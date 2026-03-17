【がブリチキン。】歓送迎会ご予約受付中！コース3,000円（税込）～忘新年会予約は昨年比120％を達成

株式会社ブルームダイニングサービス

株式会社ブルームダイニングサービス（所在地：名古屋市中村区、代表取締役：杉村 明紀）が運営する飲食ブランド「がブリチキン。」では、歓送迎会シーズンに向けたご予約を受付中です。「がブリチキン。」では、職場の飲み会や友人との集まり、家族での食事まで幅広いシーンでご利用いただけるよう、名物「からあげ」や「骨付鳥」を中心としたボリューム満点のコースを3,000円（税込）からご用意しています。飲み放題メニューは、生ビールやハイボール、サワーに加え、ノンアルコールドリンクなど40種類以上をラインナップしています。

年末年始の忘新年会シーズンにおいては、ご予約数が昨年対比120％を超えと、2年連続で昨対比を超え、20名～30名規模の大型宴会の利用も多く見られました。歓送迎会シーズンにおいても同様の需要が見込まれています。

また今年は、忘新年会シーズンに引き続き“料理内容の充実”をテーマに、一部店舗にて海鮮メニューを取り入れた特別コースをご用意。より幅広いお客様に楽しんでいただける内容へと進化しています。さらに一部店舗では、対象コースをご予約いただいたお客様を対象に、お一人様あたりコース代金が500円OFFとなる「歓送迎会割」を実施しています。この機会にぜひ「がブリチキン。」の歓送迎会コースをお楽しみください。

●「骨付鳥、からあげ、ハイボール がブリチキン。」 歓送迎会特別コース

歓送迎会限定「プレミアムコース」120分飲み放題付き 4,500円（税込）→4,000円（税込）

ピリ辛ごまQ、明太チーズ豆腐、バンバンジー、チョレギサラダ、赤海老の醤油漬け、焼きがブリチキン。塩麹むね×ポン酢、からあげ もも、和出汁大根のからあげ、里芋のからあげ、骨付鳥 ひな鳥、骨付鳥専用おむすび

対象店舗

【東京】浅草橋店、池袋西口駅前店【愛知】金山本店、名駅3丁目店、名駅西口店、栄店、栄住吉店、錦通店

●「骨付鳥、からあげ、焼鳥 がブリチキン。」 歓送迎会特別コース

歓送迎会限定「プレミアムコース」120分飲み放題付き 4,500円（税込）→4,000円（税込）

枝豆、旨味 メンマ、山芋キムチ、チョレギサラダ、ユッケ風 鮪の葱まみれ、からあげ もも、からあげ 塩麹むね、赤海老、骨付鳥 ひな鳥、骨付鳥専用おむすび

対象店舗

【愛知】新瑞橋店、御器所駅前店、塩釜口店、大須3丁目店、原駅前店、藤が丘店、岩倉店、鶴舞店、岩塚店【三重】四日市店

※店舗によって実施しているコース、および内容が異なります。お近くの店舗へお問い合わせください。

※本コースはグルメサイトからのご予約限定のコースとなります。

※写真はイメージです。

※飲み放題のラストオーダーは30分前とさせていただきます。

※仕入れ状況・時期により掲載内容が変更になる場合がございます。

※お車・自転車を運転される方や、20歳未満の方へのアルコール類の提供は一切いたしません。

●「がブリチキン。」公式アプリ

「がブリチキン。」公式アプリでは、最新の情報やお得なクーポンを定期的に配信中！

ダウンロードして、より“お得”にお楽しみください！

公式アプリダウンロードはこちらから：http://advs.jp/cp/appredir/bloom-ds

●がブリチキン。について

「がブリチキン。」は、日本で一番美味しいからあげを決定する「からあげグランプリ(R)」で14年連続金賞を受賞。名物「からあげ」は年間360万個以上食べられ、独自の製法で揚げたサクふわジューシーなボリューム感があり、もう一つの名物「骨付鳥」は、秘伝の“がブキチスパイス”で焼き上げた看板メニューであり、パリッとした皮とジューシーな肉が特徴です。

時代の変化に対応しながら進化を続け、アルコール業態だけでなく、テイクアウト専門店やフードコート、キッチンカーなど、多様なスタイルでお客様にお楽しみいただいています。さらに、コンビニ商品や製菓メーカーとのコラボレーションも展開し、「がブリチキン。」の味をより多くの方に届けるための挑戦を続けています。

公式ホームページ：https://gabuchiki.com/(https://gabuchiki.com/)

公式アプリ：https://gabuchiki.com/app/(https://gabuchiki.com/app/)

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