【「ギルティ炭酸 NOPE」新TV-CM】生田斗真さん、鈴鹿央士さん、アントニーさんが囚人役で登場！思うがままにギルティフードをむさぼり、「NOPE」を流し込む、人間らしい欲望全開のコミカルな姿を披露

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル（株）は、約１４年ぶりとなる大型飲料ブランド「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ（ノープ）」を、３月２４日（火）より全国で新発売します。また、発売に先立ち、新ＴＶ-ＣＭ「ギルティ監獄」篇を、３月２１日（土）から全国で順次オンエア開始します。

「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」は、普段は健康や人間関係を気にして生活しているものの、時々あえて欲望に溺れることで、ストレスを“溶解”している方々に向けた、「現代人のストレスを溶かす、欲望のままに楽しむ“やみつき”ギルティ炭酸」です。完熟フルーツやスパイスを中心に、９９種以上のフレーバーを掛け合わせた、甘濃くやみつきになる複層的な香りや味わいが特徴です。

本能のままに“ニンゲンらしく生きる”ことを肯定する、新ＴＶ-ＣＭのキャラクターには、さまざまな分野で個性と才能を武器に活躍されている、生田斗真さん、鈴鹿央士さん、アントニーさんを起用。「ギルティ監獄」を舞台に、３人が囚人服を着て登場します。欲望のままに、山盛りのギルティフードをむさぼり、「ＮＯＰＥ」を流し込む生田さん。その豪快な姿に目を見開く鈴鹿さん、そして気さくな先輩囚人役を演じるアントニーさんの演技にご注目ください。

■新ＴＶ-ＣＭ概要

・タイトル：「ギルティ監獄」篇（１５秒）

・出演者：生田斗真、鈴鹿央士、アントニー

・ＣＭ楽曲：「富士山」（電気グルーヴ）

・放映開始日：２０２６年３月２１日（土）

・放映地域：全国

・ＣＭ本編ＵＲＬ：

https://www.youtube.com/watch?v=-meH6zd0f6o

※３月１７日（火）１０：００に公開予定

■新ＴＶ-ＣＭストーリー

監獄内の食堂に集まる囚人たち。皆が黙々と食事をする中、“夜中にアイスを食べてしまった”罪で収監され、慣れない環境で１人怯えながら食事をしている新入りの鈴鹿さん。そんな中、囚人歴の長いアントニーさんに声をかけられ、一緒にご飯を食べていると、アントニーさんの背後には、大量のギルティフードをむさぼる生田さんの姿が。その様子に、鈴鹿さんが目を真ん丸にして見入っていると、アントニーさんが「欲望に負けちゃうくらいが人間らしいんじゃねぇの？」と問いかけます。さらに、「ＮＯＰＥ」を豪快に飲んだ生田さんは、そのやみつき感に魅了され、黒色炭酸の液体の渦に飲まれていきます。３人の表情豊かでコミカルな様子を、ぜひお楽しみください。

■撮影エピソード

撮影は、監獄の中の食堂をイメージしたセットで行われました。囚人服を着てスタジオ入りした生田さん、鈴鹿さん、アントニーさんは、セットのリアルさや、普段は味わえない非日常的な空間に少し驚いた様子でした。撮影前に、囚人が登場する海外ドラマを見て勉強してきたというアントニーさんは、看守の手錠の持ち方ひとつにもこだわりを見せるなど、囚人役を見事に演じ、その完成度の高さに撮影現場では賞賛の声があがりました。生田さんと鈴鹿さんは、監督とイメージを細かくすり合わせながら、出来栄えをこまめに確認して真剣に撮影に臨んでいました。撮影の合間には、生田さんと鈴鹿さんが「ＮＯＰＥ」で乾杯しながら談笑する様子もあり、終始和やかで笑顔にあふれた撮影となりました。

■出演者インタビュー

Ｑ.監獄のセットの中で行われた撮影について、感想を聞かせてください。特に生田さんは、たくさん食べたり「ＮＯＰＥ」を飲んだりしていらっしゃったと思うのですが、いかがでしたか。

