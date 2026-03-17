【多摩市】通販ダンボールと梱包材 回収キャンペーン（3月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

多摩市は、多摩ニュータウンを中心に マンションや集合住宅が多い住宅エリア として知られています。

駅周辺や住宅街にはファミリー世帯も多く、日常の買い物や生活用品を 通販で購入する家庭も増えている地域 です。

その一方で、多摩市の住宅では通販で届くダンボールや梱包材が溜まってしまう問題 もよく見られます。

ネット通販で届いた箱、商品の緩衝材、発泡スチロール、大きな段ボール、まとめて保管した空き箱。

最初は「あとでまとめて捨てよう」「次の回収日に出そう」と思っていても、通販を利用するたびに段ボールが増えていき、部屋の一角が“ダンボール置き場”になってしまうケース も少なくありません。

例えば

通販の空き箱がクローゼットに積まれている、ベランダに段ボールがまとめて置いてある、緩衝材や発泡スチロールが袋いっぱいに溜まっている。

こうした状態になると、収納スペースを圧迫してしまう原因にもなります。

さらに、マンション住まいではゴミ出しのタイミングや回収日が決まっていることも多く、段ボールをまとめて出すタイミングを逃してしまうケースもあります。

その結果「気づけば箱が山になっている」「いつ処分するか分からない」という状態になってしまう家庭も少なくありません。

でも3月は、引っ越しや模様替え、新生活準備など部屋の収納を見直すきっかけが増える季節です。

このタイミングで通販の箱や梱包材を整理すると、部屋のスペースをすっきりと使えるようになります。

不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、多摩市の住宅事情に合わせた片付けサポートとして、“通販ダンボールと梱包材”回収キャンペーン を実施します。

通販ダンボール、緩衝材、発泡スチロールなど通販残骸を含む回収で、3月は合計金額から1,000円割引。

通販で増えた箱や梱包材を、まとめて整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

多摩市は、多摩ニュータウンを中心にマンションや集合住宅が多い地域です。

そのため

・通販ダンボール

・緩衝材

・発泡スチロール

などの 通販関連の梱包材が家庭に溜まりやすい環境 でもあります。

特に

「通販で買い物をする頻度が増えた」

「段ボールをまとめて保管している」

といったケースで、部屋や収納スペースに箱が積まれてしまう家庭も多く見られます。

こうした通販関連の不用品整理をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：通販ダンボールと梱包材 まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年３月1日～2026年3月31日

特典内容：対象品を含む回収で 1,000円割引

対象例

・通販ダンボール

・梱包材

・緩衝材

・発泡スチロール

・空き箱

備考：事前見積もり時に 「多摩市キャンペーン」 とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（多摩市全域）

対応地域例

多摩センター、永山、聖蹟桜ヶ丘、落合、豊ヶ丘、愛宕、貝取、和田、関戸、乞田、桜ヶ丘、連光寺など

※上記以外も多摩市全域で対応可能です。

通販ダンボール整理でよくあるお悩み

・通販の箱が部屋に溜まっている

・緩衝材や発泡スチロールを処分したい

・ベランダに段ボールが積まれている

・収納スペースを広く使いたい

・まとめて梱包材を処分したい

通販関連でよく出る不用品例

梱包箱

梱包材

発泡素材

包装資材

収納箱

回収品目の詳細例

梱包箱

通販ダンボール、商品箱など

梱包材

緩衝材、エアクッションなど

発泡素材

発泡スチロールなど

包装資材

紙袋、包装材など

収納箱

保管していた空き箱など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・通販の箱をまとめて処分したい方

・収納スペースを整理したい方

・梱包材をまとめて片付けたい方

・多摩市で不用品回収を探している方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

通販ダンボールや梱包材など、

処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。

「これも対象？」「量が多すぎて不安」みたいな相談も、そのまま投げてOK。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

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https://collect.conne.jp/tama/

📰 多摩市の対応記事一覧はこちら

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写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)