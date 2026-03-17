【春の入会キャンペーン実施中】四日市市の子どもたちが通う「四日市北サッカースクール」が新規会員を募集

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、四日市市の垂坂グラウンドで開催している「四日市北サッカースクール」において、春の入会キャンペーンを実施し、新規会員を募集しています。

本スクールは、四日市市を中心に多くの子どもたちが参加しているサッカースクールです。三重県生涯スポーツ協会のサッカースクールは、未経験者や初心者への運動指導を得意としており、楽しみながら技術や体力の向上を目指しています。競技成績だけを追い求めるのではなく、子どもの発達や健康づくりを踏まえた指導を大切にしている点が大きな特長です。

四日市北サッカースクールでは、金曜日コースと土曜日コースを設け、年齢や生活スタイルに応じて通いやすい環境を整えています。幼児から小学生高学年まで、それぞれの発達段階に応じて無理なく体を動かし、サッカーの楽しさや仲間と取り組む喜びを感じられるような指導を行っています。

また、保護者の当番などの負担もなく、忙しいご家庭でも継続しやすいスクールです。

このたび実施する春の入会キャンペーンでは、期間中に入会した方を対象に、入会金無料（11,000円）、スクールTシャツプレゼントに加え、先着10名にサッカーボールをプレゼントします。新しい生活リズムに合わせて習い事を始めたい方にもおすすめです。

無料体験も随時受け付けています。四日市市周辺で子ども向けのサッカースクールや習い事をお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

〇春の入会キャンペーン概要

期間：2026年5月末まで

特典：

・入会金無料（通常11,000円）

・サッカースクールTシャツ（3,300円・税込）プレゼント

・先着10名にサッカーボール（2,000円相当）プレゼント

〇スクール概要

スクール名：四日市北サッカースクール

【金曜日コース】

会場：垂坂グラウンド（三重県四日市市南垂坂町810-150）

練習日：金曜日（月3回）

クラス・時間：

・年中～小学2年生クラス 15:30～16:30

・小学生クラス（小学1年生～6年生） 16:40～18:00

費用：

・月会費：5,500円（税込）

・年会費：5,500円（税込・保険料含む）

※年度途中入会の場合、年会費は保険料を除き月割りとなります。

指定ウェア：

・サッカースクールTシャツ 3,300円（税込）

または

・サッカーユニフォームセット 9,000円（税込）

担当コーチ：橋川恵介、後藤暉織

【土曜日コース】

会場：垂坂グラウンド（三重県四日市市南垂坂町810-150）

練習日：土曜日（月3回）

クラス・時間：

・幼児クラス（3歳～年長） 14:00～15:00

・小学生クラス（小学1年生～6年生） 15:10～16:30

費用：

・月会費：5,500円（税込）

・年会費：5,500円（税込・保険料含む）

※年度途中入会の場合、年会費は保険料を除き月割りとなります。

指定ウェア：サッカースクールTシャツ 3,300円（税込）

担当コーチ：木村達也、大山京兵

〇法人概要

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル6F

TEL：059-273-5300

FAX：059-273-5303

https://lifelong-sport.jp