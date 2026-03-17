高知県関西あんてなショップ「SUPER LOCAL SHOPとさとさ」に高さ2.0mの巨大ガチャ「モンスターカプセル」登場

株式会社グリーグローブ

巨大ガチャ「モンスターカプセル」の企画・運営を行う株式会社グリーグローブ（本社：東京都文京区／代表取締役：上村 正治）は、2026年3月19日(木)～22日(日)の4日間、関西初の高知県アンテナショップ「SUPER LOCAL SHOP とさとさ」で開催される春休み特別企画『とさのうまいもんがあたる！春のとさとさ 1,000円ガチャ』に高さ2.0mの巨大ガチャ「モンスターカプセル」を提供します。

『春のとさとさ 1,000円ガチャ』は、店頭にて店頭にてどなたでも1回1,000円で参加可能です。ハズレなしで、1,000円以上の商品が必ず当たります。特賞（20本）は「とさとさ」でも使えるJCBギフトカード20,000円分。1等～4等（計780本）は、カツオのたたきや高知県産品詰め合わせなど、とさとさの人気商品が当たります。等外（1,200本）でも、とさとさ商品券1,000円分をお渡ししますので、お好きな高知のうまいもんをご購入いただき、高知県の魅力をお楽しみください。

※予定数が完売次第終了となります。また、都合により商品を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【『春のとさとさ 1,000円ガチャ』イベントとは】

春休み特別企画『とさのうまいもんがあたる！春のとさとさ 1,000円ガチャ』

期間：2026年3月19日(木)～22日(日)の4日間

場所：SUPER LOCAL SHOP とさとさ

参加条件：店頭にてどなたでも1回1,000円で参加可能

注意事項：予定数完売次第終了。また都合により商品を変更する場合もありますのでご了承ください

商品：

・特賞（20本）「とさとさ」でも使えるJCBギフトカード20,000円

・1等（40本）カツオづくしセット（合計5,362円相当）

・2等（60本）ヌオーセット（合計2,144円相当）

・3等（280本）だしが良くでる宗田節（1,200円相当）

・4等（400本）阪神タイガースミレーサンド 大・小各1箱（合計1,195円相当）

・等外（1,200本）とさとさ商品券1,000円分

巨大ガチャ「モンスターカプセル」イメージ

SUPER LOCAL SHOP とさとさとは

「SUPER LOCAL SHOP とさとさ」は、都会では感じることのできない「スーパーローカル（極上の田舎）」土佐の海・山・川・畑に生きる人々の「食とカルチャー」をお届けする高知県アンテナショップです。

■店舗情報

店名：SUPER LOCAL SHOP とさとさ

開業日：2024年7月31日（水）

営業時間：11:00～20:00

所在地：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE大阪 2階

https://www.tosatosa-kochi.com/

巨大ガチャ「モンスターカプセル」とは

巨大ガチャ『モンスターカプセル』は2021年1月に、コロナ禍の新たなイベントツールとして開発した、国内最大級のレンタルカプセルマシーンです。高さ2.0m・高さ2.4m・高さ3.0m（MEGA）の機材は国内最大級の大きさを誇ると同時に、カプセルマシーンとして日本で唯一販促イベントや物販販売に対応。コイン決済・スマホ決済（交通系IC・キャッシュレス決済・クレジットカード決済等）・独自QRコード認証など豊富なピピット決済に対応しています！

対応カプセルのサイズは日本最大級のφ160mm！カプセルだけでもインパクト抜群です。新商品PR・地域活性化イベント・スポーツチーム試合会場・アーティストライブなど多数の活用が可能です。イベント内容やプロモーションターゲットをイメージしたオリジナルデザインの機材にラッピングすることが可能です。沢山のお問い合わせお待ちしております。

リテールメディア：クライアント様の会員証バーコードと連携し巨大ガチャが回せる新機能」

導入企業様のアプリ会員証バーコードを読み取りすることでハンドルを回すことが可能です。アプリダウンロード数の新規獲得や休眠顧客の掘り起こしにも最適です。利用履歴もCSVデータでフィードバック出来る為、マーケティング施策として既存アプリでの活用にもご利用頂けます。ほかにも弊社開発のスタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼントすることもできます！2024年3月プロ野球チーム福岡ソフトバンクホークス様に導入済みです。

■巨大ガチャ「モンスターカプセル」仕様

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.0m機材スペック】

・本体サイズ：高さ2000mm × 横幅1000mm × 奥行き1000mm

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.4m機材スペック】

・本体サイズ：高さ2400mm × 横幅1500mm × 奥行き1400mm

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」3.0m（MEGA）機材スペック】

・本体サイズ：高さ3000mm × 横幅4500mm × 奥行き3000mm

■カプセルのサイズ

・直径160mm（ 2.0m・2.4m・3.0m機材共通）

■豊富な決済方法

・オリジナルコイン決済

・交通系IC・二次元コード・クレジットカード決済に対応

・独自QRコードおよびバーコードの読込での決済

（導入企業様のアプリ会員証の二次元コードやLINE公式アカウントとの連携が可能です）

・スタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼント可能！オリジナルシステムの開発が可能です

巨大ガチャ「モンスターカプセル」に関する過去のプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/141920(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/141920)

巨大ガチャ「モンスターカプセル」レンタル オフィシャルサイト

高さ2.4m・2.0m・3.0m（MEGA）機材の巨大ガチャ｜モンスターカプセル（レンタル販促機材）

https://monstercapsule.jp(https://monstercapsule.jp)

※本件の機材に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします

巨大ガチャ「モンスターカプセル」お問い合わせ窓口

https://monstercapsule.jp/contact.html(https://monstercapsule.jp/contact.html)

■株式会社グリーグローブ

https://gleeglobe.jp/

設立：2024年4月17日

代表者：上村 正治

所在地：東京都文京区本郷2-22-12

グリーグローブの想い：

独自のツールで世界に驚きと喜びを生み出す

株式会社gleeglobeは、革新的なイベント企画、独自のツール、そしてWebコンテンツを通じて、世界へ新しい価値を創造します。細やかな対応と積極的な取り組みをもって、

クライアント及びその顧客に驚きと喜びを提供することを使命としています。