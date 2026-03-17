【百貨店・百貨店外商催事へ拡大】株式会社ICEと株式会社コスメクリニックが業務提携

株式会社ICE

株式会社ICE（本社：東京都新宿区、代表取締役：阪本 欣也、以下「ICE」）と、株式会社コスメクリニック（本社：東京都中央区、代表取締役：酒詰 賢二、以下「コスメクリニック」）は、iPS細胞由来成分を配合した高機能スキンケア製品の販売拡大を目的に、業務提携を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、ICEが開発・製造を手がける最先端バイオテクノロジー由来の高級機能性コスメ製品を、コスメクリニックがもつ強固な百貨店ネットワークを通じて全国へ展開します。毎年出展している百貨店外商部の特別な催事やイベント、および常設店舗での展開を通じ、美意識の高いお客様へ確かな価値をお届けしてまいります。

LIONEL(リオネル) 大丸東京店

ヒナタバイコスメクリニック 伊勢丹浦和店■ 提携の背景と今後の展開

美容医療とエイジングケア市場の融合が進む中、成分の科学的根拠や製品の実効性に高い注目が集まっています。ICEはこれまで再生医療技術を活用した製品開発に注力し、ラグジュアリー市場において差別化されたコスメを展開してまいりました。

今後は、コスメクリニックが全国の著名百貨店内で運営する「コスメクリニック」「ＬＩＯＮＥＬ（リオネル）」「ヒナタバイコスメクリニック」などの常設店舗に加え、百貨店外商部が主催する上得意顧客向け催事イベントを中心に製品を展開いたします。

特に、美容感度の高い富裕層や医療美容に関心のある顧客層に向け、対面での丁寧なカウンセリングやタッチアップ体験を提供し、iPS細胞コスメの魅力を直接お届けします。

コスメクリニック 京王百貨店新宿店■ エージェント契約による協業体制の強化

全国の百貨店で高級コスメのセレクトショップを展開し、長年にわたり厚い信頼と実績を築いてきたコスメクリニックの販売網を最大限に活かすため、ICEと同社はエージェント契約を締結しております。

今後はコスメの販売にとどまらず、両社の強固なパートナーシップのもと、iPS細胞の個人向けプレミアムサービスやエステ・クリニックユースのご案内、クリニック提携サービスなど、iPS細胞上清液の応用品・サービスの拡大を共同で推進してまいります。

■ iPS細胞コスメとは

iPS細胞由来の培養上清液には、肌のターンオーバー促進、ハリ・弾力の回復、シワやくすみの軽減、保湿力の向上、抗炎症ケアなどに寄与する各種サイトカインや成長因子が豊富に含まれています。これらの有用成分を化粧品に応用することで、従来のスキンケアを超える実感力と、肌本来の再生力を引き出すことが可能となりました。

ICEが開発するiPS細胞コスメは、再生医療レベルの技術を応用した「最先端×ラグジュアリー」の位置づけにあり、加齢やダメージに悩む肌へ包括的なアプローチを提供します。また、エイジングやストレスによる毛髪の悩みに対しても、新たな時代の育毛・養毛ケアの選択肢として近年大きな話題を集めている新成分です。デパコスや百貨店外商部が取り扱う製品として相性がいいはずです。

【株式会社コスメクリニックについて】

高級コスメブランドのセレクトショップ運営・販売支援を行う専門企業。百貨店の常設店舗や外商催事における高感度な販売チャネルを活かし、付加価値の高い美容製品の販売実績を有する。

お取引先（一部）：

株式会社京王百貨店、株式会社阪急阪神百貨店、株式会社高島屋、株式会社大丸松坂屋百貨店、株式会社三越伊勢丹、株式会社松屋、株式会社東武百貨店、株式会社丸広百貨店、株式会社遠鉄百貨店、株式会社近鉄百貨店、株式会社天満屋、株式会社金沢丸越百貨店、株式会社福屋、株式会社ジェイアール東海高島屋、株式会社ジェイアール西日本伊勢丹、株式会社博多大丸、株式会社さいか屋

ウェブサイト：https://cosmeclinic.com/ (https://cosmeclinic.com/)

【ICEについて】

「人生100年時代」において人々が前向きにアクティブに生きるための「ウェルビーイング（美容・スポーツ・健康/メディカルヘルスケア）」領域に特化した、独立系のプロエージェントです。最大の特長は、自社を「製造元でも販売元でもない」と位置づけ、日本が世界に誇る最先端サイエンス（特にiPS細胞培養上清液など）の希少価値を見出し、それを最も必要としている現場へ最適な形で届ける「橋渡し役（エージェント）」に徹している点です。これを実現するために、以下の強みを持っています。多様で強固なネットワークの構築: 医療機関（クリニック）、大学などの研究機関（アカデミア）、高品質な製造工場、商社、さらには美容DX（AIテクノロジー）企業など、領域を超えた多様なパートナーと独自のエコシステムを形成しています。「モノ」と「コト」の包括的なソリューション: 化粧品OEMによる商品開発や、クリニックやエステユース品の卸売といった「モノ」の提供にとどまりません。大学との共同研究を通じた地方創生（スポーツ・メディカルツーリズムなど）や、個人向けのオーダーメイドな美の体験（Private Cellar(TM)）の企画など、「コト」や「場」の創出までを総合的にプロデュースしています。総じて、「最先端のテクノロジーを用いてコンプレックスから解放し、心を豊かにする」という企業理念のもと、サイエンスと現場のニーズをスピーディに結びつけ、人々の健康寿命の延伸とウェルビーイングに貢献する次世代のビジネスモデルを展開しています。

ウェブサイト: https://ice-ips.com

公式ブログ：https://ameblo.jp/iceips/

Facebook：https://facebook.com/profile.php?id=61574949166888

公式X：https://x.com/complexdoctor

株式会社ICE

所在地：東京都新宿区新宿2-12-13 2階

設立：2025年3月

代表取締役：阪本 欣也

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ICE 営業部 info@ice-ips.com