同じ名前のハンコでも600パターンの個性で見分けられる「佐藤さん専用印鑑」は佐藤さん以外のお名前でも制作可能です

株式会社 城山博文堂

株式会社 城山博文堂では、佐藤以外の名前でも制作可能な「佐藤さん専用印鑑」を3月17日より発売いたしました。

名前は同じでも人それぞれ個性が違うように、600パターンの提供で、いつもの名前を特別な名前に変えるハンコです。

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■商品内容

〇名称：佐藤さん専用印鑑

・制作する名前は「佐藤」以外でも自由に選択可能。

・選択できる書体は全50種類

・名前の書き方は、縦書き、横書き（左読み＆右読み）の全3種類

・文字のバランスは、通常、小、大、特大の全4種類

・総計600パターンの中から選択可能

名前や書体・ハンコ本体の種類などを選択していただき、加工いたします。

書体見本

■開発経緯

学校や職場などで同じ苗字の方がいる経験をした方は多いでしょう。

例えば佐藤という苗字は日本に180万人ほど、上位20位までのお名前では人口の20％近くを占めます。

同じ名前のハンコの場合、似たような仕上がりになってしまうため、見分けられるようにする方法としては

・名前の一文字を小さく入れる。

・下の名前で作る。

・デザイン入りの印鑑にする。

などがあげられますが、それに違和感がある・使いづらいと感じる方もいるかと思われます。

また珍しいお名前であっても、複数のハンコをお持ちに場合には、例えばどれが銀行印だったか判らなくなるといった経験もあるでしょう。

それは、お名前だけのハンコでは個性がつけにくいという理由もあるかと思います。

そこで違和感を感じぬよう、お名前だけでも個性があり違いが判るようにはできないものか？と考えました。

初めに一般的には８種類程度しかない書体のバリエーションを大幅に増量。

しかしそれだけでは足りないと考え、オプションとして名前の書き方とサイズも選択できるようにしました。

これにより総計600パターンの選択肢となることから、学校や職場などのコミュニティーで、同一のハンコが被らない確率が高くなると考えられます。

また特殊なデザインではないことから、使う場面や人を選ばず、多種多様な使い方が可能です。

印影見本文字サイズ見本

■使用例

朱肉を使う印鑑タイプ：認印・銀行印・実印

シャチハタタイプ：個人及び会社などで使用する認印など

プレゼント用：入学祝い・就職祝い・誕生祝いなど

■価格・仕様など

○価格

・浸透印タイプ（シヤチハタ社製・9ミリ丸～）：1,540円～

・印鑑タイプ（本柘製など・12ミリ丸～）：3,120円～

（共に消費税込み）

○納期

正式受注後、約10日～２週間で仕上がり・発送

○販売方法

当社サイト「おもしろMY印鑑」の該当ページより受注

https://www.inkan.name/senyou

Yahoo当社販売ページより受注

https://store.shopping.yahoo.co.jp/siroji2001/bab4c6a3a4.html

■商品見本に関して

実際の商品見本につきましては、数点ご用意がございます。新規制作に関しても対応可能ですが、数日のお時間をいただきます。

制作現場の撮影（デザイン・加工作業など）も当社内にて可能です。

【会社概要】

会社名：株式会社 城山博文堂（シロヤマハクブンドウ）

住所：〒554-0013 大阪市此花区梅香3-27-9 （定休日：第2・4土＆日・祝 営業時間：9:15～18:00）

TEL：06-6463-3331 FAX：06-6463-3332

E-mail：admin@inkan.name

URL：https://www.inkan.name/(おもしろMY印鑑)