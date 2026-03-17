丸文、Beyond 5G/6G研究の加速に貢献。Siradel SAS製品の取り扱いを開始

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO / COO︓堀越裕史、本社︓東京都中央区、以下、丸文）は、Siradel SAS（シラデル、以下、Siradel社）と販売代理店契約を締結し、同社の無線シミュレーションソフトウェア「InoWave」をはじめ、高精度3Dジオデータの提供を開始しましたのでお知らせいたします。

【背景】

UAVシミュレーション画像（左）と3Dデジタルツイン画像（右）

現在、通信業界では5Gの高度化に加え、次世代の6Gを見据えた研究開発が加速しています。特に、空・海・宇宙までをカバーする非地上系ネットワーク（以下、NTN）の構築やドローンといった移動体通信の活用は、今後の社会基盤を支える重要技術として注目されています。

しかし、これらの次世代ネットワーク研究においては、高度な3D都市モデルの活用や、絶えず変化する動的なシミュレーションが極めて困難であるという課題がありました。加えて、衛星やドローンのように移動する基地局や端末間の複雑な電波伝搬および建物などの障害物による影響を、高精度かつリアルタイムに近い形で予測・評価する手法が求められています。

当社はこのような市場課題を解決するため、無線ネットワークの設計・最適化ソリューション、および無線チャネルモデリングにおいて、世界をリードするフランスのSiradel社と販売代理店契約を締結いたしました。

【「InoWave」の特長】

Siradel社の「InoWave」は、ワイヤレス通信シミュレーションを通じて、Beyond5Gや6Gといった次世代通信技術の研究開発を支援するプラットフォームです。次世代インフラの実証実験や、通信キャリア・自動車メーカーで技術検証を行う研究開発チームを対象として設計されています。NTNやV2X（車車間・路車間・歩車間通信）、UAV（ドローン）通信やセンシング等の次世代無線技術を高精度な3D環境でモデリングし、シミュレーション評価することが可能です。

■次世代通信技術への高度な対応

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/61_1_ac6b9a549ac8dc4ec69bf3222d5599a3.jpg?v=202603170151 ]

■高精度な3Dシミュレーションとデジタルツイン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/61_2_c8d02a48ff39fbd8dbea1f9683e86255.jpg?v=202603170151 ]

■外部ツールとの柔軟な連携

【今後の取り組みについて】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/61_3_2a7cc63c894c2d81e83cfb3b1cfdfd8b.jpg?v=202603170151 ]

NTNやドローンといった動的かつ広域なネットワーク研究では、予測不可能な要素が数多く存在します。当社は、Siradel社が持つ電波伝搬解析技術と、精緻な3Dジオデータを研究者の皆さまに届けることで、シミュレーションの確実性を高め、次世代通信の最適解を導き出すプロセスを力強くバックアップしてまいります。

3月に開催された「MWC Barcelona 2026」にて。（左から）Siradel社Head of Sales APAC のVincent WEIS氏、当社イーリスカンパニー長の廣瀬智康、CEOのPaul LACOIN氏、SVP TelecomのJulien STEPHAN氏

丸文Webサイト :https://www.marubun.co.jp/info/2026/79404/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

丸文株式会社について

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

お問い合わせ先

Siradel SAS製品に関するお問い合わせ先

Mail：telecom_buz@marubun.co.jp

報道・メディアからの取材に関するお問い合わせ先

Mail：koho@marubun.co.jp