【ファクトリージャパングループ】健康経営に対する取り組みを実施　2年連続「健康経営優良法人2026 大規模法人部門」を取得

株式会社ファクトリージャパングループ株式会社ファクトリージャパングループ｜2年連続「健康経営優良法人2026 大規模法人部門」を取得

整体×骨盤サロン「カ・ラ・ダ ファクトリー」（以下 カラダファクトリー）を展開する株式会社ファクトリージャパングループ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長：春名 秀樹、以下 ファクトリージャパン）は、「顧客中心主義」のための「従業員ファースト」経営における取組みのひとつとして、健康経営の取り組みを推進した結果、この度、2年連続で「健康経営優良法人2025 大規模法人部門」を取得いたしましたのでお知らせいたします。

■健康経営における主な取り組み

私たちは健康経営を重要な価値と位置づけ、下記取り組みを行っています。

１．柔軟な勤務体制

ワークライフバランスや、柔軟な働き方を尊重し時短勤務、働きながら学校に通う制度など健康的でかつ自己実現の支援を行うなど多角的な働き方を支援します。

２．健康教育とプログラムの提供「FJG保健室」

従業員の勤務特有のお悩み、身体の不調に特化したFJG保健室を設立し、不調を訴える従業員への環境整備の対応や面談対応を行います。また、従業員が健康に関する知識を継続的に深められるよう支援します。

３．地域社会との連携と貢献

地域の健康イベントや啓発活動への参加を通じて、地域社会との繋がりを深め、地域の健康増進に貢献します

■健康サポート体制の一例

・健康診断の実施：一般健診、法定健診はもちろんのこと、婦人科健診（子宮頸がん検診、乳がん検診）を会社の費用負担で毎年行っています。

・低用量ピルの補助：女性特有の健康不調に悩む女性に従業員に対する低用量ピル服薬時の補助を実施し、女性の活躍を推進。

・バースデー施術券：スタッフの誕生月に当社店舗の施術40分無料券を配布。従業員の体のメンテナンスに活用しています。

・「FJG保健室」の設置：ファクトリージャパングループのクレド（行動指針）の一つに「町のほけん室になる」という言葉があります。地域のお客様の健康をサポートする志と同様に、スタッフに対しても整体師同士の個別ケアや相談をお受けする窓口を設けています。

・従業員の健康習慣の定着：オフィスでのストレッチ体操、研修所ストレッチ体操をオリジナルでおこない、スポーツトレーナーや整体師の本格的な監修のもと実施しています。

・部活動の支援：スポーツなどの部活動・サークル活動を支援しております。 各店舗や本社という垣根なく、休日を豊かに過ごしていただきたい。気軽に様々なサークルに参加できるよう、活動を支援しております。

■部活動19団体（参加者約550名）※2025年度1-12月度累計

・野球部（東京・神奈川・関西）東海何でも部・ランニング部・フットサル部（兵庫大阪・東京・神奈川）・バレーボール部・バスケ部（兵庫大阪・西東京）、タグラグビー部、他

■健康経営優良法人認定制度とは

フットサル部（神奈川）東京野球部・西東京なんでも部バスケ部（西東京）ゴルフ部

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。健康・医療新産業協議会健康投資ワーキンググループ（日本健康会議健康経営・健康宣言10万社WG合同開催）において定められた評価基準に基づき、日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定します。

https://kenko-keiei.jp/

◆「カラダファクトリー」とは

カラダファクトリー

「カラダファクトリー」は、根本ケアという考え方を基にしたカラダと健康のトータルボディケアサロンです。独自に開発した「A.P.バランス（R）」整体理論に基づいた施術法を用い、首・肩・腰・足のケアなどお悩み別に、お客様一人ひとりのカラダの状態を確認しながら施術を行います。

◆「A.P.バランス（R）」とは

「A.P.バランス（R）」整体理論とは首の第一頸椎（A:アトラス）と骨盤（P:ペルビス）のバランスに着目することで、心身のコンディションをケアしていくというカラダファクトリー独自の理論に基づいた施術法です。首・肩・腰などカラダのお悩みをケアし、健康で快適なカラダに導いていきます。この「A.P.バランス（R）」整体理論に基づく施術は、国内外で活躍する多くのアスリートからも支持されています。※「A.P.バランス（R）」は、ファクトリージャパングループの商標です。

◆「ファクトリージャパングループ」とは

ファクトリージャパングループ

感動を生み出す「人財力」で健康の促進と予防に対する意識改革を世界に広げ、社会に貢献する。それが「ファクトリージャパングループ」の企業理念です。お客様一人ひとりの声に寄り添い、いかにご満足いただけるかということを、とことん妥協無く追及することを最も重視しています。お客様第一主義をもとに、技術とサービス・ホスピタリティを重視した人財を育成し、サロン事業、教育事業、フランチャイズ事業など、健康の促進と予防に対する意識改革に関する事業を幅広く展開しています。

＜会社概要＞

商号：株式会社ファクトリージャパングループ

本社所在地：101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9 5F

役員：代表取締役社長 春名 秀樹

資本金：5000万円

事業内容：・整体サロン運営・健康関連商品の販売・フランチャイズ事業

従業員数：1,454名（2025/4/1時点） ※グループ会社を除く

グループ会社：株式会社 凜、FJG International Holdings Limited、卡莱达(深圳)健康管理有限公司

カラダファクトリー公式サイト https://karada39.com/

公式通販サイトカラダマルシェ https://shopping.karada39.com/

コーポレートサイト https://factoryjapan.jp/

オウンドメディア https://karadamag.com/