学習塾「ミライ式」の広告にタレント・辻希美さんを起用

株式会社TricoLogic

株式会社TricoLogic（本社：大阪府大阪市北区堂山町1-2R&Eビル2階北室、代表取締役：西尾彰将）は、同社が運営する小・中学生向け学習塾「ミライ式」の広告にタレント・辻希美さんを起用いたしましたのでお知らせします。

■ ミライ式について

ミライ式は、「考える力」と「全科目先取り学習」を両輪に、AI時代を生き抜く力を育む学習塾です。現在、大阪を中心に13校舎を展開。単なる成績向上にとどまらず、子どもが自分の頭で考え、自分の言葉で伝える力を楽しく身につけられる独自のカリキュラムが特徴です。

■ 辻希美さんを起用した理由

辻希美さんは、モーニング娘。4期のメンバーとして幅広い世代に親しまれ、5児の母として子育てと仕事を両立するタレントとして幅広い世代から支持を集めています。YouTubeチャンネル 「辻ちゃんネル」は登録者数200万人超(2026年3月時点)を記録。等身大のリアルな子育て・家族の日常を発信し続け、30~40代の子育て世代の保護者から絶大な共感と信頼を獲得しています。「子どもの可能性をまっすぐ信じる」というミライ式の姿勢と、辻さんが日々発信するお子さんへの愛情や教育への向き合い方が深く重なると判断し、今回の起用に至りました。

■ 活用予定媒体

当社Webサイト・ランディングページ・SNS広告・バナー広告・各校舎の店頭ポスター 等

■ サービス概要

サービス名：ミライ式

対象：小学生・中学生

展開エリア：大阪府10校舎、兵庫県1校舎、東京都2校舎 ＋ オンライン校

URL：https://miraishiki.com/

■ 会社概要

株式会社TricoLogic

所在地：大阪府大阪市北区堂山町1-2 R&Eビル2階北室

代表者：代表取締役 西尾彰将

設立：2019年8月

事業内容：学習塾「ミライ式」の運営、企業向けAIソリューション開発

URL：https://tricologic.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者：株式会社TricoLogic

広報担当：石丸達也

E-mail：info@tricologic.co.jp

TEL：070-9148-2121