元ファミリーマート社長の澤田貴司氏が、株式会社THIRDの取締役会長に就任

株式会社THIRD

不動産・建築業界向けのAI開発を手掛ける株式会社THIRD(本社:東京都新宿区、代表取締役:井上惇、以下、当社)は、元株式会社ファミリーマート代表取締役社長の澤田貴司氏が取締役会長に就任したことをお知らせいたします。

澤田氏は日本を代表する実業家として、伊藤忠商事、ファーストリテイリング（ユニクロ）、ファミリーマートなど複数の大企業で経営実績を積み、企業再生・成長戦略の立案・実行をリードしてきたプロフェッショナルです。現在は株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役、株式会社フジ・メディア・ホールディングス社外取締役を務めるなど、幅広い業界で高い信頼を得ています。

当社がさらなる成長と価値創造を加速するにあたり、事業戦略、経営体制の強化、新市場展開などの領域で、澤田氏の豊富な経験と洞察を経営に取り入れることは大きな力になると確信し、このたびの就任をお願いしました。

■取締役会長就任の理由

当社代表取締役社長 井上のもと、これまで蓄積してきた不動産・建築業界向けAIの技術と事業基盤に加え、経営全般の視点から第三者的な知見を取り入れることで、次の成長フェーズへと進んでいきます。特に、テクノロジー活用の社会インパクトや顧客価値の最大化において、澤田氏の経験を戦略的に活用し、事業価値を一段と高めてまいります。

■コメント

【澤田（取締役会長）】

この度、株式会社THIRDの取締役会長に就任いたしました澤田貴司です。不動産・建設という日本の基幹産業に対し、日本発の機械学習系AIソリューションを提供しているTHIRDの独自性に、私は大きな魅力を感じています。THIRDはすでに日本一とも言える建物のビッグデータを保有しており、Kaggle Grandmasterをはじめとする極めて高い技術力を持つAIエンジニア陣がそれを支えています。

これらの圧倒的な強みとポテンシャルを掛け合わせれば、日本の建物に関するビジネスのあり方を根本から変革できると確信し、今回の就任を決断いたしました。これまでの私の経営経験を最大限に活かし、THIRDのさらなる飛躍と業界全体の発展に全力で貢献してまいります。

【井上（代表取締役社長）】

日本を代表する経営者である澤田氏を取締役会長にお迎えできたことは、THIRDにとって次なる飛躍への大きな転換点となります。当社はこれまでAI技術と現場の知見を武器に事業を拡大してまいりましたが、これからの成長フェーズにおいては、より高度な経営視点と戦略が不可欠です。澤田氏の圧倒的な経営実績と事業スケールのご経験を当社の経営に組み込むことで、経営基盤の強化が強力に推進されると確信しています。新体制のもと、事業戦略の精度をさらに高め、お客様に提供するAIサービスの品質を圧倒的なレベルへと引き上げてまいります。

■株式会社THIRDについて

会社名：株式会社THIRD（サード）

設立：2015年10月

URL：https://third-inc.co.jp/

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-25-13 濱庄ビル2階

代表取締役：井上 惇

TEL：03-6274-8031

会社概要：

THIRDは、AI技術を強みとして、不動産業界や建築業界向けのDXを提供するスタートアップです。2015年にゼネコン出身の工事現場監督が集まり建築工事のコスト削減コンサルティングを主軸に創業しました。現在は現場監督の知見をAIに置き換え、不動産管理の労働生産性を改善するAI-SaaSソフトウェアの「管理ロイド」や、工事のコスト削減を実現する「工事ロイド」などを提供しています。

また、不動産業界／建築業界向けおよび金融業界や製造業界向けのAIの受託開発を行うAIソリューション事業を展開しています。