グローブ・トロッターの、春の旅支度キャンペーン

グローブ・トロッター アジアパシフィック株式会社

1897年創業のグローブ・トロッターが日本に上陸したのは、今からちょうど30年前の1996年。この度、日本上陸30周年を記念して、期間限定の特別なキャンペーン「春の旅支度」を開催いたします。旅の始まりを後押しするような、心も旅支度も整うギフトをご用意いたしました。期間中、グローブ・トロッターの店舗へお越しいただいた方へ、心をほどくアッサムティーを、そしてグローブ・トロッターの製品をご購入いただいたお客様には、旅を整えるパッキングキューブをプレゼントいたします。30年前に日本へやってきたグローブ・トロッターの、次の30年の旅に向けて。そして、日本のすべての旅人たちへの感謝をこめて。原点である英国へ、思いを馳せるひとときになりますように。

キャンペーン概要

期間：2026年3月18日水曜日～4月5日日曜日

対象店舗：日本国内全店舗

１. ご来店ギフト：『ティートン』セレクト紅茶※公式オンラインストア除く

石川県加賀市の会員制紅茶店「TEATON｜ティートン（〒922-0406 石川県加賀市伊切町い２３９ PHAETONとなり）」セレクトの、アッサムティーを、ご来店されたお客様全員にお渡しいたします。 *数量限定

インド・アッサム地方の豊富な雨量と高温多湿な気候が作り出す、モルトを思わせる芳醇な香り。真紅の吸い込まれるような美しい水色。甘くコクのあるフルボディな味わいは、唯一無二の個性と毎日飲んでも飽きない美味しさを併せもちます。濃厚な味わいはミルクティーにもぴったりです。

２. ご購入ギフト：パッキングキューブ S ネイビー

スーツケース1点ご購入、または1回あたりのご購入金額が総額20万円以上（税込価格）のお客様には、グローブ・トロッターオリジナルのパッキングキューブを贈呈いたします。 *数量限定

グローブ・トロッターについて

グローブ・トロッターのパッキングキューブを組み合わせて、旅支度を快適に。軽量なパッキングキューブ S は、洗面用具やボディケアグッズ、衣類や電子機器アクセサリーなど、旅の必需品をすっきりと収納いただけます。ミニマルなデザインで、不使用時には平らに折りたたみ、コンパクトに保管可能です。アイボリーのパイピングとステッチ、ノーススターロゴを施したブラックのコーナーで彩られたネイビーカラー。プロダクト詳細はこちら▼https://jp.globe-trotter.com/products/gt-small-packing-cube-navy

旅人とともに、129年の歴史を越えて

今や英国デザインの代名詞となったグローブ・トロッター（1897年創業）は、ハンドメイドのラゲッジやレザーコレクションを展開する、プレミアム・トラベル・ライフスタイルブランドです。すべてのスーツケースは、イギリスのハートフォードシャー州で、熟練の職人の手によってつくられており、ヴィクトリア朝時代から続く伝統的な製法と、当時の機械を継承しています。

長きにわたり、グローブ・トロッターは数多くの著名な旅人たちに愛されてきました。南極探検家のロバート・スコット、エリザベス2世女王、エディ・レッドメイン、ケイト・モス。時代を象徴する顔ぶれと、その歩みを共にしています。

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お客様問合せ先グローブ・トロッター 銀座 ☎03-6161-1897

https://jp.globe-trotter.com/