〈生田さん〉

いっぱい食べました（笑）朝、現場に入ると、おいしそうなおにぎりやサンドイッチが楽屋にあって。朝ご飯を食べずに来たので、手に取ってどれにしようかなと思ったのですが、ちょっと待てよと。今日の撮影でものすごい食べるはずだったなと思って絵コンテを見たら、チキン、チャーハン、餃子、ドーナツとかいろいろ書いてあったので、そっとおにぎりを置きました（笑）でも、撮影で食べたものが全部おいしかったんです！一番おいしかったのはチャーハン、餃子かな。全部おいしく作ってくださっていたので、幸せでした。

（Ｑ.チャーハン、餃子と一緒に飲んだ「ＮＯＰＥ」の味はどうでしたか？）

もう最高ですね！健康なものとか、カロリーとかって気にしがちですが、今日だけは自分に甘えていいんだという、自分に優しくする日だったなと思います。

〈鈴鹿さん〉

最初に監督から、ご飯が目の前にあるけど、（撮影では）キャベツをちょっとかじるくらい（しか食べられない）かな、と言われ。先に僕がアントニーさんと撮影をしていて、そこから生田さんが大きいトレーで食べ物を持って入ってきた時、すっごくいい匂いがしてきていいなと思って。お腹が空いてきて、自分のお皿にあった焼きそばをちょっとつまみ食いしました（笑）お腹が空きすぎてしまい、お昼ご飯にラーメンを食べに行きました（笑）

〈アントニーさん〉

監督にもずっと言っていたんですけど、アメリカの囚人ものの映画が好きなので、自分がその世界に入り込めた気がして、すごく楽しかったです。

（Ｑ.撮影時や休憩時間に、少し「ＮＯＰＥ」を飲まれていたと思うのですが、お味はいかがでしたか？）

〈アントニーさん〉

これ本当に好きな味なんですよ。最初はギルティでジャンキーなイメージがあったんですけど、思っていたより爽やかで飲みやすいというか。すごく好きですね。結構普段から炭酸飲料を飲むんですけど、ＣＭの役とか関係なく買うなぁっていうぐらい好きです。ピザとかと一緒に食べたいですね。発売したらグラスに氷を入れて、そこに「ＮＯＰＥ」を入れて飲むのが今の僕の楽しみです。キンキンに冷えた状態で飲みたいです。

Ｑ.撮影の合間で、「ＮＯＰＥ」を生田さんと鈴鹿さんのお二人で飲んでいらっしゃったのをお見かけしたのですが、飲んでみていかがでしたか。

〈鈴鹿さん〉

やっぱりおいしかったです。すごくフルーティーだし、ほどよい甘さもあって、香りが残ってくれる感じがすごくいいなって思いました。フルーティーなところがお気に入りです。

〈生田さん〉

逆に僕は、ちょっとスパイスが効いているところが、大人な感じがしてすてきだなと思います。若者が飲んでも大人が飲んでも、どっちにも楽しみが平等にある飲み物ってすごく稀有（けう）だなと思いました。フルーティーさもあるし、大人なスパイシーさも味わえるのがとてもいいなと思って、楽しませてもらっています。

Ｑ.生田さんと鈴鹿さんは初共演かと思いますが、感想を聞かせて下さい。

〈生田さん〉

僕、鈴鹿くんとは初めての共演なんですけど、彼が役者を目指すきっかけになった映画に僕も出ていて。彼が通っていた高校でロケをしていたんですけど、そこで役者の道が開けたっていう。あれから８年くらい経ちましたが、何者でもない、「うちの学校でロケやってる！生田斗真だ！」みたいに言っていた学生だった彼と、こうやってまた、こんなに素敵な場所で再会できるのは、ちょっとぐっときちゃいますね。

〈鈴鹿さん〉

めちゃめちゃうれしいです。当時、僕が生田さんを見たのが保健室の前を通り過ぎるところで、同級生たちと一緒に「生田斗真さんだね！」「保健室の前通ったね」とか言いながら、窓ガラス越しに見ていました。その映画のヘアメイクさんとか、衣装部の方に、僕自身の撮影現場でも再会することができたりして。いつか生田さんとも現場でご一緒できたらいいなと思っていたので、今回こういったお話をいただけて、今度は俳優としてお会いできたことが光栄というか、頑張ってきてよかったなと思いました。

