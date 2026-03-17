【sacra】4月22日（水）ニューミニアルバム「two guys-番-two guys」発売！リリース記念ワンマン＆ツアー決定！
2026年4月22日（水）に、結成25周年を迎えたsacraがニューミニアルバム「two guys-番-two guys」を発売する。
2025年に先行配信リリースされ、Music Video が YouTubeにて公開されている、
「永遠みたいな一瞬を」は、誰の心をも爽やかにする、透き通るような恋愛ポップチューン。
「青春シンフォニア」は、「産まれ変わるなら生きたまま」が合言葉！と、全ての人の背中を押す応援歌。
これら２曲を含む６曲が収録される。
新録曲の一つ「東京の人」は、「強くなくてもいい。格好良くなくてもいい、もがきながらでも前に進みたい人に届いて欲しい」渋谷の片隅から聴く人の心のど真ん中に届ける一曲。
リリースを記念し、
3/28(土)名古屋HeartLandにて、「song gain-尊厳-song gain」と題した、単独公演の開催、
4/29(水・祝)下北沢音倉でのミニアルバム発売記念トーク＆ミニライブ、
5/17(日)渋谷La.mamaを皮切りに、千葉、横浜、大阪、名古屋、全国５か所にて、sacra ONE-MAN TOUR「two guys-番-two guys」を開催することが決定している。
▼「two guys-番-two guys」商品情報
発売日：2026年4月22日（水）
価格：2,500円（tax out）
品番：SCR-020
【CD収録楽曲（全6曲）】
1.青春シンフォニア
2.FREEDOM
3.とこしえのうた
4.永遠みたいな一瞬を
5.東京の人
6.俺たちのLa La La LIFE!!～あなたがいなけりゃ始まんない～
【先行配信楽曲】
「青春シンフォニア」
先行配信サイト ▶︎ https://linkco.re/8YxrXBCN
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=jZxa8Zmjtis ]
「永遠みたいな一瞬を」
先行配信サイト ▶︎ https://linkco.re/8YxrXBCN
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pGQl8gXtlrU ]
▼公演情報
【「two guys-番-two guys」リリース記念ワンマンライブ】
⚫︎3/28(土)名古屋HeartLand
2026 sacra One-Man Live「song gain-尊厳-song gain」
open17:00/start17:30
▼チケット
https://tiget.net/events/455161
【「two guys-番-two guys」リリース記念トーク＆ミニライブ】
⚫︎4/29(水・祝)下北沢Com Cafe音倉
「two guys-番-two guys」発売記念トーク＆ミニライブ
【昼公演：15:00 開演】
「はじめてのおツガイ～アルバム深掘りの巻～」
▼チケット
https://tiget.net/events/469559
【夜公演：18:30開演】
「GuyGuyNight!!～アルバム秘話の巻～」
▼チケット
https://tiget.net/events/469560
【sacra ONE-MAN TOUR「two guys-番-two guys」】
⚫︎5/17(日)渋谷La.mama
【昼公演(EVENT)：11:30 開演】
「木と林と森と皐月の空2026」
w/小林亮三、森翼、sacra
▼チケット
https://tiget.net/events/470534
【夜公演（ONE MAN）：18:00 開演】
▼チケット
https://tiget.net/events/471897
⚫︎6/7(日)千葉LOOK
【（ONE MAN）16:00 開演】
▼チケット
https://tiget.net/events/470524
⚫︎6/21(日)横浜BAYSIS
【昼公演（fan meeting）：13:20 開演】
BAYSIS 20th ANNIVERSARY
「招待状」～sacraのホームパーティー＜横浜編＞～
▼チケット
https://tiget.net/events/470481
【夜公演（ONE MAN）：18:15 開演】
▼チケット
https://tiget.net/events/470485
⚫︎7/18(土)大阪Livehouse STAR BOX
【昼公演（fan meeting）：13:20 開演】
「招待状」～sacraのホームパーティー＜大阪編＞～
▼チケット
https://tiget.net/events/470509
【夜公演（ONE MAN）：18:00 開演】
▼チケット
https://tiget.net/events/470510
⚫︎7/19(日)名古屋HeartLand
【（ONE MAN）18:00 開演】
▼チケット
https://tiget.net/events/470492
【sacraプロフィール】
Vocal＆Guitar: 木谷 雅
Bass＆Chorus: 足土 貴英
1999年地元名古屋にて、結成。2004年に「イエスタデイ」にてデビュー。同楽曲が基となって制作されたドラマ「Spring Story」(出演：小栗旬、西原亜希、田中圭 他)が制作され話題に。2枚目のシングルに収録された「手のひらを太陽に」が「めざましテレビ」（フジテレビ系列）のテーマ曲となるなど、デビュー早々、音楽シーンをにぎわせ、6枚のシングル、3枚のアルバムをリリースした後、2008年にライブ活動を休止。
２年半の充電期間を経て、2011年より活動を再スタートさせ、作品リリースやライブ活動を展開。
2018年4月、主催フェス「SAC FES!」立ち上げ。
2019年には、結成20周年記念アルバム「イキ」を発売。
2025年5月に、結成25周年記念ワンマンライブを開催。
同年10月に「永遠みたいな一瞬を」、11月に「青春シンフォニア」を先行配信リリース。
2026年4月22日(水)ミニアルバム「two guys-番-two guys」をリリースする。
【sacra 公式アカウント】
Official Site ：https://sacraweb.jp
X ：https://x.com/sacra_official
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