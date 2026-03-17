【春の入会キャンペーン実施中】津市の子どもたちを対象とした「津新町ドッジボールスクール」が新規会員を募集

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、三重県津市の新町小学校体育館で開催している「津新町ドッジボールスクール」において、新規会員を募集しています。

ドッジボールは、走る・投げる・よけるといった基礎的な運動動作を楽しく身につけることができるスポーツです。また、仲間と声を掛け合いながらプレーすることで、コミュニケーション力や協調性を育むことにもつながります。今、学校や地域でも人気の高いスポーツの一つであり、「体を動かすことが好きになるきっかけ」としても注目されています。

津新町ドッジボールスクールでは、競技志向ではなく、まずは子どもたちが無理なく楽しく参加できることを大切にしています。初心者でも安心して入れる雰囲気づくりを心がけており、運動が得意でない子どもでも、自分のペースでチャレンジしながら少しずつ自信をつけていくことができます。

「初めての習い事として運動系の教室を探している」「ボール運動に親しんでほしい」「子どもが楽しみながら体を動かせる環境を探している」といったご家庭にも適したスクールです。

また、春の入会キャンペーンを実施しています。津市周辺で子ども向けのドッジボールスクールや運動系の習い事をお探しの方は、ぜひお気軽にご参加ください。

〇スクール概要

スクール名：津新町ドッジボールスクール

会場：新町小学校体育館（三重県津市八町3丁目3番1号）

練習日：木曜日（月3回）

対象：小学生

時間：19:30～20:30

担当コーチ：北澤匠、下部琢巳

月会費：4,400円（税込）

その他費用：

・入会金：11,000円（税込）

・年会費：5,500円（税込）

・スクールTシャツ：2,200円（税込）

〇春の入会キャンペーン概要

申込締切：2026年5月末日

特典：

・入会金無料（通常11,000円）

・スクールTシャツプレゼント（2,200円相当）

〇法人概要

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル6F

TEL：059-273-5300

FAX：059-273-5303

https://lifelong-sport.jp