら(https://try.recruit-hub.ai)から

https://try.recruit-hub.ai

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CIla_IZuv3A ]