【sacra】4月22日（水）ニューミニアルバム「two guys-番-two guys」発売！リリース記念ワンマン＆ツアー決定！

サクラバ事務局



2026年4月22日（水）に、結成25周年を迎えたsacraがニューミニアルバム「two guys-番-two guys」を発売する。

2025年に先行配信リリースされ、Music Video が YouTubeにて公開されている、

「永遠みたいな一瞬を」は、誰の心をも爽やかにする、透き通るような恋愛ポップチューン。

「青春シンフォニア」は、「産まれ変わるなら生きたまま」が合言葉！と、全ての人の背中を押す応援歌。

これら２曲を含む６曲が収録される。

新録曲の一つ「東京の人」は、「強くなくてもいい。格好良くなくてもいい、もがきながらでも前に進みたい人に届いて欲しい」渋谷の片隅から聴く人の心のど真ん中に届ける一曲。

リリースを記念し、

3/28(土)名古屋HeartLandにて、「song gain-尊厳-song gain」と題した、単独公演の開催、

4/29(水・祝)下北沢音倉でのミニアルバム発売記念トーク＆ミニライブ、

5/17(日)渋谷La.mamaを皮切りに、千葉、横浜、大阪、名古屋、全国５か所にて、sacra ONE-MAN TOUR「two guys-番-two guys」を開催することが決定している。

▼「two guys-番-two guys」商品情報

発売日：2026年4月22日（水）

価格：2,500円（tax out）

品番：SCR-020

【CD収録楽曲（全6曲）】

1.青春シンフォニア

2.FREEDOM

3.とこしえのうた

4.永遠みたいな一瞬を

5.東京の人

6.俺たちのLa La La LIFE!!～あなたがいなけりゃ始まんない～

【先行配信楽曲】

「青春シンフォニア」

先行配信サイト ▶︎ https://linkco.re/8YxrXBCN

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=jZxa8Zmjtis ]

「永遠みたいな一瞬を」

先行配信サイト ▶︎ https://linkco.re/8YxrXBCN

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pGQl8gXtlrU ]

▼公演情報

【「two guys-番-two guys」リリース記念ワンマンライブ】

⚫︎3/28(土)名古屋HeartLand

2026 sacra One-Man Live「song gain-尊厳-song gain」

open17:00/start17:30

▼チケット

https://tiget.net/events/455161

【「two guys-番-two guys」リリース記念トーク＆ミニライブ】

⚫︎4/29(水・祝)下北沢Com Cafe音倉

「two guys-番-two guys」発売記念トーク＆ミニライブ

【昼公演：15:00 開演】

「はじめてのおツガイ～アルバム深掘りの巻～」

▼チケット

https://tiget.net/events/469559

【夜公演：18:30開演】

「GuyGuyNight!!～アルバム秘話の巻～」

▼チケット

https://tiget.net/events/469560

【sacra ONE-MAN TOUR「two guys-番-two guys」】

⚫︎5/17(日)渋谷La.mama

【昼公演(EVENT)：11:30 開演】

「木と林と森と皐月の空2026」

w/小林亮三、森翼、sacra

▼チケット

https://tiget.net/events/470534

【夜公演（ONE MAN）：18:00 開演】

▼チケット

https://tiget.net/events/471897

⚫︎6/7(日)千葉LOOK

【（ONE MAN）16:00 開演】

▼チケット

https://tiget.net/events/470524

⚫︎6/21(日)横浜BAYSIS

【昼公演（fan meeting）：13:20 開演】

BAYSIS 20th ANNIVERSARY

「招待状」～sacraのホームパーティー＜横浜編＞～

▼チケット

https://tiget.net/events/470481

【夜公演（ONE MAN）：18:15 開演】

▼チケット

https://tiget.net/events/470485

⚫︎7/18(土)大阪Livehouse STAR BOX

【昼公演（fan meeting）：13:20 開演】

「招待状」～sacraのホームパーティー＜大阪編＞～

▼チケット

https://tiget.net/events/470509

【夜公演（ONE MAN）：18:00 開演】

▼チケット

https://tiget.net/events/470510

⚫︎7/19(日)名古屋HeartLand

【（ONE MAN）18:00 開演】

▼チケット

https://tiget.net/events/470492

【sacraプロフィール】

Vocal＆Guitar: 木谷 雅

Bass＆Chorus: 足土 貴英

1999年地元名古屋にて、結成。2004年に「イエスタデイ」にてデビュー。同楽曲が基となって制作されたドラマ「Spring Story」(出演：小栗旬、西原亜希、田中圭 他)が制作され話題に。2枚目のシングルに収録された「手のひらを太陽に」が「めざましテレビ」（フジテレビ系列）のテーマ曲となるなど、デビュー早々、音楽シーンをにぎわせ、6枚のシングル、3枚のアルバムをリリースした後、2008年にライブ活動を休止。

２年半の充電期間を経て、2011年より活動を再スタートさせ、作品リリースやライブ活動を展開。

2018年4月、主催フェス「SAC FES!」立ち上げ。

2019年には、結成20周年記念アルバム「イキ」を発売。

2025年5月に、結成25周年記念ワンマンライブを開催。

同年10月に「永遠みたいな一瞬を」、11月に「青春シンフォニア」を先行配信リリース。

2026年4月22日(水)ミニアルバム「two guys-番-two guys」をリリースする。

【sacra 公式アカウント】

Official Site ：https://sacraweb.jp

X ：https://x.com/sacra_official

Instagram ：https://www.instagram.com/sacra.official/

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