サマンサ・ホームステージング、無人内見システム「無人内見くん」の取次を開始

株式会社サマンサ・ホームステージングサマンサ・ホームステージング、無人内見システム「無人内見くん」の取次を開始

不動産物件の価値を高める空間演出を手掛ける株式会社サマンサ・ホームステージング(東京都 江東区 代表取締役 大西 真史)は、内見体験のさらなる向上を目的として、ショウタイム24株式会社（東京都 中央区 代表取締役社長 打山 誠彦）が提供する無人内見システム「無人内見くん」の取次を開始しました。

ホームステージングによる不動産価値向上と、24時間対応の無人内見システムを組み合わせることで、「見たくなる空間」と「見に来やすい仕組み」の両面から物件価値を高め、不動産販売における内見数の増加や滞在時間の向上を支援します。

背景｜不動産DXの進化と新しい内見スタイル

近年、不動産業界では人手不足や働き方改革、顧客ニーズの多様化を背景に、オンライン予約や無人内見などの不動産DXが進んでいます。

また、モデルハウスの見学に関する調査では、約80％が「スタッフ同行の見学は気軽に見学しづらい」と回答しており、購入検討者が自分のペースで物件を内見したいというニーズも明らかになっています。

こうした背景から、より自由度の高い内見スタイルとして内見無人化への関心が高まっていると考えます。

モデルハウスの見学に関する調査では、約80％が「スタッフ同行の見学は気軽に見学しづらい」と回答

サマンサ・ホームステージングでは、これまで家具やインテリアを活用したホームステージングを通じて物件の魅力を引き出す空間演出を提供してきましたが、無人内見システムとの組み合わせにより、内見機会の拡大と内見体験の向上を同時に実現します。

無人内見システム「無人内見くん」とは

「無人内見くん」は、見学希望者が24時間365日、いつでも非対面で不動産の内見ができるシステムです。スマートロックと連携しており、予約・解錠・見学・退室までをスマートフォン1つで完結できます。

不動産会社の業務効率化と販売機会の拡大を実現するとともに、内見希望者が好きなタイミングで物件を見学できるというニーズにも応えるサービスです。

※万が一、建物の汚損や破損が発生した場合の保険も付帯しておりますので安心してご利用いただけます。

＜不動産会社における主なメリット＞

- 夜間や早朝など営業時間外の内見希望に対応可能- 営業担当者の移動時間・人的コスト削減- 内見機会の最大化- 顧客満足度の向上

サービス詳細

https://www.showtime24.co.jp/service/

ホームステージングとの相乗効果

無人内見システム利用の流れ（内見者）｜無人内見くん

ホームステージングは、不動産物件の早期売却や価格下落防止を目的としたインテリア演出です。

空室のままでは伝わりにくい生活シーンを、家具やインテリア小物で演出することで、物件本来の魅力を最大限に引き出します。

購入検討者に具体的な暮らしのイメージを伝えることで、内見時の満足度向上や購入意欲の促進につながります。

一方で、物件の魅力を伝えるためには、より多くの方に実際に物件を見てもらう機会を創出することも重要です。

そこで、今回の無人内見システムとの連携により、

「見たくなる空間づくり」×「見に来やすい仕組み」を実現します。

ホームステージングによって内見時の印象を高めるとともに、無人内見システムによって内見のハードルを下げることで、物件の魅力をより多くの購入検討者に届けることが可能になります。

これにより、不動産販売において次のような効果が期待されます。

＜不動産販売における主なメリット＞

- 内見数の増加- 内見者の滞在時間の向上- 成約率の向上

サービス詳細

https://samantha-hs.com/homestaging/

ショウタイム24株式会社のエンドースメント

ホームステージング実施の Before/After｜サマンサ・ホームステージング

この度、サマンサ・ホームステージングに「無人内見くん」の取次を開始いただけることを大変嬉しく思います。

ホームステージングは、物件の魅力を最大限に引き出し、購入検討者に暮らしのイメージを伝える重要なサービスです。

当社の無人内見システム「無人内見くん」と組み合わせることで、見学機会の拡大だけでなく、より自由度の高い内見体験を提供できると考えております。

今後もサマンサ・ホームステージングとの連携を通じて、不動産業界における新しい内見体験の普及に貢献してまいります。

ショウタイム24株式会社

取締役営業部長 市川 達也様

今後の展望

サマンサ・ホームステージングでは今後も、ホームステージングを中心とした空間価値の向上に加え、不動産DXサービスとの連携を通じて、物件販売を支援する新しいソリューションの提供を進めてまいります。

今回の無人内見システムとの連携もその一環として、「見たくなる空間づくり」と「見に来やすい仕組み」を掛け合わせることで、より多くの方に物件の魅力を体感していただける内見体験の実現を目指します。

「ホームステージングを、日本のスタンダードに」というミッションの実現に向け、

空間価値と内見体験の両面から不動産販売の新しい価値創出に取り組んでまいります。

ショウタイム24株式会社について

ショウタイム24｜ロゴ

「理想の住まいとの出会いを、もっと自由に」

私たちは、住宅探しにおける時間や案内の制約が、住まいへのアクセスを制限していると考えています。2018年の設立以降、「住みたい家に出会えない」という課題に向き合い、IoT技術を活用したソリューションを提供しています。

IoT技術は、お客様と不動産会社との信頼関係を築き、安心安全に住まいを知る重要な要素になりつつあります。テクノロジーの力で、より多くの方々と住まいの出会いをお届けする。それが、私たちの使命です。

社名 ：ショウタイム24株式会社

所在地 ：東京都中央区京橋1丁目1-5 セントラルビル4階

代表者 ：代表取締役社長 打山 誠彦

企業サイト ： https://www.showtime24.co.jp/

事業内容 ：無人内見システム「無人内見くん」および住宅関連DXサービスの企画・開発

株式会社サマンサ・ホームステージングについて

サマンサ・ホームステージング｜ロゴ

サマンサ・ホームステージングは、2011年に創業したホームステージング専門会社で、「ホームステージングを日本のスタンダードに」をミッションに掲げて全国でサービスを実施しています。

不動産物件の早期売却を目的とした「空室ホームステージング」や「居住中ホームステージング」をはじめ、引っ越しや整理・整頓などの暮らしをサポートするサービス全般を日本全国でワンストップでご提供しています。

社名 ：株式会社サマンサ・ホームステージング

所在地 ：東京都江東区富岡1丁目12-8 アサヒビル2F

代表者 ：代表取締役 大西 真史

企業サイト：https://samantha-hs.com/

事業内容 ：ホームステージング(家具小物レンタル、片付け・小物装飾)、バーチャルホームステージング、物件撮影、荷造り荷解き代行、整理収納代行、各種物販及びリサイクル業務