〈生田さん〉

ずっと鈴鹿くんの活躍を見ていたので、なんだか嬉しいですよね。

■出演者プロフィール

生田 斗真

１９８４年生まれ。１９９６年にＮＨＫ Ｅテレ「天才てれびくん」に出演後、ドラマ「花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～」（２００７年）で注目を集める。その後も、ドラマ「魔王」（２００８年）、映画「僕等がいた 前篇／後篇」（２０１２年）、映画「脳男」（２０１３年）、映画「先生！、、、好きになってもいいですか？」（２０１７年）、映画「友罪」（２０１８年）、ドラマ「俺の話は長い」（２０１９年）、映画「渇水」（２０２３年）、舞台「バサラオ」（２０２４年）、映画「土竜（モグラ）の唄」シリーズ、ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（２０２６年）など、多くの作品で主演を務める。また、大河「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」（２０２５年）にも出演。Netflix「九条の大罪」４月２日配信、「地獄に堕ちるわよ」４月２７日配信。幅広い年代から愛される俳優として、映画・ドラマ・舞台で活躍中。

鈴鹿 央士

集英社「MEN'S NON-NO」専属モデル。映画デビュー作「蜜蜂と遠雷」（２０１９年）で、第４１回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞、第９３回キネマ旬報ベスト・テン 新人男優賞、第４３回日本アカデミー賞新人俳優賞など数多くの賞を受賞。近年では２０２２年ＣＸ「silent」、２０２３年ＴＢＳ「スイートモラトリアム」、ＥＸ「ゆりあ先生の赤い糸」に出演、２０２４年ＴＸ「闇バイト家族」、ＣＸ「嘘解きレトリック」では主演を務めた。２０２５年は映画「花まんま」、「Chao」（主演）、舞台「リア王」NINAGAWAMEMORIAL（２０２５年１０月～東京・大阪にて上演）に出演。Netflix「喧嘩独学」主演（２０２６年初夏 世界独占配信予定）、２０２６年４月期ＥＸ「リボーン～最後のヒーロー～」（４月１４日２１：００～初回放送）に出演。

アントニー（マテンロウ）

お笑いコンビ「マテンロウ」のボケ担当。

生年月日：１９９０年２月９日

出身：東京都北区

２０１１年に大トニーとコンビ「マテンロウ」を結成し、吉本興業所属として活動開始。テレビ・ラジオなどバラエティー番組のほか、Netflixドラマ「地面師たち」はじめ俳優としても活躍している。

■ＣＭ楽曲

新ＴＶ-ＣＭの楽曲には、電気グルーヴの「富士山」を採用。石野卓球さんに、今回のために特別に再構築をしていただきました。

※「富士山」：１９９３年にリリースされた５枚目のアルバム「VITAMIN」に収録されたＬＩＶＥでの定番曲

■表参道に囚人の檻が登場！？「ＮＯＰＥ」サンプリングイベントを実施！

「ＮＯＰＥ」の発売を記念して、東急プラザ表参道「オモカド」にてサンプリングイベントを開催します。檻の中に捕らわれた囚人たちが、皆さんに「ＮＯＰＥ」をお渡しします。完熟フルーツやスパイスなど、９９種以上のフレーバーを掛け合わせた、甘濃くまた飲みたくなるような“やみつき”になる味わいを、ぜひお試しください。

※画像はイメージです。

【サンプリング概要】

開催日時：２０２６年３月１７日（火）１１：００～１６：３０

配布場所：東急プラザ表参道「オモカド」店頭イベントスペース

※天候によっては予定が変更となる可能性がございます。

※配布数量には限りがございます。

※施設へのお問合せはご遠慮ください。

■ＴＶ-ＣＭキャラクターの３人が“指名手配”に。今だけのスペシャル広告を原宿にて掲出！

新ＴＶ-ＣＭの世界観にちなみ、出演する３人がさまざまな罪によって指名手配されている、スペシャルデザインの広告を期間限定で掲出します。

【広告掲載概要】

掲載期間：２０２６年３月１７日（火）～３月２２日（日）

掲載場所：URAHARA WILD POSTING 裏原ワイルドポスティング

（東京都渋谷区神宮前３-２５-１８）

※ご覧の際は、周囲の方にご注意ください。

■「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」商品概要

容量：６００ml

発売日：２０２６年３月２４日（火）

発売地域：全国

希望小売価格：２００円（税別）

「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」ホームページ：

http://suntory.jp/nope