「支援ってなんだろう」中高生が国際協力をテーマに対話イベントを企画

特定非営利活動法人Grow＆Leap

「支援とは何か」。その問いを出発点に、中高生が国際協力をテーマとした対話イベントを企画しました。本イベントは、中高生のキャリア教育を支援するNPO法人Grow & Leapが実施する教育プログラム「My Story Project（MSP）」の一環として開催されたものです。MSPでは約6か月にわたるマンツーマンの個別型教育を通して、生徒一人ひとりが自身の経験や価値観を見つめ直す「自己探究」と、社会課題と向き合う「社会探究」を往復しながら、自ら問いを立て行動する力を育みます。今回のイベントはその実践の一つとして企画されたもので、中高生・大学生・社会人の約15名が世代を超えて参加し、「支援とは何か」という問いについて対話を重ねました。

「支える側になりたい」一人の高校生から生まれた問い

今回イベントを企画した高校1年生のあおいさんは、アメリカ在住期間や帰国後の生活などでこれまで多くの人に支えられてきた経験から、「今度は自分が支える側になりたい」と考えるようになりました。そうした経験を振り返る中で生まれたのが、「支える／支えられる関係とは何なのか」という問いでした。この問いをより深く考えるため、国際協力というテーマを通じてさまざまな立場の人と対話する場をつくりたいと考え、今回のイベント企画が始まりました。

「支援ってなんだろう」世代を越えた対話の場

イベント当日には、中高生のほか大学生や社会人など、幅広い世代の参加者が集まりました。

- 「支えられた経験はあるか」- 「あなたにとって支援とは何か」- 「的確な支援は可能か」

といった問いをもとに、グループディスカッションを行いました。

議論の中では、支援を身近な経験と結びつけて考える声が多く聞かれました。参加者からは、「支援とは、これまで自分が受けてきた恩を次の人へ送る“恩送り”のようなものではないか」「世界規模の活動だけでなく、日常の中の小さな支え合いも支援の一つではないか」といった意見が共有されました。

「善意だけでは成り立たない」国際協力の現実をめぐる議論

議論は国際協力の現場における課題にも及びました。参加者からは、物資支援として送られた衣類が現地では必要とされず、結果として廃棄物となってしまう事例などが紹介され、支援の難しさについて意見が交わされました。

また、「支援を行うには、相手がどのような状況にあり、何を必要としているのかを理解することが重要ではないか」「一方的に与える支援ではなく、現地の人と並んで伴走するような関係が求められるのではないか」といった意見も共有されました。

さらに、「人によって必要とする支援は異なるため、複数の選択肢を用意することが重要ではないか」という声もあり、支援のあり方を考える上で、相手のニーズを理解することの重要性が強調されました。

問いから行動へ ”My Story Projectの学び”

今回のイベント企画は、Grow & Leapが提供する教育プログラム「My Story Project（MSP）」の実践の一つとして行われました。

MSPでは約6か月間にわたる個別型の学びの中で、中高生一人ひとりが自分の経験や価値観を振り返りながら、関心のある社会テーマを見つけていきます。イベント企画はその実践の一つであり、受講生自身がテーマを決め、企画を考え、登壇者への依頼や当日の進行まで自分の手でつくり上げます。自分の問いから生まれた企画を実際に社会にひらくことで、学びを行動へとつなげていきます。

受講生からは、「参加者の視点に立って考える機会になった」「一歩踏み出して行動することで、新しい視点を得ることができた」といった声も寄せられました。自分の行動によって周囲や社会が動くという経験は、受講生にとって大きな自己効力感につながります。

中高生の問いから生まれる、多様なイベント

MSPではこれまでにも、中高生の関心を出発点にさまざまなテーマのイベントが企画されています。

・再生医療の可能性について考えるイベント

・アフリカの教育課題についての対話イベント

・科学をアートの視点から捉えるイベント

・英語と言語文化の多様性を考えるイベント

・身近な地域のお菓子を発見するイベント

・動物を守る基準を考えるイベント

Grow & Leapは今後も、My Story Projectを通じて、中高生が自分自身の問いを出発点に社会とつながり、主体的に行動する経験を積む機会を提供していきます。

団体概要

名 称 ：特定非営利活動法人Grow & Leap

代表者 ：代表理事 倉田佳代子（くらたかよこ）

所 在 ：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉一丁目7番30号デュオヴェール久屋大通302号

設 立 ：2018年4月（2021年5月法人化）

事業内容：中高生のキャリア支援

URL ：https://growandleap.com/（ホームページ）

https://www.instagram.com/growandleap（Instagram）

お問い合わせ先

特定非営利活動法人 Grow & Leap 事務局

担当：松隈 快（まつくま かい）

TEL：080-6924-8099

Mail：info@growandleap.com

取材のご案内

本イベントに関する取材、記事掲載、出演者・参加者へのインタビュー等をご希望の場合は、下記フォームにてご連絡ください。

※フォームが利用できない場合は、上記のお問合せ先までご連絡ください。

https://forms.gle/opa3K2By3UhZYaS86